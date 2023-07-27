https://ria.ru/20230727/mus-1886512111.html

МВД России объявило в розыск судью МУС Томоко Аканэ

МВД России объявило в розыск судью МУС Томоко Аканэ - РИА Новости, 27.07.2023

МВД России объявило в розыск судью МУС Томоко Аканэ

МВД России объявило в розыск еще одну судью Международного уголовного суда Томоко Аканэ, выдавшую ордер на арест президента Владимира Путина, следует из... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T05:19

2023-07-27T05:19

2023-07-27T09:28

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владимир путин

мария львова-белова

международный уголовный суд

следственный комитет россии (ск рф)

в мире

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. МВД России объявило в розыск еще одну судью Международного уголовного суда Томоко Аканэ, выдавшую ордер на арест президента Владимира Путина, следует из ведомственной базы разыскиваемых.По данным СК, Томоко Аканэ оказалась одной из судей, вынесших "незаконные решения об аресте" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В мае ведомство заочно предъявило обвинения прокурору МУС Хану Кариму Асаду Ахмаду и судье Росарио Сальваторе Айтале. Их объявили в розыск. "Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в карточке Томоко Аканэ.Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" Путина и Львовой-Беловой. Суд вменяет российской стороне в том числе якобы депортацию детей, которых власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента неприемлема, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.

https://ria.ru/20230727/mus-1886503546.html

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россия, москва, сша, владимир путин, мария львова-белова, международный уголовный суд, следственный комитет россии (ск рф), в мире