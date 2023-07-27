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Раскольническая ПЦУ утвердила переход на новоюлианский календарь - РИА Новости, 27.07.2023
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Религия
 
13:42 27.07.2023
https://ria.ru/20230727/kalendar-1886601965.html
Раскольническая ПЦУ утвердила переход на новоюлианский календарь
Раскольническая ПЦУ утвердила переход на новоюлианский календарь - РИА Новости, 27.07.2023
Раскольническая ПЦУ утвердила переход на новоюлианский календарь
Раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) утвердила в четверг переход на новоюлианский календарь, сообщило украинское агентство "Укринформ". РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T13:42
2023-07-27T13:42
религия
украина
киев
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православная церковь украины (пцу)
русская православная церковь
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) утвердила в четверг переход на новоюлианский календарь, сообщило украинское агентство "Укринформ". "Православная церковь Украины утвердила переход на новый юлианский календарь", - сообщает украинское агентство "Укринформ". По данным корреспондента, соответствующее решение священники приняли во время Поместного Собора ПЦУ, который прошел в Софийском соборе в Киеве. Юлианский календарь ввел в 45 году до Рождества Христова император Юлий Цезарь, григорианский календарь - в 1582 году папа Григорий XIII. Разница григорианского календаря с юлианским в XX-XXI веках составляет 13 дней. Русская православная церковь в 1918 с переходом на григорианский календарь не согласилась и продолжила жить по юлианскому календарю. Все православные праздники отмечаются по старому стилю, в частности, Рождество Христово, в отличие от многих других православных церквей, а также католиков, в России празднуют не 25 декабря, а 7 января.
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Религия, Украина, Киев, Россия, Православная церковь Украины (ПЦУ), Русская православная церковь
Раскольническая ПЦУ утвердила переход на новоюлианский календарь

Укринформ: священники раскольнической ПЦУ утвердили переход на новоюлианский календарь

© Фото : Пресс-служба Київської МитрополіїУкраїнської Православної Церкви (ПЦУ)ПЦУ
ПЦУ - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© Фото : Пресс-служба Київської МитрополіїУкраїнської Православної Церкви (ПЦУ)
ПЦУ. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) утвердила в четверг переход на новоюлианский календарь, сообщило украинское агентство "Укринформ".
"Православная церковь Украины утвердила переход на новый юлианский календарь", - сообщает украинское агентство "Укринформ".
По данным корреспондента, соответствующее решение священники приняли во время Поместного Собора ПЦУ, который прошел в Софийском соборе в Киеве.
Юлианский календарь ввел в 45 году до Рождества Христова император Юлий Цезарь, григорианский календарь - в 1582 году папа Григорий XIII. Разница григорианского календаря с юлианским в XX-XXI веках составляет 13 дней. Русская православная церковь в 1918 с переходом на григорианский календарь не согласилась и продолжила жить по юлианскому календарю. Все православные праздники отмечаются по старому стилю, в частности, Рождество Христово, в отличие от многих других православных церквей, а также католиков, в России празднуют не 25 декабря, а 7 января.
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РелигияУкраинаКиевРоссияПравославная церковь Украины (ПЦУ)Русская православная церковь
 
 
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