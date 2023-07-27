https://ria.ru/20230727/namibiya-1886561290.html
Намибия дорожит давней дружбой с Россией, заявила вице-премьер
Намибия дорожит давней дружбой с Россией, заявила вице-премьер - РИА Новости, 27.07.2023
Намибия дорожит давней дружбой с Россией, заявила вице-премьер
Заместитель премьер-министра, министр по вопросам международных отношений и сотрудничества Республики Намибия Нетумбо Нанди-Ндайтва заявила в рамках второго... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T11:43
2023-07-27T11:43
2023-07-27T11:43
россия
намибия
санкт-петербург
в мире
форум "россия — африка"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл-РИА Новости. Заместитель премьер-министра, министр по вопросам международных отношений и сотрудничества Республики Намибия Нетумбо Нанди-Ндайтва заявила в рамках второго саммита "Россия - Африка", что народ Намибии дорожит давней дружбой с Россией. В ходе выступления на сессии "Международная безопасность в условиях геополитической нестабильности: межпартийное взаимодействие" она указала: "Партия СВАПО (Народная организация Юго-Западной Африки) выражает признательность за приглашение выступить на этой важной встрече. От лица руководства нашей партии и народа Намибии я хотела бы передать дружеский привет народу России". Она поблагодарила "российские партии за приглашение на эту встречу". "Народ Намибии и народ России имеют долгую историю сотрудничества, мы дорожим этой дружбой", - подчеркнула Нанди-Ндайтва. Заместитель премьер-министра отметила, что одним из важных факторов достижения мира в условиях геополитической нестабильности является межпартийное сотрудничество. Она полагает, что политические партии - "это институции, которые отражают устремления народа лучше, чем какие-либо другие организации". "Необходимо развивать межполитическое сотрудничество, координацию между различными народами и международными организациями",- заключила она. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20230727/tovarooborot-1886556697.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, намибия, санкт-петербург, в мире, форум "россия — африка"
Россия, Намибия, Санкт-Петербург, В мире, Форум "Россия — Африка"
Намибия дорожит давней дружбой с Россией, заявила вице-премьер
Вице-премьер Намибии Нанди-Ндайтва заявила о желании передать привет народу России
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл-РИА Новости. Заместитель премьер-министра, министр по вопросам международных отношений и сотрудничества Республики Намибия Нетумбо Нанди-Ндайтва заявила в рамках второго саммита "Россия - Африка", что народ Намибии дорожит давней дружбой с Россией.
В ходе выступления на сессии "Международная безопасность в условиях геополитической нестабильности: межпартийное взаимодействие" она указала: "Партия СВАПО (Народная организация Юго-Западной Африки) выражает признательность за приглашение выступить на этой важной встрече. От лица руководства нашей партии и народа Намибии я хотела бы передать дружеский привет народу России".
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Она поблагодарила "российские партии за приглашение на эту встречу".
"Народ Намибии и народ России имеют долгую историю сотрудничества, мы дорожим этой дружбой", - подчеркнула Нанди-Ндайтва.
Заместитель премьер-министра отметила, что одним из важных факторов достижения мира в условиях геополитической нестабильности является межпартийное сотрудничество. Она полагает, что политические партии - "это институции, которые отражают устремления народа лучше, чем какие-либо другие организации".
"Необходимо развивать межполитическое сотрудничество, координацию между различными народами и международными организациями",- заключила она.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге
. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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