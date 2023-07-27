https://ria.ru/20230727/kapital-1886521490.html

В ЛДПР предложили выплачивать "первосентябрьский капитал"

В ЛДПР предложили выплачивать "первосентябрьский капитал" - РИА Новости, 27.07.2023

В ЛДПР предложили выплачивать "первосентябрьский капитал"

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов направил письмо председателю социального фонда Сергею Чиркову с предложением выплачивать родителям школьников... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T08:14

2023-07-27T08:14

2023-07-27T08:14

общество

борис чернышов (депутат)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

лдпр

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов направил письмо председателю социального фонда Сергею Чиркову с предложением выплачивать родителям школьников "первосентябрьский капитал" в 25% от средней зарплаты в конкретном регионе на каждого ребенка школьного возраста. "С учетом динамики потребительских цен прошу вас инициировать введение ежегодной федеральной программы "Первосентябрьский капитал", предусматривающей выплату в размере 25% от средней зарплаты в конкретном регионе на каждого ребенка школьного возраста. Выплата должна производиться не позднее 1 календарного месяца перед 1 сентября текущего года", - сообщается в письме, которое имеется в распоряжении РИА Новости. По словам политика, таким образом удастся не только снизить финансовую нагрузку на российские семьи, но и решить важнейшие задачи государственной политики по сохранению и укреплению традиционных семейных ценностей. "Перед началом нового учебного года миллионы российских семей встают перед решением финансовой задачи: как купить все необходимое для школы и при этом не выйти за рамки бюджета. По данным Росстата, базовый набор первоклассника, в который входят одежда и обувь, школьные принадлежности, в 2022 году обходился родителям в 22,3 тысячи рублей на мальчика и 26,8 тысячи рублей на девочку. Очевидно, что в 2023 году эти суммы увеличатся как минимум в рамках уровня инфляции. Не менее затратна подготовка к школе и для учеников средних и старших классов", - отмечает Чернышов.

https://ria.ru/20230724/pervoklassniki-1885996295.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, борис чернышов (депутат), федеральная служба государственной статистики (росстат), лдпр