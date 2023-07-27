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В России создадут роботизированную фабрику наноспутников - РИА Новости, 27.07.2023
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Наука
 
10:16 27.07.2023 (обновлено: 10:17 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/nauka-1886534374.html
В России создадут роботизированную фабрику наноспутников
В России создадут роботизированную фабрику наноспутников - РИА Новости, 27.07.2023
В России создадут роботизированную фабрику наноспутников
Самарский университет имени Королева до конца 2023 года планирует открыть роботизированное опытное производство наноспутников формата кубсат в интересах... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T10:16
2023-07-27T10:17
наука
навигатор абитуриента
университетская наука
экономика
россия
земля
роскосмос
объединенная двигателестроительная корпорация
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САМАРА, 27 июл — РИА Новости. Самарский университет имени Королева до конца 2023 года планирует открыть роботизированное опытное производство наноспутников формата кубсат в интересах "Роскосмоса", сообщили в пресс-службе вуза. В вузе сообщили, что на территории кампуса создадут две киберфизических и одну цифровую фабрики по разработке и выпуску продукции в авиационной, космической и энергетической сферах. "Киберфизическая роботизированная фабрика по разработке и производству наноспутников формата кубсат создается в интересах госкорпорации "Роскосмос". Планируется, что первое опытное производство откроется в декабре этого года, сейчас для него закупается и готовится специальное оборудование", — цитирует пресс-служба директора Передовой инженерной аэрокосмической школы Ивана Ткаченко. По его словам, конструкция наноспутников будет изначально "заточена" под автоматическую сборку роботами. В перспективе здесь планируется отработать технологию автоматизированного производства наноспутников "Аист-СТ" размерностью 12U, предназначенных для радиолокационного наблюдения за поверхностью Земли в Х-диапазоне. Разработка конкретных спутников — это лишь одна из задач, стоящих перед создаваемой сейчас киберфизической фабрикой, а главное — это отработка типовых роботособираемых конструкций, а также технологий роботизированной сборки, автоматизированного хранения компонентов и материалов, автоматизированной транспортировки деталей и корпусов изделий, контроля и испытаний спутников. "В дальнейшем на территории университетского кампуса планируется открыть еще одну киберфизическую фабрику – по разработке и выпуску малогабаритных газотурбинных энергоустановок. Это опытное производство также создается в рамках концепции цифрового завода и будет работать в интересах "ОДК-Кузнецов", — говорится в сообщении. Уточняется, что в концепции цифровой завод представлен как киберфизическая система, которая объединяет в себе информационные (цифровые) и физические (реальные) компоненты. Их совместная работа обеспечит гибкость производства, снижение себестоимости, ускорение и повышение эффективности всех процессов по разработке и изготовлению малых космических аппаратов, малоразмерных газотурбинных установок и другой аэрокосмической техники. В вузе отмечают, что в структуре цифрового завода разработчики выделили три иерархических уровня: цифровая фабрика — умная фабрика — виртуальная фабрика. "Ключевая особенность нашей модели цифрового завода в том, что на входе она охватывает поставщиков оборудования, комплектующих и материалов, а на выходе – дилеров и эксплуатантов выпущенных изделий. Это принципиально важный момент для предприятий аэрокосмической отрасли, поскольку создание авиационной и ракетно-космической техники требует широкой кооперации предприятий, а разработчики и изготовители этой техники сопровождают свои изделия на протяжении всего жизненного цикла, обеспечивают их доработку и модернизацию, а также замену узлов и агрегатов", — сказал Ткаченко.
https://ria.ru/20230523/nauka-1873566646.html
https://ria.ru/20221122/samarskiy_universitet-1833309796.html
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навигатор абитуриента, университетская наука, экономика, россия, земля, роскосмос, объединенная двигателестроительная корпорация
Наука, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Экономика, Россия, Земля, Роскосмос, Объединенная двигателестроительная корпорация

В России создадут роботизированную фабрику наноспутников

© iStock.com / B4LLSУправление с помощью искуственного интелекта
Управление с помощью искуственного интелекта - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© iStock.com / B4LLS
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САМАРА, 27 июл — РИА Новости. Самарский университет имени Королева до конца 2023 года планирует открыть роботизированное опытное производство наноспутников формата кубсат в интересах "Роскосмоса", сообщили в пресс-службе вуза.
В вузе сообщили, что на территории кампуса создадут две киберфизических и одну цифровую фабрики по разработке и выпуску продукции в авиационной, космической и энергетической сферах.
"Киберфизическая роботизированная фабрика по разработке и производству наноспутников формата кубсат создается в интересах госкорпорации "Роскосмос". Планируется, что первое опытное производство откроется в декабре этого года, сейчас для него закупается и готовится специальное оборудование", — цитирует пресс-служба директора Передовой инженерной аэрокосмической школы Ивана Ткаченко.
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По его словам, конструкция наноспутников будет изначально "заточена" под автоматическую сборку роботами. В перспективе здесь планируется отработать технологию автоматизированного производства наноспутников "Аист-СТ" размерностью 12U, предназначенных для радиолокационного наблюдения за поверхностью Земли в Х-диапазоне.
Разработка конкретных спутников — это лишь одна из задач, стоящих перед создаваемой сейчас киберфизической фабрикой, а главное — это отработка типовых роботособираемых конструкций, а также технологий роботизированной сборки, автоматизированного хранения компонентов и материалов, автоматизированной транспортировки деталей и корпусов изделий, контроля и испытаний спутников.
"В дальнейшем на территории университетского кампуса планируется открыть еще одну киберфизическую фабрику – по разработке и выпуску малогабаритных газотурбинных энергоустановок. Это опытное производство также создается в рамках концепции цифрового завода и будет работать в интересах "ОДК-Кузнецов", — говорится в сообщении.
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Уточняется, что в концепции цифровой завод представлен как киберфизическая система, которая объединяет в себе информационные (цифровые) и физические (реальные) компоненты. Их совместная работа обеспечит гибкость производства, снижение себестоимости, ускорение и повышение эффективности всех процессов по разработке и изготовлению малых космических аппаратов, малоразмерных газотурбинных установок и другой аэрокосмической техники.
В вузе отмечают, что в структуре цифрового завода разработчики выделили три иерархических уровня: цифровая фабрика — умная фабрика — виртуальная фабрика.
"Ключевая особенность нашей модели цифрового завода в том, что на входе она охватывает поставщиков оборудования, комплектующих и материалов, а на выходе – дилеров и эксплуатантов выпущенных изделий. Это принципиально важный момент для предприятий аэрокосмической отрасли, поскольку создание авиационной и ракетно-космической техники требует широкой кооперации предприятий, а разработчики и изготовители этой техники сопровождают свои изделия на протяжении всего жизненного цикла, обеспечивают их доработку и модернизацию, а также замену узлов и агрегатов", — сказал Ткаченко.
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НаукаНавигатор абитуриентаУниверситетская наукаЭкономикаРоссияЗемляРоскосмосОбъединенная двигателестроительная корпорация
 
 
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