https://ria.ru/20230727/ingushetiya-1886605622.html

В Ингушетии потратят около 90 миллионов рублей на ремонт объектов культуры

В Ингушетии потратят около 90 миллионов рублей на ремонт объектов культуры - РИА Новости, 27.07.2023

В Ингушетии потратят около 90 миллионов рублей на ремонт объектов культуры

Власти Ингушетии в 2023 году потратят около 90 миллионов рублей на строительство и капитальный ремонт объектов культуры, в их числе и единственный в республике... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T13:53

2023-07-27T13:53

2023-07-27T13:53

республика ингушетия

махмуд-али калиматов

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НАЛЬЧИК, 27 июл – РИА Новости. Власти Ингушетии в 2023 году потратят около 90 миллионов рублей на строительство и капитальный ремонт объектов культуры, в их числе и единственный в республике музей изобразительных искусств, сообщила пресс-служба главы региона. "Общий объем средств, выделяемых на работы в рамках нацпроекта "Культура", в республике составляет в этом году 88,4 миллиона рублей. На эти средства завершат строительство двух домов культуры в отдаленных селах Даттых и Гейрбек-Юрт. Кроме того, начат капитальный ремонт досугового центра в селении Инарки и строительство нового дома культуры в Джейрахе с плановым завершением в 2024 году", - говорится в сообщении. Также проводится масштабная реконструкция построенного в 1953 году здания государственного музея изобразительных искусств, расположенного в Карабулаке. По данным регионального минстроя, на строительно-монтажные работы направят свыше 22 миллионов рублей. Уже завершены работы по демонтажу помещений, замене кровли, кладке кирпичных перегородок и устройству пола. "Единственный наш музей изобразительных искусств находится в очень старом здании. В последний раз здесь ремонт проводили 14 лет назад, здание нуждается в капитальной реконструкции. Благодаря нацпроекту у нас появилась возможность перестроить его, учитывая музейную специфику и требования к подобным помещениям", - заметил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

https://ria.ru/20230718/ingushetiya-1884891732.html

https://ria.ru/20230715/ingushetiya-1884364529.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

махмуд-али калиматов