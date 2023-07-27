https://ria.ru/20230727/geroizm-1886628636.html

Путин: российские военные продемонстрировали примеры героизма в зоне СВО

Путин: российские военные продемонстрировали примеры героизма в зоне СВО - РИА Новости, 27.07.2023

Путин: российские военные продемонстрировали примеры героизма в зоне СВО

Российские солдаты и офицеры продемонстрировали лучшие примеры массового героизма в зоне спецоперации, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T15:04

2023-07-27T15:04

2023-07-27T15:15

специальная военная операция на украине

владимир путин

безопасность

россия

форум "россия — африка"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857461184_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f1ecc94b8a074f620775475dcd8d1de7.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Российские солдаты и офицеры продемонстрировали лучшие примеры массового героизма в зоне спецоперации, заявил президент России Владимир Путин.Путин заявил, что украинские войска активизировали боевые действия, основные действия были на запорожском направлении. Все попытки украинского контрнаступления остановлены, противник не имел успеха и был отброшен."Вчерашние серьезные боевые действия в зоне ответственности 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота и 71 полка 42 дивизии 58 армии Южного военного округа. Без всякого преувеличения могу сказать, что наши солдаты и офицеры продемонстрировали лучшие примеры массового героизма", - сказал он на полях саммита Россия-Африка.

https://ria.ru/20230727/nagrady-1886628162.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, безопасность, россия, форум "россия — африка"