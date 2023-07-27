https://ria.ru/20230727/nalog-1886594766.html

На "Госуслугах" появилась функция оплаты налогов

На "Госуслугах" появилась функция оплаты налогов - РИА Новости, 27.07.2023

На "Госуслугах" появилась функция оплаты налогов

У пользователей портала "Госуслуги" появилась возможность оплачивать НДФЛ, земельный и транспортный налоги, а также налог на имущество, сообщило в своем... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T13:17

2023-07-27T13:17

2023-07-27T14:38

федеральная налоговая служба (фнс россии)

россия

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. У пользователей портала "Госуслуги" появилась возможность оплачивать НДФЛ, земельный и транспортный налоги, а также налог на имущество, сообщило в своем Telegram-канале Минцифры."Получать и оплачивать налоговые уведомления теперь можно на "Госуслугах". Больше не нужно ждать бумажных писем, ходить на почту или в отделения ФНС", — говорится в публикации.В ведомстве уточнили, что новый сервис работает только для физических лиц. "Как подключить сервис: отправьте в ФНС согласие на получение налоговых уведомлений; подпишите уже сформированное заявление в приложении "Госключ"; дождитесь сообщения, что согласие принято, — оно придет в течение нескольких минут", — добавили в ведомстве.Уведомления приходят каждый год не позднее чем за 30 дней до 1 декабря — крайнего срока уплаты налогов.

https://ria.ru/20230717/zvaniya-1884709963.html

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федеральная налоговая служба (фнс россии), россия