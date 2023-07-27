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Коррупция на Украине угрожает эффективности помощи от США, заявил Госдеп - РИА Новости, 27.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:18 27.07.2023
https://ria.ru/20230727/korruptsiya-1886728834.html
Коррупция на Украине угрожает эффективности помощи от США, заявил Госдеп
Коррупция на Украине угрожает эффективности помощи от США, заявил Госдеп - РИА Новости, 27.07.2023
Коррупция на Украине угрожает эффективности помощи от США, заявил Госдеп
Коррумпированность украинских властей ставит под угрозу эффективность оказываемой США помощи в долгосрочной перспективе и диктует необходимость внедрения... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T21:18
2023-07-27T21:18
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
нато
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ВАШИНГТОН, 27 июл – РИА Новости. Коррумпированность украинских властей ставит под угрозу эффективность оказываемой США помощи в долгосрочной перспективе и диктует необходимость внедрения механизмов жесткого контроля, говорится в обнародованном обзоре генерального инспектора госдепартамента, посвященном контролю за выделяемой Киеву поддержи. "В долгосрочной перспективе, особенно учитывая, что министерство планирует содействовать восстановлению и реконструкции Украины, коррупция в украинском правительстве и частном секторе создает риски для эффективности иностранной помощи, выделяемой США и требующей жесткого надзора", - следует из документа. По мнению генерального инспектора, расширение штата посольства США в Киеве позволит проводить больше выездных проверок и улучшит возможности мониторинга за выделяемой помощью. В отчете говорится, что американское посольство в Украине уже изучило эти рекомендации и согласилось с целесообразностью подобных мер. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что госдепартамент США должен обратить внимание на то, что поставляемое Украине оружие уходит на черный рынок и распространяется не только по Европе, но и по другим континентам. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230719/konflikt-1884952887.html
https://ria.ru/20230718/svo-1884719240.html
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в мире, украина, сша, россия, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, НАТО
Коррупция на Украине угрожает эффективности помощи от США, заявил Госдеп

Госдеп: коррупция на Украине угрожает эффективности помощи от США и требует контроля

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 июл – РИА Новости. Коррумпированность украинских властей ставит под угрозу эффективность оказываемой США помощи в долгосрочной перспективе и диктует необходимость внедрения механизмов жесткого контроля, говорится в обнародованном обзоре генерального инспектора госдепартамента, посвященном контролю за выделяемой Киеву поддержи.
"В долгосрочной перспективе, особенно учитывая, что министерство планирует содействовать восстановлению и реконструкции Украины, коррупция в украинском правительстве и частном секторе создает риски для эффективности иностранной помощи, выделяемой США и требующей жесткого надзора", - следует из документа.
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По мнению генерального инспектора, расширение штата посольства США в Киеве позволит проводить больше выездных проверок и улучшит возможности мониторинга за выделяемой помощью. В отчете говорится, что американское посольство в Украине уже изучило эти рекомендации и согласилось с целесообразностью подобных мер.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что госдепартамент США должен обратить внимание на то, что поставляемое Украине оружие уходит на черный рынок и распространяется не только по Европе, но и по другим континентам.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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