https://ria.ru/20230727/himars-1886590103.html
В Польше создали центр для обучения работе с HIMARS
В Польше создали центр для обучения работе с HIMARS - РИА Новости, 27.07.2023
В Польше создали центр для обучения работе с HIMARS
Академию HIMARS создали в Польше, сообщил журналистам министр национальной обороны республики Мариуш Блащак. РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T13:02
2023-07-27T13:02
2023-07-27T13:02
польша
балтия
эстония
мариуш блащак
нато
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ВАРШАВА, 27 июл - РИА Новости. Академию HIMARS создали в Польше, сообщил журналистам министр национальной обороны республики Мариуш Блащак. Поставки американских реактивных артиллерийских систем HIMARS в Польшу начались в текущем году. "Сегодня создана академия HIMARS", - сказал Блащак. "Я уверен, что в сотрудничестве с нашими американскими партнерами мы обучим очередные рассчеты HIMARS так, чтобы и те HIMARS, которые у нас уже есть, и те, которые еще будут поставлены на вооружение Войска польского, были обслуживаемы солдатами, обученными на высшем уровне", - добавил он. При этом министр заявил, что в польской академии HIMARS смогут обучаться также военные из других стран НАТО. "Эта академия HIMARS также будет служить для сотрудничества с нашими союзниками из стран Балтии, так как Эстония, Литва и Латвия заказали HIMARS в США. Мы открыты для сотрудничества, если речь идет об обучении, которое будет проводиться на полигоне в Торуни", - сказал он. Блащак отметил, что до покупки HIMARS в польской армии не было ракетной артиллерии. "Через 18 лет в Войско польское возвращается ракетная артиллерия. В 2005 году был ликвидирован последний дивизион, вооруженный советскими ракетами "Точка", - сказал он.
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польша, балтия, эстония, мариуш блащак, нато
Польша, Балтия, Эстония, Мариуш Блащак, НАТО
В Польше создали центр для обучения работе с HIMARS
Министр обороны Польши Блащак сообщил о создании центра для обучения управлению HIMARS
ВАРШАВА, 27 июл - РИА Новости. Академию HIMARS создали в Польше, сообщил журналистам министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.
Поставки американских реактивных артиллерийских систем HIMARS в Польшу начались в текущем году.
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"Сегодня создана академия HIMARS", - сказал Блащак.
"Я уверен, что в сотрудничестве с нашими американскими партнерами мы обучим очередные рассчеты HIMARS так, чтобы и те HIMARS, которые у нас уже есть, и те, которые еще будут поставлены на вооружение Войска польского, были обслуживаемы солдатами, обученными на высшем уровне", - добавил он.
При этом министр заявил, что в польской академии HIMARS смогут обучаться также военные из других стран НАТО
.
"Эта академия HIMARS также будет служить для сотрудничества с нашими союзниками из стран Балтии
, так как Эстония
, Литва
и Латвия
заказали HIMARS в США
. Мы открыты для сотрудничества, если речь идет об обучении, которое будет проводиться на полигоне в Торуни", - сказал он.
Блащак отметил, что до покупки HIMARS в польской армии не было ракетной артиллерии. "Через 18 лет в Войско польское возвращается ракетная артиллерия. В 2005 году был ликвидирован последний дивизион, вооруженный советскими ракетами "Точка", - сказал он.