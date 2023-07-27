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В США три морпеха погибли от отравления угарным газом
В США три морпеха погибли от отравления угарным газом - РИА Новости, 27.07.2023
В США три морпеха погибли от отравления угарным газом
Трое бойцов корпуса морской пехоты США погибли от отравления угарным газом, сообщил офис шерифа округа Пендер. РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T00:50
2023-07-27T00:50
2023-07-27T00:56
в мире
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ВАШИНГТОН, 27 июл — РИА Новости. Трое бойцов корпуса морской пехоты США погибли от отравления угарным газом, сообщил офис шерифа округа Пендер.Их тела обнаружили в машине в Северной Каролине в воскресенье."Сегодня, 26 июля 2023 года, Бюро судебно-медицинской экспертизы Северной Каролины провело вскрытие умерших. Все три смерти связаны с отравлением угарным газом", — говорится в заявлении.Во вторник телеканал NBC News сообщал о расследовании обстоятельств смерти морпехов. Все трое находились в звании младших капралов. Их возраст составлял 19-23 года.
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в мире, северная каролина, сша
В мире, Северная Каролина, США
В США три морпеха погибли от отравления угарным газом
Полиция США: три морпеха, найденные в воскресенье, погибли от отравления угарным газом
ВАШИНГТОН, 27 июл — РИА Новости. Трое бойцов корпуса морской пехоты США погибли от отравления угарным газом, сообщил офис шерифа округа Пендер.
Их тела обнаружили в машине в Северной Каролине в воскресенье.
"Сегодня, 26 июля 2023 года, Бюро судебно-медицинской экспертизы Северной Каролины провело вскрытие умерших. Все три смерти связаны с отравлением угарным газом", — говорится в заявлении.
Во вторник телеканал NBC News сообщал о расследовании обстоятельств смерти морпехов. Все трое находились в звании младших капралов. Их возраст составлял 19-23 года.
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