Путин наградил фотокора РИА Новости Михальчевского орденом Мужества
Путин наградил орденом Мужества раненного при обстреле фотокора РИА Новости Михальчевского
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкФотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский
Фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества фотокорреспондента РИА Новости Константина Михальчевского, соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
"За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества... Михальчевского Константина Владимировича – фотокорреспондента федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия сегодня", - говорится в документе.
Также орденами Мужества награждены корреспондент "Известий" Роман Польшаков и оператор издания Шиков Дмитрий.
Вооруженные формирования Украины 22 июля в Запорожской области прицельно и целенаправленно обстреляли группу российских журналистов. В результате обстрела погиб военкор Ростислав Журавлев, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.
По данным Минобороны России, удар был нанесен кассетными боеприпасами. В офисе генсека ООН Антониу Гутерреша, где ранее заявляли о беспокойстве в связи с началом применения Киевом американских кассетных боеприпасов, выразили соболезнования семье, друзьям и коллегам Журавлева. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что виновные в жестокой расправе над журналистом понесут наказание, всю меру ответственности разделят и те, кто поставлял своим киевским протеже кассетные боеприпасы.
Кремль глубоко соболезнует близким погибшего военкора Журавлева, РИА Новости и всему журналистскому корпусу, желает выздоровления раненым, заявил ранее журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что гибель военкора Журавлева - результат сознательной атаки киевского режима на журналистов, это очень серьезное преступление.