https://ria.ru/20230727/krym-1886507658.html
"Сошел с ума". Заявление Зеленского о Крыме шокировало пользователей Сети
"Сошел с ума". Заявление Зеленского о Крыме шокировало пользователей Сети - РИА Новости, 27.07.2023
"Сошел с ума". Заявление Зеленского о Крыме шокировало пользователей Сети
Пользователи Twitter раскритиковали Владимира Зеленского, который заявил о подготовке перечня комплексных шагов по "деоккупации Крыма". РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T01:59
2023-07-27T01:59
2023-07-27T10:12
в мире
владимир зеленский
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали Владимира Зеленского, который заявил о подготовке перечня комплексных шагов по "деоккупации Крыма"."Ему бы следовало больше беспокоиться о том, как удержать Киев", — ответил Зеленскому один из пользователей."Что если крымчане не хотят быть частью Украины?" — спросил другой."Ты бредишь", — написал третий."Ты говоришь одно и то же последние два года, при этом все дальше отдаляясь от заявленных целей. Может, настало время вести переговоры?" — добавил юзер."Зеленский сошел с ума", — заключили участники дискуссии.Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал новое заявление Владимира Зеленского о Крыме бессильной злобой.
https://ria.ru/20230725/ugrozy-1886227417.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, украина, россия, республика крым
В мире, Владимир Зеленский, Украина, Россия, Республика Крым
"Сошел с ума". Заявление Зеленского о Крыме шокировало пользователей Сети
Пользователи Twitter посоветовали Зеленскому думать об удержании Киева после слов о Крыме