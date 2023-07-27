https://ria.ru/20230727/krym-1886507658.html

"Сошел с ума". Заявление Зеленского о Крыме шокировало пользователей Сети

"Сошел с ума". Заявление Зеленского о Крыме шокировало пользователей Сети - РИА Новости, 27.07.2023

"Сошел с ума". Заявление Зеленского о Крыме шокировало пользователей Сети

Пользователи Twitter раскритиковали Владимира Зеленского, который заявил о подготовке перечня комплексных шагов по "деоккупации Крыма". РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T01:59

2023-07-27T01:59

2023-07-27T10:12

в мире

владимир зеленский

украина

россия

республика крым

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали Владимира Зеленского, который заявил о подготовке перечня комплексных шагов по "деоккупации Крыма"."Ему бы следовало больше беспокоиться о том, как удержать Киев", — ответил Зеленскому один из пользователей."Что если крымчане не хотят быть частью Украины?" — спросил другой."Ты бредишь", — написал третий."Ты говоришь одно и то же последние два года, при этом все дальше отдаляясь от заявленных целей. Может, настало время вести переговоры?" — добавил юзер."Зеленский сошел с ума", — заключили участники дискуссии.Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал новое заявление Владимира Зеленского о Крыме бессильной злобой.

https://ria.ru/20230725/ugrozy-1886227417.html

украина

россия

республика крым

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Максим Горбачев

в мире, владимир зеленский, украина, россия, республика крым