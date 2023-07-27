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США решили сотрудничать с МУС против России, пишут СМИ - РИА Новости, 27.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:25 27.07.2023 (обновлено: 03:44 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/mus-1886503546.html
США решили сотрудничать с МУС против России, пишут СМИ
США решили сотрудничать с МУС против России, пишут СМИ - РИА Новости, 27.07.2023
США решили сотрудничать с МУС против России, пишут СМИ
Президент США Джо Байден поручил администрации начать делиться с Международным уголовным судом информацией о якобы совершенных Россией военных преступлениях на... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T00:25
2023-07-27T03:44
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
украина
джо байден
джордж буш (младший)
международный уголовный суд
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ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден поручил администрации начать делиться с Международным уголовным судом информацией о якобы совершенных Россией военных преступлениях на Украине, пишет New York Times со ссылкой на неназванных чиновников."Принятое Байденом решение отменяет месяцы сопротивления Пентагона, настаивавшего, что подобные действия могут открыть путь для суда к привлечению американских солдат", — говорится в публикации.Приказ Байдена носит непубличный характер, подчеркивает издание. Белый дом пока не объявил перемену в подходе и не сообщил, какую помощь намерен предоставить суду, но уже начал уведомлять законодателей, говорится в сообщении.США не входят в МУС, они отрицают его решения и действия в отношении своих граждан на законодательном уровне. Кроме того, в стране с 2002 года действует "Акт о защите американских военнослужащих". Норма уполномачивает администрацию "защищать" военных и должностных лиц от уголовного преследования со стороны Международного уголовного суда с использованием "любых необходимых и подходящих средств" для их освобождения.
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в мире, сша, россия, украина, джо байден, джордж буш (младший), международный уголовный суд, пентагон
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Украина, Джо Байден, Джордж Буш (младший), Международный уголовный суд, Пентагон
США решили сотрудничать с МУС против России, пишут СМИ

NYT: отрицающие МУС США решили сотрудничать с ним против России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВид на здание Международного уголовного суда в Гааге
Вид на здание Международного уголовного суда в Гааге - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Вид на здание Международного уголовного суда в Гааге. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден поручил администрации начать делиться с Международным уголовным судом информацией о якобы совершенных Россией военных преступлениях на Украине, пишет New York Times со ссылкой на неназванных чиновников.
«
"Принятое Байденом решение отменяет месяцы сопротивления Пентагона, настаивавшего, что подобные действия могут открыть путь для суда к привлечению американских солдат", — говорится в публикации.
Приказ Байдена носит непубличный характер, подчеркивает издание. Белый дом пока не объявил перемену в подходе и не сообщил, какую помощь намерен предоставить суду, но уже начал уведомлять законодателей, говорится в сообщении.
США не входят в МУС, они отрицают его решения и действия в отношении своих граждан на законодательном уровне. Кроме того, в стране с 2002 года действует "Акт о защите американских военнослужащих". Норма уполномачивает администрацию "защищать" военных и должностных лиц от уголовного преследования со стороны Международного уголовного суда с использованием "любых необходимых и подходящих средств" для их освобождения.
Здание Международного уголовного суда в Гааге - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
СК заочно предъявил обвинение прокурору и судье МУС
21 мая, 15:28
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияУкраинаДжо БайденДжордж Буш (младший)Международный уголовный судПентагон
 
 
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