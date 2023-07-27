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Путин: российские военные продемонстрировали примеры героизма в зоне СВО - РИА Новости, 27.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:04 27.07.2023 (обновлено: 15:15 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/geroizm-1886628636.html
Путин: российские военные продемонстрировали примеры героизма в зоне СВО
Путин: российские военные продемонстрировали примеры героизма в зоне СВО - РИА Новости, 27.07.2023
Путин: российские военные продемонстрировали примеры героизма в зоне СВО
Российские солдаты и офицеры продемонстрировали лучшие примеры массового героизма в зоне спецоперации, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T15:04
2023-07-27T15:15
специальная военная операция на украине
владимир путин
безопасность
россия
форум "россия — африка"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Российские солдаты и офицеры продемонстрировали лучшие примеры массового героизма в зоне спецоперации, заявил президент России Владимир Путин.Путин заявил, что украинские войска активизировали боевые действия, основные действия были на запорожском направлении. Все попытки украинского контрнаступления остановлены, противник не имел успеха и был отброшен."Вчерашние серьезные боевые действия в зоне ответственности 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота и 71 полка 42 дивизии 58 армии Южного военного округа. Без всякого преувеличения могу сказать, что наши солдаты и офицеры продемонстрировали лучшие примеры массового героизма", - сказал он на полях саммита Россия-Африка.
https://ria.ru/20230727/nagrady-1886628162.html
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владимир путин, безопасность, россия, форум "россия — африка"
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Безопасность, Россия, Форум "Россия — Африка"
Путин: российские военные продемонстрировали примеры героизма в зоне СВО

Путин: российские военные продемонстрировали лучшие примеры массового героизма в зоне СВО

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Российские солдаты и офицеры продемонстрировали лучшие примеры массового героизма в зоне спецоперации, заявил президент России Владимир Путин.
Путин заявил, что украинские войска активизировали боевые действия, основные действия были на запорожском направлении. Все попытки украинского контрнаступления остановлены, противник не имел успеха и был отброшен.
«
"Вчерашние серьезные боевые действия в зоне ответственности 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота и 71 полка 42 дивизии 58 армии Южного военного округа. Без всякого преувеличения могу сказать, что наши солдаты и офицеры продемонстрировали лучшие примеры массового героизма", - сказал он на полях саммита Россия-Африка.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинБезопасностьРоссияФорум "Россия — Африка"
 
 
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