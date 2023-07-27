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"Успела назвать имена убийц". Зачем лучших следователей отправили под Пермь - РИА Новости, 27.07.2023
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08:00 27.07.2023 (обновлено: 11:52 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/kriminal-1886408659.html
"Успела назвать имена убийц". Зачем лучших следователей отправили под Пермь
"Успела назвать имена убийц". Зачем лучших следователей отправили под Пермь - РИА Новости, 27.07.2023
"Успела назвать имена убийц". Зачем лучших следователей отправили под Пермь
Расследование резонансного убийства школьницы в Пермском крае вышло на новый уровень. Местные жители добились, чтобы за дело взялся центральный аппарат СК... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T08:00
2023-07-27T11:52
происшествия
пермь
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости, Виктор Званцев. Расследование резонансного убийства школьницы в Пермском крае вышло на новый уровень. Местные жители добились, чтобы за дело взялся центральный аппарат СК. Какие тайны предстоит раскрыть — в материале РИА Новости."Все произошло во время ссоры"На днях в рабочем поселке Октябрьский похоронили 15-летнюю Яну (имена несовершеннолетних изменены). Последние две недели она провела в реанимации, куда попала утром 9 июля с 80-процентным ожогом кожи.Школьницу нашел на железнодорожных путях сотрудник станции Чад. Сразу вызвал скорую и полицию. Девушку отвезли в районную больницу, а оттуда на вертолете переправили в ожоговое отделение пермской клиники имени Гринберга. Хотели доставить в Москву, но состояние пациентки не позволило.Версию с несчастным случаем быстро отмели. Пока Яна была жива, СК возбудил уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Спустя пару дней расследование отнесли к категории особо важных.Подозреваемого установили оперативно. По мнению следствия, вечером 8 июля Яна отправилась в гости к 16-летнему приятелю Степану. У него дома и произошел конфликт. "Никого из взрослых не было, — добавляют в областном управлении. — Во время ссоры молодой человек облил девушку горючей жидкостью и поджег". Других подробностей не приводят.Подростка задержали и по решению суда отправили на два месяца в СИЗО."Это не объясняют"Степан вырос в полной и благополучной семье. По словам местных, отец работал в полиции, мать — в системе исполнения наказаний. Сам подросток на учете не состоял и серьезных проступков ранее не совершал. Хотя на поведение жаловались."Например, гонял по поселку на мотоцикле, а на замечания никак не реагировал, — говорит житель Октябрьского Дмитрий. — Видимо, считал, что благодаря связям родителей ему многое может сойти с рук".Однако после быстрого ареста местные не успокоились."По словам врачей, пока дочь была в сознании, она назвала имена еще двоих человек, — рассказывает Николай, отец убитой. — Оба здешние. Почему их не задержали, нам не объясняют".Пока собирали улики и опрашивали возможных очевидцев, за жизнь Яны боролись врачи. К тому моменту она уже была в коме. Несмотря на все усилия, 18 июля девушка скончалась.После ее смерти статью ужесточили и Степану предъявили обвинение в убийстве, совершенном с особой жестокостью. Теперь ему грозит до десяти лет колонии."Дело передали другим"Еще раньше в Октябрьском потребовали привлечь к ответственности всех возможных участников жестокой расправы."Со ссылкой на медиков и полицию очевидцы говорят, что девочку еще и изнасиловали", — говорится в петиции.Чтобы успокоить местных, в поселок приехал заместитель руководителя краевого управления СК генерал-майор юстиции Валерий Сафонов. На личном приеме следователь убеждал людей, что преступление произошло без свидетелей и причастен к нему лишь один человек.Аргументы не подействовали. Десятки жителей обратились в главк."Они поставили под сомнение выводы следствия о том, что фигурант совершил преступление в одиночку, и высказали предположение о причастности к этому группы лиц, о чем имеются определенные сведения, — отмечают в информационном центре СК России. — Таким образом, по решению председателя Александра Бастрыкина уголовное дело передали в центральный аппарат".Также глава ведомства поручил провести служебную проверку в отношении руководителя и следователей пермского краевого управления СК. О результатах пока не сообщают.По данным РИА Новости, на допросах Степан заявил, что никакого изнасилования не было и убивать он никого не хотел. Якобы после ссоры Яна выбежала из дома и направилась в сторону железнодорожных путей, где случайно споткнулась и потеряла сознание. Школьник решил, что она умерла. Испугавшись последствий, поджег девушку и скрылся.Местные не верят. Предполагают, что к преступлению причастны два несовершеннолетних приятеля. Один — сын криминального авторитета, у него уже давно дурная репутация. Жители считают, что таким образом все трое хотят уйти от более тяжкой статьи — групповое убийство.Установить истину предстоит сотрудникам центрального аппарата СК. Они уже работают в поселке.
https://ria.ru/20230720/kriminal-1885285242.html
https://ria.ru/20230327/ubiystvo-1860434656.html
https://ria.ru/20230315/kriminal-1857809112.html
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происшествия, пермь, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пермь, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)

"Успела назвать имена убийц". Зачем лучших следователей отправили под Пермь

© РИА Новости / Табылды КадырбековЗаключенные в исправительной колонии
Заключенные в исправительной колонии - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости, Виктор Званцев. Расследование резонансного убийства школьницы в Пермском крае вышло на новый уровень. Местные жители добились, чтобы за дело взялся центральный аппарат СК. Какие тайны предстоит раскрыть — в материале РИА Новости.

