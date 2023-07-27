https://ria.ru/20230727/morpekhi-1886504336.html

В США три морпеха погибли от отравления угарным газом

В США три морпеха погибли от отравления угарным газом - РИА Новости, 27.07.2023

В США три морпеха погибли от отравления угарным газом

Трое бойцов корпуса морской пехоты США погибли от отравления угарным газом, сообщил офис шерифа округа Пендер. РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T00:50

2023-07-27T00:50

2023-07-27T00:56

в мире

северная каролина

сша

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ВАШИНГТОН, 27 июл — РИА Новости. Трое бойцов корпуса морской пехоты США погибли от отравления угарным газом, сообщил офис шерифа округа Пендер.Их тела обнаружили в машине в Северной Каролине в воскресенье."Сегодня, 26 июля 2023 года, Бюро судебно-медицинской экспертизы Северной Каролины провело вскрытие умерших. Все три смерти связаны с отравлением угарным газом", — говорится в заявлении.Во вторник телеканал NBC News сообщал о расследовании обстоятельств смерти морпехов. Все трое находились в звании младших капралов. Их возраст составлял 19-23 года.

https://ria.ru/20230715/strelba-1884412260.html

северная каролина

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в мире, северная каролина, сша