https://ria.ru/20230727/gosuslugi-1886711265.html
Минздрав расширил перечень услуг, которые можно получить дистанционно
Минздрав расширил перечень услуг, которые можно получить дистанционно - РИА Новости, 27.07.2023
Минздрав расширил перечень услуг, которые можно получить дистанционно
Минздрав России расширил перечень услуг, которые можно получить через портал госуслуг, в том числе упрощается получение документации в области работы с... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T19:20
2023-07-27T19:20
2023-07-27T19:20
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Минздрав России расширил перечень услуг, которые можно получить через портал госуслуг, в том числе упрощается получение документации в области работы с препаратами, сообщила пресс-служба министерства. "Некоторые услуги теперь можно получить дистанционно, заполнив заявку на портале госуслуг и приложив к ней необходимые документы. Такой формат позволяет сэкономить время и отследить статус заявки в режиме реального времени", - говорится в сообщении. Так, например, медицинские работники теперь могут быстрее пройти аттестацию, а для государственных организаций и частных компаний теперь в дистанционном режиме доступны пять услуг, упрощающих получение документации в области работы с лекарственными препаратами, уточнили в пресс-службе. Кроме того, руководители организаций теперь через "Госуслуги" могут получить доступ в федеральный реестр медицинских организаций и федеральный регистр медицинских работников, отметили в Минздраве. Также дистанционно можно получить заключение об особых свойствах лечебной грязи и минеральной воды, ранее такое заключение можно было получить только в бумажном виде, добавили в пресс-службе.
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россия, общество
Минздрав расширил перечень услуг, которые можно получить дистанционно
Минздрав России расширил перечень услуг, которые можно получить через портал Госуслуг
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Минздрав России расширил перечень услуг, которые можно получить через портал госуслуг, в том числе упрощается получение документации в области работы с препаратами, сообщила пресс-служба министерства.
«
"Некоторые услуги теперь можно получить дистанционно, заполнив заявку на портале госуслуг и приложив к ней необходимые документы. Такой формат позволяет сэкономить время и отследить статус заявки в режиме реального времени", - говорится в сообщении.
Так, например, медицинские работники теперь могут быстрее пройти аттестацию, а для государственных организаций и частных компаний теперь в дистанционном режиме доступны пять услуг, упрощающих получение документации в области работы с лекарственными препаратами, уточнили в пресс-службе.
Кроме того, руководители организаций теперь через "Госуслуги" могут получить доступ в федеральный реестр медицинских организаций и федеральный регистр медицинских работников, отметили в Минздраве.
Также дистанционно можно получить заключение об особых свойствах лечебной грязи и минеральной воды, ранее такое заключение можно было получить только в бумажном виде, добавили в пресс-службе.
На "Госуслугах" появилась функция оплаты налогов