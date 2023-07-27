https://ria.ru/20230727/korruptsiya-1886728834.html

Коррупция на Украине угрожает эффективности помощи от США, заявил Госдеп

Коррупция на Украине угрожает эффективности помощи от США, заявил Госдеп - РИА Новости, 27.07.2023

Коррупция на Украине угрожает эффективности помощи от США, заявил Госдеп

Коррумпированность украинских властей ставит под угрозу эффективность оказываемой США помощи в долгосрочной перспективе и диктует необходимость внедрения... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T21:18

2023-07-27T21:18

2023-07-27T21:18

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

россия

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739891598_0:44:1280:764_1920x0_80_0_0_2fa048eef50dc570f7efaf94a7c2a31f.jpg

ВАШИНГТОН, 27 июл – РИА Новости. Коррумпированность украинских властей ставит под угрозу эффективность оказываемой США помощи в долгосрочной перспективе и диктует необходимость внедрения механизмов жесткого контроля, говорится в обнародованном обзоре генерального инспектора госдепартамента, посвященном контролю за выделяемой Киеву поддержи. "В долгосрочной перспективе, особенно учитывая, что министерство планирует содействовать восстановлению и реконструкции Украины, коррупция в украинском правительстве и частном секторе создает риски для эффективности иностранной помощи, выделяемой США и требующей жесткого надзора", - следует из документа. По мнению генерального инспектора, расширение штата посольства США в Киеве позволит проводить больше выездных проверок и улучшит возможности мониторинга за выделяемой помощью. В отчете говорится, что американское посольство в Украине уже изучило эти рекомендации и согласилось с целесообразностью подобных мер. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что госдепартамент США должен обратить внимание на то, что поставляемое Украине оружие уходит на черный рынок и распространяется не только по Европе, но и по другим континентам. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230719/konflikt-1884952887.html

https://ria.ru/20230718/svo-1884719240.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, россия, нато