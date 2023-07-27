https://ria.ru/20230727/lada-1886696260.html
"АвтоВАЗ" не исключил переноса производства Lada Largus в Ижевск
"АвтоВАЗ" не исключил переноса производства Lada Largus в Ижевск - РИА Новости, 27.07.2023
"АвтоВАЗ" не исключил переноса производства Lada Largus в Ижевск
"АвтоВАЗ" рассматривает возможность переноса производства Lada Largus на площадку в Ижевске, сообщил в интервью РИА Новости на форуме "Россия - Африка"... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T18:15
2023-07-27T18:15
2023-07-27T18:15
экономика
авто
ижевск
тольятти
максим соколов
автоваз
форум "россия — африка"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. "АвтоВАЗ" рассматривает возможность переноса производства Lada Largus на площадку в Ижевске, сообщил в интервью РИА Новости на форуме "Россия - Африка" президент компании Максим Соколов. "Мы рассматриваем это вариант и готовим предложение для совета директоров. Если честно, то на площадку в Ижевске, естественно. Это логично: если там проект e-Largus, то соответственно надо эти проекты совместить, чтобы не заниматься ненужной крупногабаритной логистикой", - сказал он, отвечая на вопрос о возможном переносе выпуска модели. "Мы смотрим уже на среднесрочную, может даже долгосрочную перспективу: когда запустим проекты Iskra, Vesta+, Lada Aura, может других новых продуктов, то им всем вместе на площадке в Тольятти будет очень тесно", - добавил он.
https://ria.ru/20230615/lada-1878450542.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, авто, ижевск, тольятти, максим соколов, автоваз, форум "россия — африка"
Экономика, Авто, Ижевск, Тольятти, Максим Соколов, АвтоВАЗ, Форум "Россия — Африка"
"АвтоВАЗ" не исключил переноса производства Lada Largus в Ижевск
Глава "АвтоВАЗа" Соколов не исключил, что производство Lada Largus перенесут в Ижевск