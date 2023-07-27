https://ria.ru/20230727/nauka-1886449594.html
Ученые узнали, как эволюционирует смертельно опасный для детей вирус
Ученые узнали, как эволюционирует смертельно опасный для детей вирус - РИА Новости, 27.07.2023
Ученые узнали, как эволюционирует смертельно опасный для детей вирус
Механизм эволюции бокавирусов, смертельно опасных для детей и домашних животных, исследовали ученые СКФУ в составе международного коллектива. Полученные... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T09:00
2023-07-27T09:00
2023-07-27T10:00
наука
навигатор абитуриента
университетская наука
индия
австрия
австралия
россия
гк ставрополье-скфу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1a/1886465326_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_3ff1053444b2b3ac59df393f90397b03.jpg
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Механизм эволюции бокавирусов, смертельно опасных для детей и домашних животных, исследовали ученые СКФУ в составе международного коллектива. Полученные результаты, по их словам, в перспективе позволят усовершенствовать вакцины и препараты для борьбы с патогеном, а также разработать специальное питание для больных. Результаты опубликованы в Journal of King Saud University – Science.Бокавирус человека (HBoV) – ДНК-вирус, как правило, не опасный сам по себе, но почти всегда провоцирующий другие тяжелые инфекции дыхательных путей и желудочного тракта. Также разные подвиды этого вируса могут сильно осложнять течение целого ряда различных заболеваний.Большинство HBoV-инфекций вызывает самокупирующееся гриппоподобное заболевание, которое может усугубляться при тяжелых угрожающих жизни состояниях, таких как дыхательная недостаточность, пневмоторакс и миокардит.Особенно опасны бокавирусы для пациентов с ослабленным иммунитетом и онкологическими заболеваниями. Совместная инфекция бокавируса и респираторно-синцитиального вируса приводит к пневмонии и длительной госпитализации.Наиболее часто HBoV встречается среди детей возрастом от 6 месяцев до 2 лет, сообщили специалисты. Кроме того, по их словам, вирусы этого семейства очень опасны для домашних животных и могут передаваться от них человеку.Ученые Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) приняли участие в масштабном международном исследовании молекулярных механизмов эволюции подвида HBoV1, "бьющего" по дыхательным путям. Работы велись совместно с коллегами из Индии, Австрии, Австралии, Саудовской Аравии и Великобритании. Ученые СКФУ занимались разработкой методологической базы работы, систематизируя имеющуюся литературу для выбора оптимальных условий работы с патогенами."Главная часть исследования – анализ кодонов, то есть троек нуклеотидов, программирующих синтез белка клетками. По набору кодонов можно определить принцип эволюции патогена: развивается ли он из-за случайных мутаций, которые закрепляются в популяции, или же за счет так называемого давления отбора, то есть унификации генома каждого отдельного организма", – рассказал один из соавтаров публикации, научный сотрудник факультета пищевой инженерии и биотехнологий СКФУ Сергей Поветкин.По словам ученых, исследовав генетический материал более чем 800 штаммов бокавируса, они смогли описать химический состав и соотношение разных нуклеотидов в структуре патогена. Оказалось, что одни и те же кодоны встречаются почти во всех исследованных образцах HBoV1. Это говорит о том, что механизм давления отбора преобладает над случайным мутагенезом."Полученные выводы позволяют не только понять молекулярные механизмы развития этого патогена, но и создать специальное питание, облегчающее течение болезни. В нашем университете уже ведутся работы в этом направлении. В будущем эти данные также помогут более эффективно "ослаблять" HBoV1. Также у нас в СКФУ под руководством декана факультета пищевой инженерии и биотехнологий Натальи Оботуровой ведутся исследования для создания сбалансированного режима питания и особого рациона для идущих на поправку", – объяснил Поветкин.СКФУ – участник программы государственной поддержки университетов РФ "Приоритет-2030".
https://ria.ru/20230529/nauka-1874167887.html
https://ria.ru/20230622/infektsii-1879738964.html
https://ria.ru/20230626/nauka-1879621464.html
индия
австрия
австралия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1a/1886465326_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_6f9878bf6fcf6067da739f69b1ccfc14.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
навигатор абитуриента, университетская наука, индия, австрия, австралия, россия, гк ставрополье-скфу
Наука, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Индия, Австрия, Австралия, Россия, ГК Ставрополье-СКФУ
МОСКВА, 27 июл
– РИА Новости.
