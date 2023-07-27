https://ria.ru/20230727/natsvalyuty-1886580755.html

Путин призвал переходить на нацвалюты в расчетах со странами Африки

Путин призвал переходить на нацвалюты в расчетах со странами Африки - РИА Новости, 27.07.2023

Путин призвал переходить на нацвалюты в расчетах со странами Африки

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо переходить в финансовых расчетах со странами Африки на национальные валюты, включая рубль. РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T12:34

2023-07-27T12:34

2023-07-27T12:56

африка

экономика

россия

владимир путин

санкт-петербург

форум "россия — африка"

в мире

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо переходить в финансовых расчетах со странами Африки на национальные валюты, включая рубль."Для дальнейшего расширения всего спектра торгово-экономических связей важно энергичнее переходить в финансовых расчетах по торговым сделкам на национальные валюты, включая рубль. В этой связи готовы к работе с африканскими странами по развитию их финансовой инфраструктуры, по подключению банковских учреждений к созданной в России системе передачи финансовых сообщений, позволяющих осуществлять трансграничные платежи, независимо от некоторых, сегодня существующих и вводящих ограничения, западных систем", - сказал Путин во время пленарного заседания экономического и гуманитарного форума "Россия-Африка".Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Первый саммит "Россия – Африка" прошел в Сочи в 2019 году, параллельно состоялся экономический форум. В форуме приняли участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также представители интеграционных объединений Африканского континента.

https://ria.ru/20230726/natsvalyuty-1886478001.html

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африка, экономика, россия, владимир путин, санкт-петербург, форум "россия — африка", в мире