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Самиев: взаиморасчеты в нацвалюте сделают Африку независимой от Запада - РИА Новости, 27.07.2023
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20:21 27.07.2023
https://ria.ru/20230727/natsvalyuta-1886720561.html
Самиев: взаиморасчеты в нацвалюте сделают Африку независимой от Запада
Самиев: взаиморасчеты в нацвалюте сделают Африку независимой от Запада - РИА Новости, 27.07.2023
Самиев: взаиморасчеты в нацвалюте сделают Африку независимой от Запада
Использование национальных валют во взаиморасчетах, торговле между Россией и странами Африки будет означать отсутствие зависимости от западной инфраструктуры,... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T20:21
2023-07-27T20:21
россия
африка
павел самиев
втб
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Использование национальных валют во взаиморасчетах, торговле между Россией и странами Африки будет означать отсутствие зависимости от западной инфраструктуры, заявил РИА Новости гендиректор аналитического агентства "Бизнес Дром", председатель комитета "ОПОРЫ России" по финансовым рынкам Павел Самиев. Президент России Владимир Путин во время пленарного заседания экономического и гуманитарного форума "Россия-Африка" заявил, что необходимо переходить в финансовых расчетах со странами Африки на национальные валюты, включая рубль. "Это еще один важнейший элемент формирования экономического и финансового "Глобального юга" - о котором недавно говорил глава ВТБ Андрей Костин. Именно такая система расчетов и инфраструктуры финансового рынка сделает отношения стран Азии и Африки по-настоящему независимыми от Запада. Использование национальных валют во взаиморасчетах, торговле означает в том числе и отсутствие зависимости от западной инфраструктуры (или ее внезапного ограничения) и снятие дополнительной нагрузки - своеобразного "квазиналога" за расчеты в долларах и евро", - сказал Самиев. По его мнению, Костин справедливо ранее заявил, что создание новой системы обмена финансовыми сообщениями и "пересборка" мировой валютно-финансовой системы на новых технологических принципах и решениях повлечет за собой разрушение монополии SWIFT. "Также в этом отношении очень важно налаживание корреспондентских отношений напрямую между банками, например, России и африканских стран - и это тоже будет способствовать формированию более эффективного валютного рынка для валют этих стран. На мой взгляд, эти процессы уже активно идут - важно придать им не столько технологический импульс (технологии уже все готовы и у России, и у других стран есть вся инфраструктура), но и политическую волю", - считает эксперт. Самиев пояснил, что политическая воля уже появилась, а значит "глобальный юг" сможет сформировать свою мощную систему финансов и расчетов. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Первый саммит "Россия – Африка" прошел в Сочи в 2019 году, параллельно состоялся экономический форум. В форуме приняли участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также представители интеграционных объединений Африканского континента.
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россия, африка, павел самиев, втб, форум "россия — африка"
Россия, Африка, Павел Самиев, ВТБ, Форум "Россия — Африка"

Самиев: взаиморасчеты в нацвалюте сделают Африку независимой от Запада

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкУчастники форума "Россия — Африка" в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум"
Участники форума Россия — Африка в конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Использование национальных валют во взаиморасчетах, торговле между Россией и странами Африки будет означать отсутствие зависимости от западной инфраструктуры, заявил РИА Новости гендиректор аналитического агентства "Бизнес Дром", председатель комитета "ОПОРЫ России" по финансовым рынкам Павел Самиев.
Президент России Владимир Путин во время пленарного заседания экономического и гуманитарного форума "Россия-Африка" заявил, что необходимо переходить в финансовых расчетах со странами Африки на национальные валюты, включая рубль.
«
"Это еще один важнейший элемент формирования экономического и финансового "Глобального юга" - о котором недавно говорил глава ВТБ Андрей Костин. Именно такая система расчетов и инфраструктуры финансового рынка сделает отношения стран Азии и Африки по-настоящему независимыми от Запада. Использование национальных валют во взаиморасчетах, торговле означает в том числе и отсутствие зависимости от западной инфраструктуры (или ее внезапного ограничения) и снятие дополнительной нагрузки - своеобразного "квазиналога" за расчеты в долларах и евро", - сказал Самиев.
По его мнению, Костин справедливо ранее заявил, что создание новой системы обмена финансовыми сообщениями и "пересборка" мировой валютно-финансовой системы на новых технологических принципах и решениях повлечет за собой разрушение монополии SWIFT.
«
"Также в этом отношении очень важно налаживание корреспондентских отношений напрямую между банками, например, России и африканских стран - и это тоже будет способствовать формированию более эффективного валютного рынка для валют этих стран. На мой взгляд, эти процессы уже активно идут - важно придать им не столько технологический импульс (технологии уже все готовы и у России, и у других стран есть вся инфраструктура), но и политическую волю", - считает эксперт.
Самиев пояснил, что политическая воля уже появилась, а значит "глобальный юг" сможет сформировать свою мощную систему финансов и расчетов.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Первый саммит "Россия – Африка" прошел в Сочи в 2019 году, параллельно состоялся экономический форум. В форуме приняли участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также представители интеграционных объединений Африканского континента.
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РоссияАфрикаПавел СамиевВТБФорум "Россия — Африка"
 
 
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