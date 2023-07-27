https://ria.ru/20230727/nauka-1886449594.html

Ученые узнали, как эволюционирует смертельно опасный для детей вирус

Ученые узнали, как эволюционирует смертельно опасный для детей вирус - РИА Новости, 27.07.2023

Ученые узнали, как эволюционирует смертельно опасный для детей вирус

Механизм эволюции бокавирусов, смертельно опасных для детей и домашних животных, исследовали ученые СКФУ в составе международного коллектива. Полученные... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T09:00

2023-07-27T09:00

2023-07-27T10:00

наука

навигатор абитуриента

университетская наука

индия

австрия

австралия

россия

гк ставрополье-скфу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1a/1886465326_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_3ff1053444b2b3ac59df393f90397b03.jpg

МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Механизм эволюции бокавирусов, смертельно опасных для детей и домашних животных, исследовали ученые СКФУ в составе международного коллектива. Полученные результаты, по их словам, в перспективе позволят усовершенствовать вакцины и препараты для борьбы с патогеном, а также разработать специальное питание для больных. Результаты опубликованы в Journal of King Saud University – Science.Бокавирус человека (HBoV) – ДНК-вирус, как правило, не опасный сам по себе, но почти всегда провоцирующий другие тяжелые инфекции дыхательных путей и желудочного тракта. Также разные подвиды этого вируса могут сильно осложнять течение целого ряда различных заболеваний.Большинство HBoV-инфекций вызывает самокупирующееся гриппоподобное заболевание, которое может усугубляться при тяжелых угрожающих жизни состояниях, таких как дыхательная недостаточность, пневмоторакс и миокардит.Особенно опасны бокавирусы для пациентов с ослабленным иммунитетом и онкологическими заболеваниями. Совместная инфекция бокавируса и респираторно-синцитиального вируса приводит к пневмонии и длительной госпитализации.Наиболее часто HBoV встречается среди детей возрастом от 6 месяцев до 2 лет, сообщили специалисты. Кроме того, по их словам, вирусы этого семейства очень опасны для домашних животных и могут передаваться от них человеку.Ученые Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) приняли участие в масштабном международном исследовании молекулярных механизмов эволюции подвида HBoV1, "бьющего" по дыхательным путям. Работы велись совместно с коллегами из Индии, Австрии, Австралии, Саудовской Аравии и Великобритании. Ученые СКФУ занимались разработкой методологической базы работы, систематизируя имеющуюся литературу для выбора оптимальных условий работы с патогенами."Главная часть исследования – анализ кодонов, то есть троек нуклеотидов, программирующих синтез белка клетками. По набору кодонов можно определить принцип эволюции патогена: развивается ли он из-за случайных мутаций, которые закрепляются в популяции, или же за счет так называемого давления отбора, то есть унификации генома каждого отдельного организма", – рассказал один из соавтаров публикации, научный сотрудник факультета пищевой инженерии и биотехнологий СКФУ Сергей Поветкин.По словам ученых, исследовав генетический материал более чем 800 штаммов бокавируса, они смогли описать химический состав и соотношение разных нуклеотидов в структуре патогена. Оказалось, что одни и те же кодоны встречаются почти во всех исследованных образцах HBoV1. Это говорит о том, что механизм давления отбора преобладает над случайным мутагенезом."Полученные выводы позволяют не только понять молекулярные механизмы развития этого патогена, но и создать специальное питание, облегчающее течение болезни. В нашем университете уже ведутся работы в этом направлении. В будущем эти данные также помогут более эффективно "ослаблять" HBoV1. Также у нас в СКФУ под руководством декана факультета пищевой инженерии и биотехнологий Натальи Оботуровой ведутся исследования для создания сбалансированного режима питания и особого рациона для идущих на поправку", – объяснил Поветкин.СКФУ – участник программы государственной поддержки университетов РФ "Приоритет-2030".

https://ria.ru/20230529/nauka-1874167887.html

https://ria.ru/20230622/infektsii-1879738964.html

https://ria.ru/20230626/nauka-1879621464.html

индия

австрия

австралия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

навигатор абитуриента, университетская наука, индия, австрия, австралия, россия, гк ставрополье-скфу