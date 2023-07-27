https://ria.ru/20230727/gretsiya-1886715166.html

В Греции несколько человек получили ранения при взрыве на складе снарядов

В Греции несколько человек получили ранения при взрыве на складе снарядов - РИА Новости, 27.07.2023

В Греции несколько человек получили ранения при взрыве на складе снарядов

Несколько человек ранены осколками оконных стекол, разбитых из-за взрывов на складе боеприпасов в Неа Анхиалосе в центральной части Греции, сообщило греческое... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T19:32

2023-07-27T19:32

2023-07-27T19:47

греция

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АФИНЫ, 27 июл - РИА Новости. Несколько человек ранены осколками оконных стекол, разбитых из-за взрывов на складе боеприпасов в Неа Анхиалосе в центральной части Греции, сообщило греческое государственное телевидение ERT. "Несколько жителей Неа Анхиалоса получили ранения от осколков разбитых окон, на месте находятся четыре машины скорой помощи, а некоторые жители покидают район на своих лодках", - сообщил ERT. По его данным, власти призывают закрыть бензозаправки вблизи места ЧП. ERT сообщил, что из-за пожара на складе боеприпасов постоянно раздаются взрывы, они слышны до Волоса. По его информации, это склады боеприпасов ВВС. Афинское агентство новостей АМНА сообщило, что взрывы начались в 17:45, они слышны в городе Волос и почти во всей Магнисии. В этом районе пожар бушует уже вторые сутки. "Взрывы произошли в результате взрыва склада боеприпасов на базе ВВС 111-го авиакрыла в аэропорту Неа Анхиалос, когда пожар, как сообщается, перебросился на территорию военного лагеря", - сообщило АМНА. Взрывы выбили окна во многих домах, в основном в Неа Анхиалосе, а ударная волна, дошедшая до Волоса, заставила многих жителей покинуть свои дома. Расстояние от аэропорта до Волоса составляет порядка 20 километров.

https://ria.ru/20230718/vzryv-1884821392.html

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