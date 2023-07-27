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В Ингушетии потратят около 90 миллионов рублей на ремонт объектов культуры - РИА Новости, 27.07.2023
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Республика Ингушетия
 
13:53 27.07.2023
https://ria.ru/20230727/ingushetiya-1886605622.html
В Ингушетии потратят около 90 миллионов рублей на ремонт объектов культуры
В Ингушетии потратят около 90 миллионов рублей на ремонт объектов культуры - РИА Новости, 27.07.2023
В Ингушетии потратят около 90 миллионов рублей на ремонт объектов культуры
Власти Ингушетии в 2023 году потратят около 90 миллионов рублей на строительство и капитальный ремонт объектов культуры, в их числе и единственный в республике... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T13:53
2023-07-27T13:53
республика ингушетия
махмуд-али калиматов
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НАЛЬЧИК, 27 июл – РИА Новости. Власти Ингушетии в 2023 году потратят около 90 миллионов рублей на строительство и капитальный ремонт объектов культуры, в их числе и единственный в республике музей изобразительных искусств, сообщила пресс-служба главы региона. "Общий объем средств, выделяемых на работы в рамках нацпроекта "Культура", в республике составляет в этом году 88,4 миллиона рублей. На эти средства завершат строительство двух домов культуры в отдаленных селах Даттых и Гейрбек-Юрт. Кроме того, начат капитальный ремонт досугового центра в селении Инарки и строительство нового дома культуры в Джейрахе с плановым завершением в 2024 году", - говорится в сообщении. Также проводится масштабная реконструкция построенного в 1953 году здания государственного музея изобразительных искусств, расположенного в Карабулаке. По данным регионального минстроя, на строительно-монтажные работы направят свыше 22 миллионов рублей. Уже завершены работы по демонтажу помещений, замене кровли, кладке кирпичных перегородок и устройству пола. "Единственный наш музей изобразительных искусств находится в очень старом здании. В последний раз здесь ремонт проводили 14 лет назад, здание нуждается в капитальной реконструкции. Благодаря нацпроекту у нас появилась возможность перестроить его, учитывая музейную специфику и требования к подобным помещениям", - заметил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.
https://ria.ru/20230718/ingushetiya-1884891732.html
https://ria.ru/20230715/ingushetiya-1884364529.html
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махмуд-али калиматов
Республика Ингушетия, Махмуд-Али Калиматов
В Ингушетии потратят около 90 миллионов рублей на ремонт объектов культуры

В Ингушетии потратят около 90 миллионов рублей на строительство и ремонт объектов культуры

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкАрка "Аланские ворота" при въезде в город Магас
Арка Аланские ворота при въезде в город Магас - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Арка "Аланские ворота" при въезде в город Магас. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 27 июл – РИА Новости. Власти Ингушетии в 2023 году потратят около 90 миллионов рублей на строительство и капитальный ремонт объектов культуры, в их числе и единственный в республике музей изобразительных искусств, сообщила пресс-служба главы региона.
"Общий объем средств, выделяемых на работы в рамках нацпроекта "Культура", в республике составляет в этом году 88,4 миллиона рублей. На эти средства завершат строительство двух домов культуры в отдаленных селах Даттых и Гейрбек-Юрт. Кроме того, начат капитальный ремонт досугового центра в селении Инарки и строительство нового дома культуры в Джейрахе с плановым завершением в 2024 году", - говорится в сообщении.
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Также проводится масштабная реконструкция построенного в 1953 году здания государственного музея изобразительных искусств, расположенного в Карабулаке. По данным регионального минстроя, на строительно-монтажные работы направят свыше 22 миллионов рублей. Уже завершены работы по демонтажу помещений, замене кровли, кладке кирпичных перегородок и устройству пола.
"Единственный наш музей изобразительных искусств находится в очень старом здании. В последний раз здесь ремонт проводили 14 лет назад, здание нуждается в капитальной реконструкции. Благодаря нацпроекту у нас появилась возможность перестроить его, учитывая музейную специфику и требования к подобным помещениям", - заметил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.
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Республика ИнгушетияМахмуд-Али Калиматов
 
 
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