https://ria.ru/20230727/largus-1886692918.html

В АвтоВАЗе рассказали, когда возобновят производство Lada Largus в Тольятти

В АвтоВАЗе рассказали, когда возобновят производство Lada Largus в Тольятти - РИА Новости, 27.07.2023

В АвтоВАЗе рассказали, когда возобновят производство Lada Largus в Тольятти

"АвтоВАЗ" планирует возобновить производство Lada Largus на заводе в Тольятти в августе, на месяц раньше прежних планов, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T18:06

2023-07-27T18:06

2023-07-27T18:13

автоваз

тольятти

экономика

авто

максим соколов

lada vesta

форум "россия — африка"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. "АвтоВАЗ" планирует возобновить производство Lada Largus на заводе в Тольятти в августе, на месяц раньше прежних планов, сообщил в интервью РИА Новости президент компании Максим Соколов."В августе", - сказал он на форуме "Россия-Африка", отвечая на вопрос о возобновлении выпуска Lada Largus, уточнив, что производство модели будет запущенно на заводе в Тольятти.Согласно ранее озвученным планам, компания планировала возобновить выпуск модели в сентябре.

https://ria.ru/20230727/avtovaz-1886625771.html

тольятти

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автоваз, тольятти, экономика, авто, максим соколов, lada vesta, форум "россия — африка"