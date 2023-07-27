https://ria.ru/20230727/gosdep-1886736660.html

В США не видят признаков участия группы "Вагнер" в событиях в Нигере

В США не видят признаков участия группы "Вагнер" в событиях в Нигере - РИА Новости, 27.07.2023

В США не видят признаков участия группы "Вагнер" в событиях в Нигере

США на данном этапе не видят каких-либо признаков вовлеченности группы "Вагнер" в попытку отстранения от власти президента Нигера Мохамеда Базума, заявила... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T22:32

2023-07-27T22:32

2023-07-27T23:03

в мире

нигер

сша

вашингтон (штат)

мохамед базум

африканский союз

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886526158_23:0:2827:1577_1920x0_80_0_0_7246e07538b5465f1f5beebedaccc491.jpg

ВАШИНГТОН, 27 июл – РИА Новости. США на данном этапе не видят каких-либо признаков вовлеченности группы "Вагнер" в попытку отстранения от власти президента Нигера Мохамеда Базума, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер."Пока мы не видели заслуживающих доверия признаков участия России или "Вагнера", - сказала она журналистам."Нам неизвестно о каких-либо указаниях на возможное участие группы "Вагнер". Я не стану спекулировать и строить гипотезы в данной связи, поскольку ситуация остается изменчивой", - сказал заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель в ходе брифинга.При этом он заверил, что Вашингтон внимательно отслеживает развитие событий в африканской стране и призывает освободить из-под стражи ее лидера.Военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, а границы закрыты. Кроме того, военные заявили, что в Нигере объявлен комендантский час. Военные президентской гвардии ранее заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее, а офис Базума заявил, что армия страны не поддержала антигосударственный мятеж ряда военных и выдвинула им "ультиматум". Свергнутый мятежниками президент Нигера Мохамед Базум по-прежнему удерживается в своей резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат.

https://ria.ru/20230727/niger-1886688049.html

нигер

сша

вашингтон (штат)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нигер, сша, вашингтон (штат), мохамед базум, африканский союз, россия