Путин призвал переходить на нацвалюты в расчетах со странами Африки
Путин призвал переходить на национальные валюты в финансовых расчетах со странами Африки
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании II Cаммита и форума "Россия - Африка"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании II Cаммита и форума "Россия - Африка"
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо переходить в финансовых расчетах со странами Африки на национальные валюты, включая рубль.
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"Для дальнейшего расширения всего спектра торгово-экономических связей важно энергичнее переходить в финансовых расчетах по торговым сделкам на национальные валюты, включая рубль. В этой связи готовы к работе с африканскими странами по развитию их финансовой инфраструктуры, по подключению банковских учреждений к созданной в России системе передачи финансовых сообщений, позволяющих осуществлять трансграничные платежи, независимо от некоторых, сегодня существующих и вводящих ограничения, западных систем", - сказал Путин во время пленарного заседания экономического и гуманитарного форума "Россия-Африка".
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Первый саммит "Россия – Африка" прошел в Сочи в 2019 году, параллельно состоялся экономический форум. В форуме приняли участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также представители интеграционных объединений Африканского континента.