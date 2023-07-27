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Отец погибшего в ходе спецоперации дагестанца отправил бойцам гумпомощь
Отец погибшего в ходе спецоперации дагестанца отправил бойцам гумпомощь - РИА Новости, 27.07.2023
Отец погибшего в ходе спецоперации дагестанца отправил бойцам гумпомощь
Отец военнослужащего из Казбековского района Дагестана, погибшего в ходе специальной военной операции, организовал отправку гуманитарного груза для бойцов на... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T19:03
2023-07-27T19:03
2023-07-27T19:03
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МАХАЧКАЛА, 27 июл - РИА Новости. Отец военнослужащего из Казбековского района Дагестана, погибшего в ходе специальной военной операции, организовал отправку гуманитарного груза для бойцов на передовой, сообщили в четверг в пресс-службе районной администрации. "Сегодня (27 июля) из Казбековского района в зону проведения специальной военной операции отправилась очередная машина с гуманитарным грузом. Организовал отправку отец погибшего в ходе СВО казбековского военнослужащего Имам-Паши Абужанатова Айгуп Абужанатов вместе с другими неравнодушными односельчанами", – говорится в сообщении. Как отметили в администрации района, гуманитарная помощь была собрана с учетом пожеланий и нужд военнослужащих, находящихся на передовой. Груз включает в себя продукты питания, предметы гигиены, одежду, одеяла, а также моторы и бензопилы.
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республика дагестан
Надежные люди, Республика Дагестан
Отец погибшего в ходе спецоперации дагестанца отправил бойцам гумпомощь
Отец погибшего в ходе спецоперации дагестанца отправил бойцам гуманитарный груз
МАХАЧКАЛА, 27 июл - РИА Новости. Отец военнослужащего из Казбековского района Дагестана, погибшего в ходе специальной военной операции, организовал отправку гуманитарного груза для бойцов на передовой, сообщили в четверг в пресс-службе районной администрации.
«
"Сегодня (27 июля) из Казбековского района в зону проведения специальной военной операции отправилась очередная машина с гуманитарным грузом. Организовал отправку отец погибшего в ходе СВО казбековского военнослужащего Имам-Паши Абужанатова Айгуп Абужанатов вместе с другими неравнодушными односельчанами", – говорится в сообщении.
Как отметили в администрации района, гуманитарная помощь была собрана с учетом пожеланий и нужд военнослужащих, находящихся на передовой. Груз включает в себя продукты питания, предметы гигиены, одежду, одеяла, а также моторы и бензопилы.
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