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Крымский мост временно закрыли для движения автомобилей - РИА Новости, 27.07.2023
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11:44 27.07.2023 (обновлено: 11:54 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/most-1886561837.html
Крымский мост временно закрыли для движения автомобилей
Крымский мост временно закрыли для движения автомобилей - РИА Новости, 27.07.2023
Крымский мост временно закрыли для движения автомобилей
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в оперативном телеграм-канале о ситуации на транспортном переходе. РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T11:44
2023-07-27T11:54
чп на крымском мосту
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
республика крым
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в оперативном телеграм-канале о ситуации на транспортном переходе."Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - говорится в сообщении. Всех находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.Киевские власти ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. СК России возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли. Движение поездов по мосту восстановили в тот же день, автотранспорта - в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй - к 1 ноября. Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы РФ.
https://ria.ru/20230726/most-1886437527.html
россия
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чп на крымском мосту, безопасность, россия, республика крым, крымский мост
ЧП на Крымском мосту, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Республика Крым, Крымский мост
Крымский мост временно закрыли для движения автомобилей

Оперштаб сообщил о временном перекрытии Крымского моста для движения автомобилей

© РИА Новости / Константин МихальчевскийОчередь из автомобилей у Крымского моста
Очередь из автомобилей у Крымского моста - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Очередь из автомобилей у Крымского моста. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в оперативном телеграм-канале о ситуации на транспортном переходе.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - говорится в сообщении. Всех находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Киевские власти ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. СК России возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли. Движение поездов по мосту восстановили в тот же день, автотранспорта - в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй - к 1 ноября. Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы РФ.
Восстановительные работы на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
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