https://ria.ru/20230727/mi-8-1886595741.html

Вертолет Ми-8: тактико-технические характеристики

Вертолет Ми-8: тактико-технические характеристики - РИА Новости, 27.07.2023

Вертолет Ми-8: тактико-технические характеристики

Ми-8 – многофункциональный вертолет, сферы применения которого расширяются за счет постоянной модернизации и возможности оснащения его широким набором... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T13:20

2023-07-27T13:20

2023-07-27T13:20

справки

россия

вертолеты

ми-8

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Ми-8 – многофункциональный вертолет, сферы применения которого расширяются за счет постоянной модернизации и возможности оснащения его широким набором дополнительного оборудования для выполнения различных задач. Вертолет имеет возможность применения в широком диапазоне условий и температур (от -50 до +50 градусов по Цельсию), прост в эксплуатации и обслуживании.Разработка вертолета В-8 (Ми-8) началась в ОКБ им. М.Л. Миля (ныне Национальный центр вертолетостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова, входящий в холдинг "Вертолеты России") в мае 1960 года для замены хорошо зарекомендовавшего себя в эксплуатации многоцелевого поршневого вертолета Ми-4. Ми-8 создавался как глубокая модернизация вертолета Ми-4 с газотурбинным двигателем. Вертолет разрабатывался одновременно в двух вариантах: пассажирском Ми-8П и транспортном Ми-8Т.Первый прототип нового вертолета (с одним двигателем и четырехлопастным несущим винтом) поднялся в воздух в июне 1961 года, второй (с двумя двигателями и пятилопастным винтом) – 2 августа 1962 года, первый полет опытного вертолета состоялся 17 сентября 1962 года.Серийное производство Ми-8 началось в 1965 году на авиазаводе в Казани (ныне Казанский вертолетный завод), а в 1970 году к его производству приступил и Улан-Удэнский авиационный завод.На вертолетах Ми-8 в 1964-1967 годах было установлено семь международных рекордов (в основном женщинами-вертолетчицами). Вертолет выполнен по одновинтовой схеме с пятилопастным трехшарнирным несущим и трехлопастным рулевым винтами, двумя газотурбинными двигателями и трехопорным, неубирающемся шасси.Фюзеляж вертолета каркасной конструкции, состоит из носовой и центральной частей, хвостовой и концевой балок. В носовой части размещена трехместная кабина экипажа, состоящего их двух летчиков и бортмеханика. Остекление кабины обеспечивает хороший обзор. В центральной части размещена кабина в транспортном варианте с грузовым люком со створками и центральной сдвижной дверью. В задней части кабины справа расположен гардероб, а в задней части створок сделан проем под заднюю входную дверь, состоящую из створок и трапа. Лопасти несущего винта цельнометаллические. Они состоят из полого лонжерона, спрессованного из алюминиевого сплава. Все лопасти несущего винта оснащены пневматической сигнализацией повреждения лонжерона. В системе управления используются мощные гидроусилители. Ми-8 оборудован противообледенительной системой, которая работает как в автоматическом, так и в ручном режимах. Система внешней подвески вертолета позволяет перевозить грузы массой до трех тонн.При отказе одного из двигателей в полете другой двигатель автоматически выходит на повышенную мощность, при этом горизонтальный полет выполняется без снижения высоты. Ми-8 оборудован автопилотом, обеспечивающим стабилизацию крена, тангажа и рыскания, а также постоянную высоты полета. Навигационно-пилотажные приборы и радиосредства, которыми оснащен вертолет, позволяют совершать полеты в любое время суток и в сложных метеоусловиях. Вертолет, в основном, используется в транспортном и пассажирском вариантах. В пассажирском варианте вертолет (Ми-8П) оборудован для перевозки 28 пассажиров. Ми-8П мог также использоваться в качестве санитарного или транспортного вертолета для перевозки малогабаритных грузов внутри кабины и крупногабаритных – на внешней подвеске.Военный вариант Ми-8Т оснащен пилонами для подвески вооружения (неуправляемые ракеты, бомбы). Следующая военная модификация Ми-8ТВ имеет усиленные пилоны для подвески большого количества вооружения, а также пулеметную установку в носовой части кабины.Ми-8МТ – модификация вертолета, которая явилась логическим завершением перехода от транспортного к транспортно-боевому вертолету. Установлены более современные двигатели ТВЗ-117 МТ с дополнительной газотурбинной установкой АИ-9В и пылезащитным устройством на входе в воздухозаборники. Для борьбы с ракетами типа "земля-воздух" имеются системы рассеивания горячих газов двигателей, отстрела ложных тепловых целей и генерации импульсных инфракрасных сигналов. В 1979-1988 годах вертолет Ми-8МТ принимал участие в военном конфликте в Афганистане. Вертолет может использоваться при решении самых различных задач: для огневой поддержки, подавления огневых точек, доставки десанта, перевозки боеприпасов, оружия, грузов, продуктов, медикаментов, эвакуации раненых и погибших. Всего же на сегодняшний день разработано более сотни модификаций Ми-8. Выпущенный в количестве более 12 тысяч единиц, этот вертолет стал одним из самых массовых в мире. Развитие семейства продолжается и сегодня холдингом "Вертолеты России" Госкорпорации Ростех: новые двигатели, авионика, несущие и рулевые винты, системы навигации, а также внедрение композитных материалов позволяют вертолетам Ми-8 соответствовать самым современным авиационным требованиям.Тактико-технические характеристики вертолета:Экипаж – 3 человека.Максимальная взлетная масса – 13 000 кг.Двигатель ГТД Климов ТВ3-117 – 2.Мощность – 2 на 1620 кВт.Длина – 18,424/25,352 м.Высота – 4,756/5,552 м.Максимальная скорость – 250 км/ч.Практическая дальность полета – 950 км.Практический потолок – 5000 м.Полезная нагрузка – до 24 пассажиров или 12 носилок с сопровождающими или 4000 кг груза. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, вертолеты, ми-8