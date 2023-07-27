https://ria.ru/20230727/himars-1886590103.html

В Польше создали центр для обучения работе с HIMARS

В Польше создали центр для обучения работе с HIMARS - РИА Новости, 27.07.2023

В Польше создали центр для обучения работе с HIMARS

Академию HIMARS создали в Польше, сообщил журналистам министр национальной обороны республики Мариуш Блащак. РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T13:02

2023-07-27T13:02

2023-07-27T13:02

польша

балтия

эстония

мариуш блащак

нато

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ВАРШАВА, 27 июл - РИА Новости. Академию HIMARS создали в Польше, сообщил журналистам министр национальной обороны республики Мариуш Блащак. Поставки американских реактивных артиллерийских систем HIMARS в Польшу начались в текущем году. "Сегодня создана академия HIMARS", - сказал Блащак. "Я уверен, что в сотрудничестве с нашими американскими партнерами мы обучим очередные рассчеты HIMARS так, чтобы и те HIMARS, которые у нас уже есть, и те, которые еще будут поставлены на вооружение Войска польского, были обслуживаемы солдатами, обученными на высшем уровне", - добавил он. При этом министр заявил, что в польской академии HIMARS смогут обучаться также военные из других стран НАТО. "Эта академия HIMARS также будет служить для сотрудничества с нашими союзниками из стран Балтии, так как Эстония, Литва и Латвия заказали HIMARS в США. Мы открыты для сотрудничества, если речь идет об обучении, которое будет проводиться на полигоне в Торуни", - сказал он. Блащак отметил, что до покупки HIMARS в польской армии не было ракетной артиллерии. "Через 18 лет в Войско польское возвращается ракетная артиллерия. В 2005 году был ликвидирован последний дивизион, вооруженный советскими ракетами "Точка", - сказал он.

https://ria.ru/20230613/polsha-1877780770.html

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польша, балтия, эстония, мариуш блащак, нато