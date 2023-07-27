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Военные ДР Конго заявили о нарушении границ страны армией Руанды
Военные ДР Конго заявили о нарушении границ страны армией Руанды - РИА Новости, 28.07.2023
Военные ДР Конго заявили о нарушении границ страны армией Руанды
Армия Руанды нарушила границу ДРК, сообщают Вооруженные силы Демократической Республики Конго. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-27T23:23
2023-07-27T23:23
2023-07-28T00:44
в мире
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ангола
поль кагаме
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Армия Руанды нарушила границу ДРК, сообщают Вооруженные силы Демократической Республики Конго. "Вооруженные силы ДРК (FARDC) доводят до сведения национального и международного сообщества, что силы обороны Руанды… в четверг, 27 июля, в 9.00 (11.00 мск) пересекли конголезскую границу, чтобы продолжить попытки дестабилизации и намеренного нарушения территориальной целостности нашей страны", - говорится в размещенном в социальных сетях коммюнике. Сообщается, что в ответ на "интервенцию" подразделения FARDC атаковали противника и в последовавших столкновениях сумели вытеснить "руандийских террористов" с территории страны. В июле 2022 года после активизации боевиков движения М23 в восточной части ДР Конго прошел саммит в Анголе. Республика обвинила Руанду в поддержке мятежников, руандийская сторона отрицала связь с группировкой. Обе страны обвиняли друг друга в артиллерийских обстрелах приграничных территорий. На саммите президент ДР Конго Феликс Чисекеди и его руандийский коллега Поль Кагаме договорились о деэскалации отношений между странами. Согласно заявлению офиса конголезского президента, дорожная карта предусматривала немедленное прекращение боевых действий и немедленный и безоговорочный уход боевиков М23 со своих позиций в демократической республике. Однако повстанцы движения M23 заявили, что не считают себя обязанными соблюдать дорожную карту.
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в мире, руанда, ангола, поль кагаме
В мире, Руанда, Ангола, Поль Кагаме
Военные ДР Конго заявили о нарушении границ страны армией Руанды
Армия ДР Конго заявила, что войска Руанды перешли границу страны
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Армия Руанды нарушила границу ДРК, сообщают Вооруженные силы Демократической Республики Конго.
"Вооруженные силы ДРК (FARDC) доводят до сведения национального и международного сообщества, что силы обороны Руанды… в четверг, 27 июля, в 9.00 (11.00 мск) пересекли конголезскую границу, чтобы продолжить попытки дестабилизации и намеренного нарушения территориальной целостности нашей страны", - говорится в размещенном в социальных сетях коммюнике.
Сообщается, что в ответ на "интервенцию" подразделения FARDC атаковали противника и в последовавших столкновениях сумели вытеснить "руандийских террористов" с территории страны.
В июле 2022 года после активизации боевиков движения М23 в восточной части ДР Конго прошел саммит в Анголе
. Республика обвинила Руанду в поддержке мятежников, руандийская сторона отрицала связь с группировкой. Обе страны обвиняли друг друга в артиллерийских обстрелах приграничных территорий. На саммите президент ДР Конго Феликс Чисекеди и его руандийский коллега Поль Кагаме
договорились о деэскалации отношений между странами. Согласно заявлению офиса конголезского президента, дорожная карта предусматривала немедленное прекращение боевых действий и немедленный и безоговорочный уход боевиков М23 со своих позиций в демократической республике. Однако повстанцы движения M23 заявили, что не считают себя обязанными соблюдать дорожную карту.
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