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В ЛДПР предложили выплачивать "первосентябрьский капитал" - РИА Новости, 27.07.2023
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08:14 27.07.2023
https://ria.ru/20230727/kapital-1886521490.html
В ЛДПР предложили выплачивать "первосентябрьский капитал"
В ЛДПР предложили выплачивать "первосентябрьский капитал" - РИА Новости, 27.07.2023
В ЛДПР предложили выплачивать "первосентябрьский капитал"
Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов направил письмо председателю социального фонда Сергею Чиркову с предложением выплачивать родителям школьников... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T08:14
2023-07-27T08:14
общество
борис чернышов (депутат)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
лдпр
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов направил письмо председателю социального фонда Сергею Чиркову с предложением выплачивать родителям школьников "первосентябрьский капитал" в 25% от средней зарплаты в конкретном регионе на каждого ребенка школьного возраста. "С учетом динамики потребительских цен прошу вас инициировать введение ежегодной федеральной программы "Первосентябрьский капитал", предусматривающей выплату в размере 25% от средней зарплаты в конкретном регионе на каждого ребенка школьного возраста. Выплата должна производиться не позднее 1 календарного месяца перед 1 сентября текущего года", - сообщается в письме, которое имеется в распоряжении РИА Новости. По словам политика, таким образом удастся не только снизить финансовую нагрузку на российские семьи, но и решить важнейшие задачи государственной политики по сохранению и укреплению традиционных семейных ценностей. "Перед началом нового учебного года миллионы российских семей встают перед решением финансовой задачи: как купить все необходимое для школы и при этом не выйти за рамки бюджета. По данным Росстата, базовый набор первоклассника, в который входят одежда и обувь, школьные принадлежности, в 2022 году обходился родителям в 22,3 тысячи рублей на мальчика и 26,8 тысячи рублей на девочку. Очевидно, что в 2023 году эти суммы увеличатся как минимум в рамках уровня инфляции. Не менее затратна подготовка к школе и для учеников средних и старших классов", - отмечает Чернышов.
https://ria.ru/20230724/pervoklassniki-1885996295.html
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общество, борис чернышов (депутат), федеральная служба государственной статистики (росстат), лдпр
Общество, Борис Чернышов (депутат), Федеральная служба государственной статистики (Росстат), ЛДПР
В ЛДПР предложили выплачивать "первосентябрьский капитал"

Депутат от ЛДПР Чернышов выплачивать родителям школьников первосентябрьский капитал

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкПервое сентября в регионах России
Первое сентября в регионах России - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Первое сентября в регионах России. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов направил письмо председателю социального фонда Сергею Чиркову с предложением выплачивать родителям школьников "первосентябрьский капитал" в 25% от средней зарплаты в конкретном регионе на каждого ребенка школьного возраста.
"С учетом динамики потребительских цен прошу вас инициировать введение ежегодной федеральной программы "Первосентябрьский капитал", предусматривающей выплату в размере 25% от средней зарплаты в конкретном регионе на каждого ребенка школьного возраста. Выплата должна производиться не позднее 1 календарного месяца перед 1 сентября текущего года", - сообщается в письме, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
По словам политика, таким образом удастся не только снизить финансовую нагрузку на российские семьи, но и решить важнейшие задачи государственной политики по сохранению и укреплению традиционных семейных ценностей.
"Перед началом нового учебного года миллионы российских семей встают перед решением финансовой задачи: как купить все необходимое для школы и при этом не выйти за рамки бюджета. По данным Росстата, базовый набор первоклассника, в который входят одежда и обувь, школьные принадлежности, в 2022 году обходился родителям в 22,3 тысячи рублей на мальчика и 26,8 тысячи рублей на девочку. Очевидно, что в 2023 году эти суммы увеличатся как минимум в рамках уровня инфляции. Не менее затратна подготовка к школе и для учеников средних и старших классов", - отмечает Чернышов.
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ОбществоБорис Чернышов (депутат)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)ЛДПР
 
 
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