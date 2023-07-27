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В США не видят признаков участия группы "Вагнер" в событиях в Нигере
В США не видят признаков участия группы "Вагнер" в событиях в Нигере - РИА Новости, 27.07.2023
В США не видят признаков участия группы "Вагнер" в событиях в Нигере
США на данном этапе не видят каких-либо признаков вовлеченности группы "Вагнер" в попытку отстранения от власти президента Нигера Мохамеда Базума, заявила... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T22:32
2023-07-27T22:32
2023-07-27T23:03
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мохамед базум
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ВАШИНГТОН, 27 июл – РИА Новости. США на данном этапе не видят каких-либо признаков вовлеченности группы "Вагнер" в попытку отстранения от власти президента Нигера Мохамеда Базума, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер."Пока мы не видели заслуживающих доверия признаков участия России или "Вагнера", - сказала она журналистам."Нам неизвестно о каких-либо указаниях на возможное участие группы "Вагнер". Я не стану спекулировать и строить гипотезы в данной связи, поскольку ситуация остается изменчивой", - сказал заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель в ходе брифинга.При этом он заверил, что Вашингтон внимательно отслеживает развитие событий в африканской стране и призывает освободить из-под стражи ее лидера.Военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, а границы закрыты. Кроме того, военные заявили, что в Нигере объявлен комендантский час. Военные президентской гвардии ранее заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее, а офис Базума заявил, что армия страны не поддержала антигосударственный мятеж ряда военных и выдвинула им "ультиматум". Свергнутый мятежниками президент Нигера Мохамед Базум по-прежнему удерживается в своей резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат.
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в мире, нигер, сша, вашингтон (штат), мохамед базум, африканский союз, россия
В мире, Нигер, США, Вашингтон (штат), Мохамед Базум, Африканский союз, Россия
В США не видят признаков участия группы "Вагнер" в событиях в Нигере
Белый дом: США не видят признаков участия группы "Вагнер" в военном мятеже в Нигере