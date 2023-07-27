https://ria.ru/20230727/memorandum-1886524148.html

Гутерреш подтвердил приверженность выполнению меморандума Россия – ООН

Гутерреш подтвердил приверженность выполнению меморандума Россия – ООН - РИА Новости, 27.07.2023

Гутерреш подтвердил приверженность выполнению меморандума Россия – ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на встрече в Риме подтвердил приверженность ООН выполнению меморандума с РФ об облегчении экспорта российских... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T08:52

2023-07-27T08:52

2023-07-27T08:56

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россия

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РИМ, 27 июл – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на встрече в Риме подтвердил приверженность ООН выполнению меморандума с РФ об облегчении экспорта российских удобрений и сельскохозяйственной продукции, заявил российским журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.По его словам, вопросы, связанные с черноморской инициативой, были центральным сюжетом его беседы с генеральным секретарем ООН на полях саммита по продовольственным системам в Риме."Для нас важно, что генеральный секретарь подтвердил приверженность ООН выполнению меморандума Россия-ООН и заявил, что продолжит соответствующие усилия. Мы эти усилия ООН ценим, но одновременно повторяем, что нужны результаты. Конкретными результатами для нашего сельхозэкспорта мы и будем руководствоваться, пока этого нет", - заявил Вершинин на полях встречи по продовольствию.При этом он отметил, что на встрече в Риме новых посланий на имя президента РФ Владимира Путина генсек не передавал.Замминистра напомнил, что до сих пор не выполняются договоренности по поставкам запчастей, нет сдвигов по переподключению "Россельхозбанка" к SWIFT и так далее. "Все это не выполняется, не сдвигается с места. Паллиативные меры и обещания не могут никого убедить", - сказал замминистра.Вопрос возобновления работы аммиакопровода, который обсуждался целый год и под который украинская сторона выдвигала различные условия, не связанные с этой проблемой, решился тем, что он был подорван киевским режимом, "что по существу исключило поставки аммиака через Одессу", добавил Вершинин."Мы считаем нужным, чтобы это получило широкое освещение и резонанс, когда ООН уходит от оценок того, что произошло, нам это кажется как минимум неправильным", - отметил он."Подтверждение Гутеррешем приверженности меморандуму важно, но теперь нужно не просто такое подтверждение, а конкретные результаты по этим вопросам и по экспорту удобрений и сельхозпродукции из России", - заключил Вершинин.Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Сделка является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер.Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.

https://ria.ru/20230721/posledstviya-1885369769.html

https://ria.ru/20230726/sdelka-1886455173.html

https://ria.ru/20230725/zerno-1886090185.html

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в мире, россия, сергей вершинин, антониу гутерреш, оон, экономика