https://ria.ru/20230727/gosduma-1886506763.html

В Госдуме назвали слова Зеленского о "деоккупации Крыма" бессильной злобой

В Госдуме назвали слова Зеленского о "деоккупации Крыма" бессильной злобой - РИА Новости, 27.07.2023

В Госдуме назвали слова Зеленского о "деоккупации Крыма" бессильной злобой

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал заявление Владимира Зеленского о подготовке шагов по "деоккупации Крыма", бессильной злобой. РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T01:42

2023-07-27T01:42

2023-07-27T01:42

специальная военная операция на украине

россия

украина

севастополь

михаил шеремет

госдума рф

владимир зеленский

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал заявление Владимира Зеленского о подготовке шагов по "деоккупации Крыма", бессильной злобой. Накануне Зеленский заявил о подготовке перечня комплексных шагов по "деоккупации Крыма", сказав, что полуостров будет достаточно быстро реинтегрирован в "государственную ткань Украины". Зеленский также анонсировал саммит "Крымская платформа" в августе. "Эти заявления Зеленского – от бессильной злобы и сродни угрозам беззубого пса, который потерял свои зубы, ввязавшись в заведомо проигрышную драку. Не может Моська откусить Слону ногу", - сказал РИА Новости Шеремет. По его словам, заявления Зеленского являются театральной постановкой, срежиссированной и прописанной западными кураторами. "Все его заявления – исключительно политические кричалки, чтобы посеять у людей сомнения, панику и страх. Но с крымчанами этот вариант не проходит", - сказал депутат. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20230726/ukraina-1886328581.html

https://ria.ru/20230725/ugrozy-1886227417.html

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россия, украина, севастополь, михаил шеремет, госдума рф, владимир зеленский, политика