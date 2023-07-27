https://ria.ru/20230727/kalendar-1886601965.html

Раскольническая ПЦУ утвердила переход на новоюлианский календарь

Раскольническая ПЦУ утвердила переход на новоюлианский календарь - РИА Новости, 27.07.2023

Раскольническая ПЦУ утвердила переход на новоюлианский календарь

Раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) утвердила в четверг переход на новоюлианский календарь, сообщило украинское агентство "Укринформ". РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T13:42

2023-07-27T13:42

2023-07-27T13:42

религия

украина

киев

россия

православная церковь украины (пцу)

русская православная церковь

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) утвердила в четверг переход на новоюлианский календарь, сообщило украинское агентство "Укринформ". "Православная церковь Украины утвердила переход на новый юлианский календарь", - сообщает украинское агентство "Укринформ". По данным корреспондента, соответствующее решение священники приняли во время Поместного Собора ПЦУ, который прошел в Софийском соборе в Киеве. Юлианский календарь ввел в 45 году до Рождества Христова император Юлий Цезарь, григорианский календарь - в 1582 году папа Григорий XIII. Разница григорианского календаря с юлианским в XX-XXI веках составляет 13 дней. Русская православная церковь в 1918 с переходом на григорианский календарь не согласилась и продолжила жить по юлианскому календарю. Все православные праздники отмечаются по старому стилю, в частности, Рождество Христово, в отличие от многих других православных церквей, а также католиков, в России празднуют не 25 декабря, а 7 января.

https://ria.ru/20230712/khram-1883815386.html

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украина, киев, россия, православная церковь украины (пцу), русская православная церковь