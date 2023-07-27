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"Сошел с ума". Заявление Зеленского о Крыме шокировало пользователей Сети - РИА Новости, 27.07.2023
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01:59 27.07.2023 (обновлено: 10:12 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/krym-1886507658.html
"Сошел с ума". Заявление Зеленского о Крыме шокировало пользователей Сети
"Сошел с ума". Заявление Зеленского о Крыме шокировало пользователей Сети - РИА Новости, 27.07.2023
"Сошел с ума". Заявление Зеленского о Крыме шокировало пользователей Сети
Пользователи Twitter раскритиковали Владимира Зеленского, который заявил о подготовке перечня комплексных шагов по "деоккупации Крыма". РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T01:59
2023-07-27T10:12
в мире
владимир зеленский
украина
россия
республика крым
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали Владимира Зеленского, который заявил о подготовке перечня комплексных шагов по "деоккупации Крыма"."Ему бы следовало больше беспокоиться о том, как удержать Киев", — ответил Зеленскому один из пользователей."Что если крымчане не хотят быть частью Украины?" — спросил другой."Ты бредишь", — написал третий."Ты говоришь одно и то же последние два года, при этом все дальше отдаляясь от заявленных целей. Может, настало время вести переговоры?" — добавил юзер."Зеленский сошел с ума", — заключили участники дискуссии.Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал новое заявление Владимира Зеленского о Крыме бессильной злобой.
https://ria.ru/20230725/ugrozy-1886227417.html
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в мире, владимир зеленский, украина, россия, республика крым
В мире, Владимир Зеленский, Украина, Россия, Республика Крым
"Сошел с ума". Заявление Зеленского о Крыме шокировало пользователей Сети

Пользователи Twitter посоветовали Зеленскому думать об удержании Киева после слов о Крыме

© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали Владимира Зеленского, который заявил о подготовке перечня комплексных шагов по "деоккупации Крыма".
«
"Ему бы следовало больше беспокоиться о том, как удержать Киев", — ответил Зеленскому один из пользователей.
"Что если крымчане не хотят быть частью Украины?" — спросил другой.
"Ты бредишь", — написал третий.
"Ты говоришь одно и то же последние два года, при этом все дальше отдаляясь от заявленных целей. Может, настало время вести переговоры?" — добавил юзер.
«
"Зеленский сошел с ума", — заключили участники дискуссии.
Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал новое заявление Владимира Зеленского о Крыме бессильной злобой.
Вид на Черноморское побережье в Крыму - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
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В миреВладимир ЗеленскийУкраинаРоссияРеспублика Крым
 
 
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