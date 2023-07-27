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В Крыму новые угрозы Зеленского назвали "брехливым терроризмом" - РИА Новости, 27.07.2023
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05:56 27.07.2023 (обновлено: 06:24 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/krym-1886513315.html
В Крыму новые угрозы Зеленского назвали "брехливым терроризмом"
В Крыму новые угрозы Зеленского назвали "брехливым терроризмом" - РИА Новости, 27.07.2023
В Крыму новые угрозы Зеленского назвали "брехливым терроризмом"
Заявление Владимира Зеленского о подготовке шагов по "деоккупации" Крыма представляет собой "брехливый терроризм", заявил РИА Новости глава парламента... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T05:56
2023-07-27T06:24
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украина
севастополь
владимир зеленский
владимир путин
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл — РИА Новости. Заявление Владимира Зеленского о подготовке шагов по "деоккупации" Крыма представляет собой "брехливый терроризм", заявил РИА Новости глава парламента полуострова Владимир Константинов.Зеленский в среду в вечернем видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале, заявил о подготовке перечня комплексных шагов по "деоккупации" Крыма, пообещав достаточно быстро реинтегрировать полуостров в "государственную ткань Украины". Он также анонсировал проведение в августе саммита "Крымская платформа"."Им нужно отчитываться перед своими хозяевами, а больше-то говорить не о чем. А поскольку говорить для них — едва ли не главное занятие, то этакий "брехливый терроризм" идёт у них впереди реальных дел. Вот и посылают они каждый день угрозы нам. А вместе с тем — пытаются отвлечь и западную публику, убедить хозяев, что они ещё вполне состоятельны для дальнейшего стратегического использования", — пояснил Константинов. По его словам, переход к активным террористическим действиям для Киева естественен. "На фоне их неудач на фронте, провала контрнаступления, это — единственный шанс напоминать о себе пусть хоть какими-то "перемогами", о которых можно потом красиво наврать. В принципе, банда эта — скучная и бездарная", — сказал Константинов.Время нынешней украинской власти уже сочтено, уверен собеседник агентства, и уже в ближайшее время "мы будем свидетелями списания всей клики Зеленского в утиль", заключил он.
https://ria.ru/20230727/krym-1886507658.html
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россия, украина, севастополь, владимир зеленский, владимир путин, политика
Россия, Украина, Севастополь, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Политика
В Крыму новые угрозы Зеленского назвали "брехливым терроризмом"

Глава парламента Крыма Константинов назвал новые угрозы Зеленского "брехливым терроризмом"

© РИА Новости / Виктор ЛященкоПредседатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Виктор Лященко
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл — РИА Новости. Заявление Владимира Зеленского о подготовке шагов по "деоккупации" Крыма представляет собой "брехливый терроризм", заявил РИА Новости глава парламента полуострова Владимир Константинов.
Зеленский в среду в вечернем видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале, заявил о подготовке перечня комплексных шагов по "деоккупации" Крыма, пообещав достаточно быстро реинтегрировать полуостров в "государственную ткань Украины". Он также анонсировал проведение в августе саммита "Крымская платформа".
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"Им нужно отчитываться перед своими хозяевами, а больше-то говорить не о чем. А поскольку говорить для них — едва ли не главное занятие, то этакий "брехливый терроризм" идёт у них впереди реальных дел. Вот и посылают они каждый день угрозы нам. А вместе с тем — пытаются отвлечь и западную публику, убедить хозяев, что они ещё вполне состоятельны для дальнейшего стратегического использования", — пояснил Константинов.
По его словам, переход к активным террористическим действиям для Киева естественен.
«
"На фоне их неудач на фронте, провала контрнаступления, это — единственный шанс напоминать о себе пусть хоть какими-то "перемогами", о которых можно потом красиво наврать. В принципе, банда эта — скучная и бездарная", — сказал Константинов.
Время нынешней украинской власти уже сочтено, уверен собеседник агентства, и уже в ближайшее время "мы будем свидетелями списания всей клики Зеленского в утиль", заключил он.
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