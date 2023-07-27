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Авторы африканской мирной инициативы намерены обсудить ее с Путиным
Авторы африканской мирной инициативы намерены обсудить ее с Путиным - РИА Новости, 27.07.2023
Авторы африканской мирной инициативы намерены обсудить ее с Путиным
Авторы африканской мирной инициативы намерены обсудить планы по урегулированию конфликта на Украине на встрече с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге, заявил в РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T03:04
2023-07-27T03:04
2023-07-27T03:50
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санкт-петербург
украина
владимир путин
владимир зеленский
африканский союз
форум "россия — африка"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — РИА Новости. Авторы африканской мирной инициативы намерены обсудить планы по урегулированию конфликта на Украине на встрече с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге, заявил в интервью РИА Новости президент Союза Коморских Островов, председатель Африканского союза Азали Ассумани на полях саммита Россия — Африка."Из того, что мы видели в последние дни, ситуация стала только хуже. Тем не менее мы не собираемся сдаваться. У нас есть возможность снова встретиться с президентом Путиным, чтобы попытаться обсудить и посмотреть, как мы можем перезапустить систему для достижения конкретных результатов", — сказал Ассумани.Ассумани в составе делегации африканских лидеров ранее встречался как с Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить предложения по урегулированию конфликта.Африканская мирная инициатива состоит из десяти пунктов. Они касаются гарантий безопасности, свободы перемещения зерновых через Черное море, освобождения военнопленных и скорейшего начала переговоров.Второй саммит и экономический форум Россия — Африка пройдут 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, россия, санкт-петербург, украина, владимир путин, владимир зеленский, африканский союз, форум "россия — африка"
В мире, Россия, Санкт-Петербург, Украина, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Африканский союз, Форум "Россия — Африка"
Авторы африканской мирной инициативы намерены обсудить ее с Путиным
Президент Комор: авторы африканской мирной инициативы надеются на конкретные результаты
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — РИА Новости. Авторы африканской мирной инициативы намерены обсудить планы по урегулированию конфликта на Украине на встрече с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге, заявил в интервью РИА Новости президент Союза Коморских Островов, председатель Африканского союза Азали Ассумани на полях саммита Россия — Африка.
"Из того, что мы видели в последние дни, ситуация стала только хуже. Тем не менее мы не собираемся сдаваться. У нас есть возможность снова встретиться с президентом Путиным, чтобы попытаться обсудить и посмотреть, как мы можем перезапустить систему для достижения конкретных результатов", — сказал Ассумани.
Ассумани в составе делегации африканских лидеров ранее встречался как с Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским
, чтобы обсудить предложения по урегулированию конфликта.
Африканская мирная инициатива состоит из десяти пунктов. Они касаются гарантий безопасности, свободы перемещения зерновых через Черное море
, освобождения военнопленных и скорейшего начала переговоров.
Второй саммит и экономический форум Россия — Африка пройдут 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Ас-Сиси заявил о поддержке усилий по разрешению украинского конфликта