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Суд приговорил отставную судью Кондрат к девяти годам колонии - РИА Новости, 27.07.2023
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14:22 27.07.2023 (обновлено: 14:40 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/kondrat-1886614607.html
Суд приговорил отставную судью Кондрат к девяти годам колонии
Суд приговорил отставную судью Кондрат к девяти годам колонии - РИА Новости, 27.07.2023
Суд приговорил отставную судью Кондрат к девяти годам колонии
Мосгорсуд приговорил к 9 годам колонии судью в отставке Елену Кондрат за посредничество в даче взятки своей коллеге, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T14:22
2023-07-27T14:40
происшествия
москва
московский городской суд
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Мосгорсуд приговорил к 9 годам колонии судью в отставке Елену Кондрат за посредничество в даче взятки своей коллеге, передает корреспондент РИА Новости."Назначить наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - огласила решение судья Александра Ковалевская. Также суд оштрафовал ее на 77 миллионов 964 тысячи рублей и лишил права занимать должности в госорганах, судебной системе и правоохранительных органах сроком на 5 лет.Кондрат была признана виновной в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 291.1 УК РФ). Гособвинение просило ей 11,5 лет. Адвокат Максим Пашков заявил РИА Новости, что защита будет обжаловать приговор, вынесенный "при больших процессуальных нарушениях".По версии следствия, Кондрат предложила коллеге по Арбитражному суду Москвы Елене Махалкиной, рассматривающей дело о банкротстве, за 50 тысяч долларов вынести решение о привлечении к субсидиарной ответственности определенных лиц и непривлечении других. Она, как считает следствие, уговаривала Махалкину в ходе телефонных переговоров и личных встреч. Та обратилась в ФСБ, дав согласие на участие в оперативном эксперименте. Передача денег проходила уже под контролем сотрудников правоохранительных органов.Кондрат вину не признала и настаивала, что в отношении нее была совершена провокация, рассказывал РИА Новости ее адвокат Максим Пашков, он не раз заявлял, что его подзащитная никаких взяток никому не предлагала, а уголовное дело является местью руководства Арбитражного суда Москвы за ее несговорчивость.Под стражей она находится с апреля 2022-го, когда Высшая квалификационная коллегия судей дала согласие на ее арест.Елена Кондрат слушала дела о банкротстве и, согласно информации на сайте Арбитражного суда, работала судьей с 2008 года.
https://ria.ru/20230726/parshin-1886385677.html
https://ria.ru/20230713/vzyatki-1883878213.html
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происшествия, москва, московский городской суд
Происшествия, Москва, Московский городской суд
Суд приговорил отставную судью Кондрат к девяти годам колонии

Судья в отставке Кондрат получила девять лет колонии за посредничество в даче взятки

© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда | Перейти в медиабанкЭкс-судья Арбитражного суда Москвы Елена Кондрат
Экс-судья Арбитражного суда Москвы Елена Кондрат - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
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Экс-судья Арбитражного суда Москвы Елена Кондрат. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Мосгорсуд приговорил к 9 годам колонии судью в отставке Елену Кондрат за посредничество в даче взятки своей коллеге, передает корреспондент РИА Новости.
"Назначить наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - огласила решение судья Александра Ковалевская. Также суд оштрафовал ее на 77 миллионов 964 тысячи рублей и лишил права занимать должности в госорганах, судебной системе и правоохранительных органах сроком на 5 лет.
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Кондрат была признана виновной в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 291.1 УК РФ). Гособвинение просило ей 11,5 лет. Адвокат Максим Пашков заявил РИА Новости, что защита будет обжаловать приговор, вынесенный "при больших процессуальных нарушениях".
По версии следствия, Кондрат предложила коллеге по Арбитражному суду Москвы Елене Махалкиной, рассматривающей дело о банкротстве, за 50 тысяч долларов вынести решение о привлечении к субсидиарной ответственности определенных лиц и непривлечении других. Она, как считает следствие, уговаривала Махалкину в ходе телефонных переговоров и личных встреч. Та обратилась в ФСБ, дав согласие на участие в оперативном эксперименте. Передача денег проходила уже под контролем сотрудников правоохранительных органов.
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Кондрат вину не признала и настаивала, что в отношении нее была совершена провокация, рассказывал РИА Новости ее адвокат Максим Пашков, он не раз заявлял, что его подзащитная никаких взяток никому не предлагала, а уголовное дело является местью руководства Арбитражного суда Москвы за ее несговорчивость.
Под стражей она находится с апреля 2022-го, когда Высшая квалификационная коллегия судей дала согласие на ее арест.
Елена Кондрат слушала дела о банкротстве и, согласно информации на сайте Арбитражного суда, работала судьей с 2008 года.
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