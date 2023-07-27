https://ria.ru/20230727/nauka-1886534374.html

В России создадут роботизированную фабрику наноспутников

В России создадут роботизированную фабрику наноспутников - РИА Новости, 27.07.2023

В России создадут роботизированную фабрику наноспутников

Самарский университет имени Королева до конца 2023 года планирует открыть роботизированное опытное производство наноспутников формата кубсат в интересах... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T10:16

2023-07-27T10:16

2023-07-27T10:17

наука

навигатор абитуриента

университетская наука

экономика

россия

земля

роскосмос

объединенная двигателестроительная корпорация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/15/1866902922_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_21685c858b292453b9a85756d4a310d8.jpg

САМАРА, 27 июл — РИА Новости. Самарский университет имени Королева до конца 2023 года планирует открыть роботизированное опытное производство наноспутников формата кубсат в интересах "Роскосмоса", сообщили в пресс-службе вуза. В вузе сообщили, что на территории кампуса создадут две киберфизических и одну цифровую фабрики по разработке и выпуску продукции в авиационной, космической и энергетической сферах. "Киберфизическая роботизированная фабрика по разработке и производству наноспутников формата кубсат создается в интересах госкорпорации "Роскосмос". Планируется, что первое опытное производство откроется в декабре этого года, сейчас для него закупается и готовится специальное оборудование", — цитирует пресс-служба директора Передовой инженерной аэрокосмической школы Ивана Ткаченко. По его словам, конструкция наноспутников будет изначально "заточена" под автоматическую сборку роботами. В перспективе здесь планируется отработать технологию автоматизированного производства наноспутников "Аист-СТ" размерностью 12U, предназначенных для радиолокационного наблюдения за поверхностью Земли в Х-диапазоне. Разработка конкретных спутников — это лишь одна из задач, стоящих перед создаваемой сейчас киберфизической фабрикой, а главное — это отработка типовых роботособираемых конструкций, а также технологий роботизированной сборки, автоматизированного хранения компонентов и материалов, автоматизированной транспортировки деталей и корпусов изделий, контроля и испытаний спутников. "В дальнейшем на территории университетского кампуса планируется открыть еще одну киберфизическую фабрику – по разработке и выпуску малогабаритных газотурбинных энергоустановок. Это опытное производство также создается в рамках концепции цифрового завода и будет работать в интересах "ОДК-Кузнецов", — говорится в сообщении. Уточняется, что в концепции цифровой завод представлен как киберфизическая система, которая объединяет в себе информационные (цифровые) и физические (реальные) компоненты. Их совместная работа обеспечит гибкость производства, снижение себестоимости, ускорение и повышение эффективности всех процессов по разработке и изготовлению малых космических аппаратов, малоразмерных газотурбинных установок и другой аэрокосмической техники. В вузе отмечают, что в структуре цифрового завода разработчики выделили три иерархических уровня: цифровая фабрика — умная фабрика — виртуальная фабрика. "Ключевая особенность нашей модели цифрового завода в том, что на входе она охватывает поставщиков оборудования, комплектующих и материалов, а на выходе – дилеров и эксплуатантов выпущенных изделий. Это принципиально важный момент для предприятий аэрокосмической отрасли, поскольку создание авиационной и ракетно-космической техники требует широкой кооперации предприятий, а разработчики и изготовители этой техники сопровождают свои изделия на протяжении всего жизненного цикла, обеспечивают их доработку и модернизацию, а также замену узлов и агрегатов", — сказал Ткаченко.

https://ria.ru/20230523/nauka-1873566646.html

https://ria.ru/20221122/samarskiy_universitet-1833309796.html

https://ria.ru/20221205/kosmos-1835951261.html

россия

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

навигатор абитуриента, университетская наука, экономика, россия, земля, роскосмос, объединенная двигателестроительная корпорация