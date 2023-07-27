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В АвтоВАЗе рассказали, когда возобновят производство Lada Largus в Тольятти - РИА Новости, 27.07.2023
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18:06 27.07.2023 (обновлено: 18:13 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/largus-1886692918.html
В АвтоВАЗе рассказали, когда возобновят производство Lada Largus в Тольятти
В АвтоВАЗе рассказали, когда возобновят производство Lada Largus в Тольятти - РИА Новости, 27.07.2023
В АвтоВАЗе рассказали, когда возобновят производство Lada Largus в Тольятти
"АвтоВАЗ" планирует возобновить производство Lada Largus на заводе в Тольятти в августе, на месяц раньше прежних планов, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T18:06
2023-07-27T18:13
автоваз
тольятти
экономика
авто
максим соколов
lada vesta
форум "россия — африка"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. "АвтоВАЗ" планирует возобновить производство Lada Largus на заводе в Тольятти в августе, на месяц раньше прежних планов, сообщил в интервью РИА Новости президент компании Максим Соколов."В августе", - сказал он на форуме "Россия-Африка", отвечая на вопрос о возобновлении выпуска Lada Largus, уточнив, что производство модели будет запущенно на заводе в Тольятти.Согласно ранее озвученным планам, компания планировала возобновить выпуск модели в сентябре.
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автоваз, тольятти, экономика, авто, максим соколов, lada vesta, форум "россия — африка"
АвтоВАЗ, Тольятти, Экономика, Авто, Максим Соколов, Lada Vesta, Форум "Россия — Африка"
В АвтоВАЗе рассказали, когда возобновят производство Lada Largus в Тольятти

Соколов: АвтоВАЗ планирует возобновить производство Lada Largus в Тольятти в августе

© Фото : ОАО ''АВТОВАЗ'' Автомобиль Lada Largus
Автомобиль Lada Largus - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© Фото : ОАО ''АВТОВАЗ''
Автомобиль Lada Largus. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. "АвтоВАЗ" планирует возобновить производство Lada Largus на заводе в Тольятти в августе, на месяц раньше прежних планов, сообщил в интервью РИА Новости президент компании Максим Соколов.
"В августе", - сказал он на форуме "Россия-Африка", отвечая на вопрос о возобновлении выпуска Lada Largus, уточнив, что производство модели будет запущенно на заводе в Тольятти.
Согласно ранее озвученным планам, компания планировала возобновить выпуск модели в сентябре.
Завод АвтоВАЗ - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
АвтоВАЗ намерен возобновить производство Lada в Египте
Вчера, 14:56
 
АвтоВАЗТольяттиЭкономикаАвтоМаксим СоколовLada VestaФорум "Россия — Африка"
 
 
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