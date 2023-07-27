https://ria.ru/20230727/mikhalchevskiy-1886692206.html

Путин наградил фотокора РИА Новости Михальчевского орденом Мужества

Путин наградил фотокора РИА Новости Михальчевского орденом Мужества - РИА Новости, 27.07.2023

Путин наградил фотокора РИА Новости Михальчевского орденом Мужества

Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества фотокорреспондента РИА Новости Константина Михальчевского, соответствующий указ опубликован на сайте... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T18:05

2023-07-27T18:05

2023-07-27T18:12

владимир путин

обстрел группы журналистов в зоне сво

ростислав журавлев

россия

украина

запорожская область

антониу гутерреш

оон

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества фотокорреспондента РИА Новости Константина Михальчевского, соответствующий указ опубликован на сайте Кремля."За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества... Михальчевского Константина Владимировича – фотокорреспондента федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия сегодня", - говорится в документе.Также орденами Мужества награждены корреспондент "Известий" Роман Польшаков и оператор издания Шиков Дмитрий.Вооруженные формирования Украины 22 июля в Запорожской области прицельно и целенаправленно обстреляли группу российских журналистов. В результате обстрела погиб военкор Ростислав Журавлев, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.По данным Минобороны России, удар был нанесен кассетными боеприпасами. В офисе генсека ООН Антониу Гутерреша, где ранее заявляли о беспокойстве в связи с началом применения Киевом американских кассетных боеприпасов, выразили соболезнования семье, друзьям и коллегам Журавлева. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что виновные в жестокой расправе над журналистом понесут наказание, всю меру ответственности разделят и те, кто поставлял своим киевским протеже кассетные боеприпасы.Кремль глубоко соболезнует близким погибшего военкора Журавлева, РИА Новости и всему журналистскому корпусу, желает выздоровления раненым, заявил ранее журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что гибель военкора Журавлева - результат сознательной атаки киевского режима на журналистов, это очень серьезное преступление.

https://ria.ru/20230725/korrespondent-1886242936.html

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владимир путин, обстрел группы журналистов в зоне сво, ростислав журавлев, россия, украина, запорожская область, антониу гутерреш, оон, общество