"Все произошло во время ссоры"

На днях в рабочем поселке Октябрьский похоронили 15-летнюю Яну (имена несовершеннолетних изменены). Последние две недели она провела в реанимации, куда попала утром 9 июля с 80-процентным ожогом кожи.
Школьницу нашел на железнодорожных путях сотрудник станции Чад. Сразу вызвал скорую и полицию. Девушку отвезли в районную больницу, а оттуда на вертолете переправили в ожоговое отделение пермской клиники имени Гринберга. Хотели доставить в Москву, но состояние пациентки не позволило.
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Версию с несчастным случаем быстро отмели. Пока Яна была жива, СК возбудил уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Спустя пару дней расследование отнесли к категории особо важных.
Подозреваемого установили оперативно. По мнению следствия, вечером 8 июля Яна отправилась в гости к 16-летнему приятелю Степану. У него дома и произошел конфликт. "Никого из взрослых не было, — добавляют в областном управлении. — Во время ссоры молодой человек облил девушку горючей жидкостью и поджег". Других подробностей не приводят.
Подростка задержали и по решению суда отправили на два месяца в СИЗО.
© Фото : Unsplash/Ehsan HabashiКамера в СИЗО
Камера в СИЗО - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© Фото : Unsplash/Ehsan Habashi
Камера в СИЗО

"Это не объясняют"

Степан вырос в полной и благополучной семье. По словам местных, отец работал в полиции, мать — в системе исполнения наказаний. Сам подросток на учете не состоял и серьезных проступков ранее не совершал. Хотя на поведение жаловались.
"Например, гонял по поселку на мотоцикле, а на замечания никак не реагировал, — говорит житель Октябрьского Дмитрий. — Видимо, считал, что благодаря связям родителей ему многое может сойти с рук".
Однако после быстрого ареста местные не успокоились.
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"По словам врачей, пока дочь была в сознании, она назвала имена еще двоих человек, — рассказывает Николай, отец убитой. — Оба здешние. Почему их не задержали, нам не объясняют".
Пока собирали улики и опрашивали возможных очевидцев, за жизнь Яны боролись врачи. К тому моменту она уже была в коме. Несмотря на все усилия, 18 июля девушка скончалась.
После ее смерти статью ужесточили и Степану предъявили обвинение в убийстве, совершенном с особой жестокостью. Теперь ему грозит до десяти лет колонии.
© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета

"Дело передали другим"

Еще раньше в Октябрьском потребовали привлечь к ответственности всех возможных участников жестокой расправы.
"Со ссылкой на медиков и полицию очевидцы говорят, что девочку еще и изнасиловали", — говорится в петиции.
Чтобы успокоить местных, в поселок приехал заместитель руководителя краевого управления СК генерал-майор юстиции Валерий Сафонов. На личном приеме следователь убеждал людей, что преступление произошло без свидетелей и причастен к нему лишь один человек.
Аргументы не подействовали. Десятки жителей обратились в главк.
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"Они поставили под сомнение выводы следствия о том, что фигурант совершил преступление в одиночку, и высказали предположение о причастности к этому группы лиц, о чем имеются определенные сведения, — отмечают в информационном центре СК России. — Таким образом, по решению председателя Александра Бастрыкина уголовное дело передали в центральный аппарат".
Также глава ведомства поручил провести служебную проверку в отношении руководителя и следователей пермского краевого управления СК. О результатах пока не сообщают.
По данным РИА Новости, на допросах Степан заявил, что никакого изнасилования не было и убивать он никого не хотел. Якобы после ссоры Яна выбежала из дома и направилась в сторону железнодорожных путей, где случайно споткнулась и потеряла сознание. Школьник решил, что она умерла. Испугавшись последствий, поджег девушку и скрылся.
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Местные не верят. Предполагают, что к преступлению причастны два несовершеннолетних приятеля. Один — сын криминального авторитета, у него уже давно дурная репутация. Жители считают, что таким образом все трое хотят уйти от более тяжкой статьи — групповое убийство.
Установить истину предстоит сотрудникам центрального аппарата СК. Они уже работают в поселке.
 
ПроисшествияПермьАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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