https://ria.ru/20230727/kriminal-1886408659.html

"Успела назвать имена убийц". Зачем лучших следователей отправили под Пермь

"Успела назвать имена убийц". Зачем лучших следователей отправили под Пермь - РИА Новости, 27.07.2023

"Успела назвать имена убийц". Зачем лучших следователей отправили под Пермь

Расследование резонансного убийства школьницы в Пермском крае вышло на новый уровень. Местные жители добились, чтобы за дело взялся центральный аппарат СК... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T08:00

2023-07-27T08:00

2023-07-27T11:52

происшествия

пермь

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости, Виктор Званцев. Расследование резонансного убийства школьницы в Пермском крае вышло на новый уровень. Местные жители добились, чтобы за дело взялся центральный аппарат СК. Какие тайны предстоит раскрыть — в материале РИА Новости."Все произошло во время ссоры"На днях в рабочем поселке Октябрьский похоронили 15-летнюю Яну (имена несовершеннолетних изменены). Последние две недели она провела в реанимации, куда попала утром 9 июля с 80-процентным ожогом кожи.Школьницу нашел на железнодорожных путях сотрудник станции Чад. Сразу вызвал скорую и полицию. Девушку отвезли в районную больницу, а оттуда на вертолете переправили в ожоговое отделение пермской клиники имени Гринберга. Хотели доставить в Москву, но состояние пациентки не позволило.Версию с несчастным случаем быстро отмели. Пока Яна была жива, СК возбудил уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Спустя пару дней расследование отнесли к категории особо важных.Подозреваемого установили оперативно. По мнению следствия, вечером 8 июля Яна отправилась в гости к 16-летнему приятелю Степану. У него дома и произошел конфликт. "Никого из взрослых не было, — добавляют в областном управлении. — Во время ссоры молодой человек облил девушку горючей жидкостью и поджег". Других подробностей не приводят.Подростка задержали и по решению суда отправили на два месяца в СИЗО."Это не объясняют"Степан вырос в полной и благополучной семье. По словам местных, отец работал в полиции, мать — в системе исполнения наказаний. Сам подросток на учете не состоял и серьезных проступков ранее не совершал. Хотя на поведение жаловались."Например, гонял по поселку на мотоцикле, а на замечания никак не реагировал, — говорит житель Октябрьского Дмитрий. — Видимо, считал, что благодаря связям родителей ему многое может сойти с рук".Однако после быстрого ареста местные не успокоились."По словам врачей, пока дочь была в сознании, она назвала имена еще двоих человек, — рассказывает Николай, отец убитой. — Оба здешние. Почему их не задержали, нам не объясняют".Пока собирали улики и опрашивали возможных очевидцев, за жизнь Яны боролись врачи. К тому моменту она уже была в коме. Несмотря на все усилия, 18 июля девушка скончалась.После ее смерти статью ужесточили и Степану предъявили обвинение в убийстве, совершенном с особой жестокостью. Теперь ему грозит до десяти лет колонии."Дело передали другим"Еще раньше в Октябрьском потребовали привлечь к ответственности всех возможных участников жестокой расправы."Со ссылкой на медиков и полицию очевидцы говорят, что девочку еще и изнасиловали", — говорится в петиции.Чтобы успокоить местных, в поселок приехал заместитель руководителя краевого управления СК генерал-майор юстиции Валерий Сафонов. На личном приеме следователь убеждал людей, что преступление произошло без свидетелей и причастен к нему лишь один человек.Аргументы не подействовали. Десятки жителей обратились в главк."Они поставили под сомнение выводы следствия о том, что фигурант совершил преступление в одиночку, и высказали предположение о причастности к этому группы лиц, о чем имеются определенные сведения, — отмечают в информационном центре СК России. — Таким образом, по решению председателя Александра Бастрыкина уголовное дело передали в центральный аппарат".Также глава ведомства поручил провести служебную проверку в отношении руководителя и следователей пермского краевого управления СК. О результатах пока не сообщают.По данным РИА Новости, на допросах Степан заявил, что никакого изнасилования не было и убивать он никого не хотел. Якобы после ссоры Яна выбежала из дома и направилась в сторону железнодорожных путей, где случайно споткнулась и потеряла сознание. Школьник решил, что она умерла. Испугавшись последствий, поджег девушку и скрылся.Местные не верят. Предполагают, что к преступлению причастны два несовершеннолетних приятеля. Один — сын криминального авторитета, у него уже давно дурная репутация. Жители считают, что таким образом все трое хотят уйти от более тяжкой статьи — групповое убийство.Установить истину предстоит сотрудникам центрального аппарата СК. Они уже работают в поселке.

https://ria.ru/20230720/kriminal-1885285242.html

https://ria.ru/20230327/ubiystvo-1860434656.html

https://ria.ru/20230315/kriminal-1857809112.html

https://ria.ru/20230719/kriminal-1884912359.html

пермь

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2023

Михаил Кевхиев

Михаил Кевхиев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

происшествия, пермь, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)