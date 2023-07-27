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Путин наградил фотокора РИА Новости Михальчевского орденом Мужества - РИА Новости, 27.07.2023
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18:05 27.07.2023 (обновлено: 18:12 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/mikhalchevskiy-1886692206.html
Путин наградил фотокора РИА Новости Михальчевского орденом Мужества
Путин наградил фотокора РИА Новости Михальчевского орденом Мужества - РИА Новости, 27.07.2023
Путин наградил фотокора РИА Новости Михальчевского орденом Мужества
Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества фотокорреспондента РИА Новости Константина Михальчевского, соответствующий указ опубликован на сайте... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T18:05
2023-07-27T18:12
владимир путин
обстрел группы журналистов в зоне сво
ростислав журавлев
россия
украина
запорожская область
антониу гутерреш
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества фотокорреспондента РИА Новости Константина Михальчевского, соответствующий указ опубликован на сайте Кремля."За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества... Михальчевского Константина Владимировича – фотокорреспондента федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия сегодня", - говорится в документе.Также орденами Мужества награждены корреспондент "Известий" Роман Польшаков и оператор издания Шиков Дмитрий.Вооруженные формирования Украины 22 июля в Запорожской области прицельно и целенаправленно обстреляли группу российских журналистов. В результате обстрела погиб военкор Ростислав Журавлев, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.По данным Минобороны России, удар был нанесен кассетными боеприпасами. В офисе генсека ООН Антониу Гутерреша, где ранее заявляли о беспокойстве в связи с началом применения Киевом американских кассетных боеприпасов, выразили соболезнования семье, друзьям и коллегам Журавлева. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что виновные в жестокой расправе над журналистом понесут наказание, всю меру ответственности разделят и те, кто поставлял своим киевским протеже кассетные боеприпасы.Кремль глубоко соболезнует близким погибшего военкора Журавлева, РИА Новости и всему журналистскому корпусу, желает выздоровления раненым, заявил ранее журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что гибель военкора Журавлева - результат сознательной атаки киевского режима на журналистов, это очень серьезное преступление.
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владимир путин, обстрел группы журналистов в зоне сво, ростислав журавлев, россия, украина, запорожская область, антониу гутерреш, оон, общество
Владимир Путин, Обстрел группы журналистов в зоне СВО, Ростислав Журавлев, Россия, Украина, Запорожская область, Антониу Гутерреш, ООН, Общество
Путин наградил фотокора РИА Новости Михальчевского орденом Мужества

Путин наградил орденом Мужества раненного при обстреле фотокора РИА Новости Михальчевского

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкФотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский
Фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества фотокорреспондента РИА Новости Константина Михальчевского, соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
"За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества... Михальчевского Константина Владимировича – фотокорреспондента федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия сегодня", - говорится в документе.
Также орденами Мужества награждены корреспондент "Известий" Роман Польшаков и оператор издания Шиков Дмитрий.
Вооруженные формирования Украины 22 июля в Запорожской области прицельно и целенаправленно обстреляли группу российских журналистов. В результате обстрела погиб военкор Ростислав Журавлев, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.
По данным Минобороны России, удар был нанесен кассетными боеприпасами. В офисе генсека ООН Антониу Гутерреша, где ранее заявляли о беспокойстве в связи с началом применения Киевом американских кассетных боеприпасов, выразили соболезнования семье, друзьям и коллегам Журавлева. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что виновные в жестокой расправе над журналистом понесут наказание, всю меру ответственности разделят и те, кто поставлял своим киевским протеже кассетные боеприпасы.
Кремль глубоко соболезнует близким погибшего военкора Журавлева, РИА Новости и всему журналистскому корпусу, желает выздоровления раненым, заявил ранее журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что гибель военкора Журавлева - результат сознательной атаки киевского режима на журналистов, это очень серьезное преступление.
Корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский, получивший ранение при обстреле ВСУ группы российских журналистов в Запорожской области, на лечении в госпитале им. Вишневского - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
Раненный при обстреле ВСУ корреспондент РИА Новости рассказал о состоянии
25 июля, 18:46
 
Владимир ПутинОбстрел группы журналистов в зоне СВОРостислав ЖуравлевРоссияУкраинаЗапорожская областьАнтониу ГутеррешООНОбщество
 
 
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