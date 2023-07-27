https://ria.ru/20230727/gumpomosch-1886708100.html

Отец погибшего в ходе спецоперации дагестанца отправил бойцам гумпомощь

Отец погибшего в ходе спецоперации дагестанца отправил бойцам гумпомощь - РИА Новости, 27.07.2023

Отец погибшего в ходе спецоперации дагестанца отправил бойцам гумпомощь

Отец военнослужащего из Казбековского района Дагестана, погибшего в ходе специальной военной операции, организовал отправку гуманитарного груза для бойцов на... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T19:03

2023-07-27T19:03

2023-07-27T19:03

надежные люди

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 27 июл - РИА Новости. Отец военнослужащего из Казбековского района Дагестана, погибшего в ходе специальной военной операции, организовал отправку гуманитарного груза для бойцов на передовой, сообщили в четверг в пресс-службе районной администрации. "Сегодня (27 июля) из Казбековского района в зону проведения специальной военной операции отправилась очередная машина с гуманитарным грузом. Организовал отправку отец погибшего в ходе СВО казбековского военнослужащего Имам-Паши Абужанатова Айгуп Абужанатов вместе с другими неравнодушными односельчанами", – говорится в сообщении. Как отметили в администрации района, гуманитарная помощь была собрана с учетом пожеланий и нужд военнослужащих, находящихся на передовой. Груз включает в себя продукты питания, предметы гигиены, одежду, одеяла, а также моторы и бензопилы.

https://ria.ru/20230725/pomosch-1886215113.html

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

республика дагестан