https://ria.ru/20230727/mus-1886503546.html
США решили сотрудничать с МУС против России, пишут СМИ
США решили сотрудничать с МУС против России, пишут СМИ - РИА Новости, 27.07.2023
США решили сотрудничать с МУС против России, пишут СМИ
Президент США Джо Байден поручил администрации начать делиться с Международным уголовным судом информацией о якобы совершенных Россией военных преступлениях на... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T00:25
2023-07-27T00:25
2023-07-27T03:44
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
украина
джо байден
джордж буш (младший)
международный уголовный суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156073/60/1560736069_0:305:2990:1987_1920x0_80_0_0_605d2d83b09c73572d94bd12b79b5255.jpg
ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден поручил администрации начать делиться с Международным уголовным судом информацией о якобы совершенных Россией военных преступлениях на Украине, пишет New York Times со ссылкой на неназванных чиновников."Принятое Байденом решение отменяет месяцы сопротивления Пентагона, настаивавшего, что подобные действия могут открыть путь для суда к привлечению американских солдат", — говорится в публикации.Приказ Байдена носит непубличный характер, подчеркивает издание. Белый дом пока не объявил перемену в подходе и не сообщил, какую помощь намерен предоставить суду, но уже начал уведомлять законодателей, говорится в сообщении.США не входят в МУС, они отрицают его решения и действия в отношении своих граждан на законодательном уровне. Кроме того, в стране с 2002 года действует "Акт о защите американских военнослужащих". Норма уполномачивает администрацию "защищать" военных и должностных лиц от уголовного преследования со стороны Международного уголовного суда с использованием "любых необходимых и подходящих средств" для их освобождения.
https://ria.ru/20230521/mus-1873243602.html
сша
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156073/60/1560736069_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_41227782b9f465b6d936f8bd5b0dc27d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, украина, джо байден, джордж буш (младший), международный уголовный суд, пентагон
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Украина, Джо Байден, Джордж Буш (младший), Международный уголовный суд, Пентагон
США решили сотрудничать с МУС против России, пишут СМИ
NYT: отрицающие МУС США решили сотрудничать с ним против России