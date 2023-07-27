https://ria.ru/20230727/migranty-1886606260.html

Эксперт дал прогноз по росту числа трудовых мигрантов в России

Эксперт дал прогноз по росту числа трудовых мигрантов в России - РИА Новости, 27.07.2023

Эксперт дал прогноз по росту числа трудовых мигрантов в России

Количество трудовых мигрантов в России к 2030 году увеличится существенно больше, чем на 400 тысяч человек, за счёт нелегальной составляющей, сообщил профессор... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T13:54

2023-07-27T13:54

2023-07-27T13:54

общество

россия

александр щербаков

япония

южная корея

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Количество трудовых мигрантов в России к 2030 году увеличится существенно больше, чем на 400 тысяч человек, за счёт нелегальной составляющей, сообщил профессор кафедры труда и соцполитики Института госслужбы и управления РАНХиГС Александр Щербаков, комментируя соответствующее исследование ВНИИ труда. Ранее газета “Ведомости” опубликовала данные прогноза ВНИИ труда, согласно которому количество трудовых мигрантов в России к 2030 году составит 3,5 миллиона человек, что на 400 тысяч больше, чем в 2022 году, а доля иностранных работников вырастет с 4,2% до 4,7% от общей численности занятых в стране. “Я думаю, что здесь могут быть оправданы сомнения. Дело в том, что такие значения показывают, что не учитывается доля нелегальной миграции. Потому что, по мнению экспертов, которое впоследствии подтверждалось уже официальными данными, доля неофициальных иностранных мигрантов может быть не менее значима, чем доля официальных мигрантов. Она может быть такой же или даже большей, причём в разы”, – сказал Щербаков РИА Новости. По его мнению, это связано с недостаточной согласованностью учёта мигрантов российскими службами, что приводит к различиям в данных. Это преуменьшает количество эмигрантов в стране, считает Щербаков. Он также добавил, что Россия нуждается в квалифицированном иностранном труде, однако не может позволить себе высокий уровень его оплаты. “Наша страна не может конкурировать с западными странами по привлечению более квалифицированного труда, поскольку мы не можем его оплачивать должным образом. У нас заработная плата ниже, чем в этих западных странах и странах восточных – в Японии, в Южной Корее и так далее. Поэтому в этом смысле Россия не выдерживает конкуренции с зарубежными странами в плане привлечения “выгодных” квалифицированных трудовых мигрантов”, – объяснил Щербаков.

https://ria.ru/20230619/kursy-1879207929.html

https://ria.ru/20220618/migranty-1796375531.html

россия

япония

южная корея

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общество, россия, александр щербаков, япония, южная корея