https://ria.ru/20230727/namibiya-1886561290.html

Намибия дорожит давней дружбой с Россией, заявила вице-премьер

Намибия дорожит давней дружбой с Россией, заявила вице-премьер - РИА Новости, 27.07.2023

Намибия дорожит давней дружбой с Россией, заявила вице-премьер

Заместитель премьер-министра, министр по вопросам международных отношений и сотрудничества Республики Намибия Нетумбо Нанди-Ндайтва заявила в рамках второго... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T11:43

2023-07-27T11:43

2023-07-27T11:43

россия

намибия

санкт-петербург

в мире

форум "россия — африка"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл-РИА Новости. Заместитель премьер-министра, министр по вопросам международных отношений и сотрудничества Республики Намибия Нетумбо Нанди-Ндайтва заявила в рамках второго саммита "Россия - Африка", что народ Намибии дорожит давней дружбой с Россией. В ходе выступления на сессии "Международная безопасность в условиях геополитической нестабильности: межпартийное взаимодействие" она указала: "Партия СВАПО (Народная организация Юго-Западной Африки) выражает признательность за приглашение выступить на этой важной встрече. От лица руководства нашей партии и народа Намибии я хотела бы передать дружеский привет народу России". Она поблагодарила "российские партии за приглашение на эту встречу". "Народ Намибии и народ России имеют долгую историю сотрудничества, мы дорожим этой дружбой", - подчеркнула Нанди-Ндайтва. Заместитель премьер-министра отметила, что одним из важных факторов достижения мира в условиях геополитической нестабильности является межпартийное сотрудничество. Она полагает, что политические партии - "это институции, которые отражают устремления народа лучше, чем какие-либо другие организации". "Необходимо развивать межполитическое сотрудничество, координацию между различными народами и международными организациями",- заключила она. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230727/tovarooborot-1886556697.html

https://ria.ru/20230727/diplomat-1886546949.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, намибия, санкт-петербург, в мире, форум "россия — африка"