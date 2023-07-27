https://ria.ru/20230727/gosuslugi-1886711265.html

Минздрав расширил перечень услуг, которые можно получить дистанционно

Минздрав расширил перечень услуг, которые можно получить дистанционно - РИА Новости, 27.07.2023

Минздрав расширил перечень услуг, которые можно получить дистанционно

Минздрав России расширил перечень услуг, которые можно получить через портал госуслуг, в том числе упрощается получение документации в области работы с... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T19:20

2023-07-27T19:20

2023-07-27T19:20

россия

общество

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Минздрав России расширил перечень услуг, которые можно получить через портал госуслуг, в том числе упрощается получение документации в области работы с препаратами, сообщила пресс-служба министерства. "Некоторые услуги теперь можно получить дистанционно, заполнив заявку на портале госуслуг и приложив к ней необходимые документы. Такой формат позволяет сэкономить время и отследить статус заявки в режиме реального времени", - говорится в сообщении. Так, например, медицинские работники теперь могут быстрее пройти аттестацию, а для государственных организаций и частных компаний теперь в дистанционном режиме доступны пять услуг, упрощающих получение документации в области работы с лекарственными препаратами, уточнили в пресс-службе. Кроме того, руководители организаций теперь через "Госуслуги" могут получить доступ в федеральный реестр медицинских организаций и федеральный регистр медицинских работников, отметили в Минздраве. Также дистанционно можно получить заключение об особых свойствах лечебной грязи и минеральной воды, ранее такое заключение можно было получить только в бумажном виде, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230727/nalog-1886594766.html

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