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В Госдуме назвали слова Зеленского о "деоккупации Крыма" бессильной злобой - РИА Новости, 27.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:42 27.07.2023
https://ria.ru/20230727/gosduma-1886506763.html
В Госдуме назвали слова Зеленского о "деоккупации Крыма" бессильной злобой
В Госдуме назвали слова Зеленского о "деоккупации Крыма" бессильной злобой - РИА Новости, 27.07.2023
В Госдуме назвали слова Зеленского о "деоккупации Крыма" бессильной злобой
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал заявление Владимира Зеленского о подготовке шагов по "деоккупации Крыма", бессильной злобой. РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T01:42
2023-07-27T01:42
специальная военная операция на украине
россия
украина
севастополь
михаил шеремет
госдума рф
владимир зеленский
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал заявление Владимира Зеленского о подготовке шагов по "деоккупации Крыма", бессильной злобой. Накануне Зеленский заявил о подготовке перечня комплексных шагов по "деоккупации Крыма", сказав, что полуостров будет достаточно быстро реинтегрирован в "государственную ткань Украины". Зеленский также анонсировал саммит "Крымская платформа" в августе. "Эти заявления Зеленского – от бессильной злобы и сродни угрозам беззубого пса, который потерял свои зубы, ввязавшись в заведомо проигрышную драку. Не может Моська откусить Слону ногу", - сказал РИА Новости Шеремет. По его словам, заявления Зеленского являются театральной постановкой, срежиссированной и прописанной западными кураторами. "Все его заявления – исключительно политические кричалки, чтобы посеять у людей сомнения, панику и страх. Но с крымчанами этот вариант не проходит", - сказал депутат. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20230726/ukraina-1886328581.html
https://ria.ru/20230725/ugrozy-1886227417.html
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россия, украина, севастополь, михаил шеремет, госдума рф, владимир зеленский, политика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Севастополь, Михаил Шеремет, Госдума РФ, Владимир Зеленский, Политика
В Госдуме назвали слова Зеленского о "деоккупации Крыма" бессильной злобой

Депутат Госдумы Шеремет назвал слова Зеленского о "деоккупации Крыма" бессильной злобой

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкДепутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет
Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал заявление Владимира Зеленского о подготовке шагов по "деоккупации Крыма", бессильной злобой.
Накануне Зеленский заявил о подготовке перечня комплексных шагов по "деоккупации Крыма", сказав, что полуостров будет достаточно быстро реинтегрирован в "государственную ткань Украины". Зеленский также анонсировал саммит "Крымская платформа" в августе.
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Вчера, 11:16
"Эти заявления Зеленского – от бессильной злобы и сродни угрозам беззубого пса, который потерял свои зубы, ввязавшись в заведомо проигрышную драку. Не может Моська откусить Слону ногу", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, заявления Зеленского являются театральной постановкой, срежиссированной и прописанной западными кураторами.
"Все его заявления – исключительно политические кричалки, чтобы посеять у людей сомнения, панику и страх. Но с крымчанами этот вариант не проходит", - сказал депутат.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСевастопольМихаил ШереметГосдума РФВладимир ЗеленскийПолитика
 
 
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