Механизм эволюции бокавирусов, смертельно опасных для детей и домашних животных, исследовали ученые СКФУ
в составе международного коллектива. Полученные результаты, по их словам, в перспективе позволят усовершенствовать вакцины и препараты для борьбы с патогеном, а также разработать специальное питание для больных. Результаты опубликованы в Journal of King Saud University – Science
.
Бокавирус человека (HBoV) – ДНК-вирус, как правило, не опасный сам по себе, но почти всегда провоцирующий другие тяжелые инфекции дыхательных путей и желудочного тракта. Также разные подвиды этого вируса могут сильно осложнять течение целого ряда различных заболеваний.
Большинство HBoV-инфекций вызывает самокупирующееся гриппоподобное заболевание, которое может усугубляться при тяжелых угрожающих жизни состояниях, таких как дыхательная недостаточность, пневмоторакс и миокардит.
От рака и диабета. Российские химики создают вещества для новых лекарств
Особенно опасны бокавирусы для пациентов с ослабленным иммунитетом и онкологическими заболеваниями. Совместная инфекция бокавируса и респираторно-синцитиального вируса приводит к пневмонии и длительной госпитализации.
Наиболее часто HBoV встречается среди детей возрастом от 6 месяцев до 2 лет, сообщили специалисты. Кроме того, по их словам, вирусы этого семейства очень опасны для домашних животных и могут передаваться от них человеку.
Ученые Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) приняли участие в масштабном международном исследовании молекулярных механизмов эволюции подвида HBoV1, "бьющего" по дыхательным путям. Работы велись совместно с коллегами из Индии, Австрии, Австралии, Саудовской Аравии и Великобритании. Ученые СКФУ занимались разработкой методологической базы работы, систематизируя имеющуюся литературу для выбора оптимальных условий работы с патогенами.
Россия готова помогать в ликвидации вспышек инфекций в мире, заявил Путин
«
"Главная часть исследования – анализ кодонов, то есть троек нуклеотидов, программирующих синтез белка клетками. По набору кодонов можно определить принцип эволюции патогена: развивается ли он из-за случайных мутаций, которые закрепляются в популяции, или же за счет так называемого давления отбора, то есть унификации генома каждого отдельного организма", – рассказал один из соавтаров публикации, научный сотрудник факультета пищевой инженерии и биотехнологий СКФУ Сергей Поветкин.
По словам ученых, исследовав генетический материал более чем 800 штаммов бокавируса, они смогли описать химический состав и соотношение разных нуклеотидов в структуре патогена. Оказалось, что одни и те же кодоны встречаются почти во всех исследованных образцах HBoV1. Это говорит о том, что механизм давления отбора преобладает над случайным мутагенезом.
"Полученные выводы позволяют не только понять молекулярные механизмы развития этого патогена, но и создать специальное питание, облегчающее течение болезни. В нашем университете уже ведутся работы в этом направлении. В будущем эти данные также помогут более эффективно "ослаблять" HBoV1. Также у нас в СКФУ под руководством декана факультета пищевой инженерии и биотехнологий Натальи Оботуровой ведутся исследования для создания сбалансированного режима питания и особого рациона для идущих на поправку", – объяснил Поветкин.
В России предложили делать спортивное питание из молочной сыворотки
СКФУ – участник программы государственной поддержки университетов РФ "Приоритет-2030".