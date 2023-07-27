https://ria.ru/20230727/largus-1886692918.html
В АвтоВАЗе рассказали, когда возобновят производство Lada Largus в Тольятти
В АвтоВАЗе рассказали, когда возобновят производство Lada Largus в Тольятти - РИА Новости, 27.07.2023
В АвтоВАЗе рассказали, когда возобновят производство Lada Largus в Тольятти
"АвтоВАЗ" планирует возобновить производство Lada Largus на заводе в Тольятти в августе, на месяц раньше прежних планов, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T18:06
2023-07-27T18:06
2023-07-27T18:13
автоваз
тольятти
экономика
авто
максим соколов
lada vesta
форум "россия — африка"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147681/84/1476818432_0:120:1921:1200_1920x0_80_0_0_1551d011b05bdaa4f0a921e3324747eb.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. "АвтоВАЗ" планирует возобновить производство Lada Largus на заводе в Тольятти в августе, на месяц раньше прежних планов, сообщил в интервью РИА Новости президент компании Максим Соколов."В августе", - сказал он на форуме "Россия-Африка", отвечая на вопрос о возобновлении выпуска Lada Largus, уточнив, что производство модели будет запущенно на заводе в Тольятти.Согласно ранее озвученным планам, компания планировала возобновить выпуск модели в сентябре.
https://ria.ru/20230727/avtovaz-1886625771.html
тольятти
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147681/84/1476818432_114:0:1714:1200_1920x0_80_0_0_a3d1327f9ab8e5ebc3d94579d15a4772.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
автоваз, тольятти, экономика, авто, максим соколов, lada vesta, форум "россия — африка"
АвтоВАЗ, Тольятти, Экономика, Авто, Максим Соколов, Lada Vesta, Форум "Россия — Африка"
В АвтоВАЗе рассказали, когда возобновят производство Lada Largus в Тольятти
Соколов: АвтоВАЗ планирует возобновить производство Lada Largus в Тольятти в августе