https://ria.ru/20230727/krym-1886513315.html

В Крыму новые угрозы Зеленского назвали "брехливым терроризмом"

В Крыму новые угрозы Зеленского назвали "брехливым терроризмом" - РИА Новости, 27.07.2023

В Крыму новые угрозы Зеленского назвали "брехливым терроризмом"

Заявление Владимира Зеленского о подготовке шагов по "деоккупации" Крыма представляет собой "брехливый терроризм", заявил РИА Новости глава парламента... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T05:56

2023-07-27T05:56

2023-07-27T06:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл — РИА Новости. Заявление Владимира Зеленского о подготовке шагов по "деоккупации" Крыма представляет собой "брехливый терроризм", заявил РИА Новости глава парламента полуострова Владимир Константинов.Зеленский в среду в вечернем видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале, заявил о подготовке перечня комплексных шагов по "деоккупации" Крыма, пообещав достаточно быстро реинтегрировать полуостров в "государственную ткань Украины". Он также анонсировал проведение в августе саммита "Крымская платформа"."Им нужно отчитываться перед своими хозяевами, а больше-то говорить не о чем. А поскольку говорить для них — едва ли не главное занятие, то этакий "брехливый терроризм" идёт у них впереди реальных дел. Вот и посылают они каждый день угрозы нам. А вместе с тем — пытаются отвлечь и западную публику, убедить хозяев, что они ещё вполне состоятельны для дальнейшего стратегического использования", — пояснил Константинов. По его словам, переход к активным террористическим действиям для Киева естественен. "На фоне их неудач на фронте, провала контрнаступления, это — единственный шанс напоминать о себе пусть хоть какими-то "перемогами", о которых можно потом красиво наврать. В принципе, банда эта — скучная и бездарная", — сказал Константинов.Время нынешней украинской власти уже сочтено, уверен собеседник агентства, и уже в ближайшее время "мы будем свидетелями списания всей клики Зеленского в утиль", заключил он.

https://ria.ru/20230727/krym-1886507658.html

https://ria.ru/20230727/gosduma-1886506763.html

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россия, украина, севастополь, владимир зеленский, владимир путин, политика