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Путин: российские военные продемонстрировали примеры героизма в зоне СВО
Путин: российские военные продемонстрировали примеры героизма в зоне СВО - РИА Новости, 27.07.2023
Путин: российские военные продемонстрировали примеры героизма в зоне СВО
Российские солдаты и офицеры продемонстрировали лучшие примеры массового героизма в зоне спецоперации, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T15:04
2023-07-27T15:04
2023-07-27T15:15
специальная военная операция на украине
владимир путин
безопасность
россия
форум "россия — африка"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Российские солдаты и офицеры продемонстрировали лучшие примеры массового героизма в зоне спецоперации, заявил президент России Владимир Путин.Путин заявил, что украинские войска активизировали боевые действия, основные действия были на запорожском направлении. Все попытки украинского контрнаступления остановлены, противник не имел успеха и был отброшен."Вчерашние серьезные боевые действия в зоне ответственности 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота и 71 полка 42 дивизии 58 армии Южного военного округа. Без всякого преувеличения могу сказать, что наши солдаты и офицеры продемонстрировали лучшие примеры массового героизма", - сказал он на полях саммита Россия-Африка.
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владимир путин, безопасность, россия, форум "россия — африка"
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Безопасность, Россия, Форум "Россия — Африка"
Путин: российские военные продемонстрировали примеры героизма в зоне СВО
Путин: российские военные продемонстрировали лучшие примеры массового героизма в зоне СВО