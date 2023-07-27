https://ria.ru/20230727/fadeev-1886420438.html

Максим Фадеев высказался о сбежавших за границу артистах

Максим Фадеев высказался о сбежавших за границу артистах - РИА Новости, 27.07.2023

Максим Фадеев высказался о сбежавших за границу артистах

Продюсер и композитор Максим Фадеев в интервью "Российской газете" высказался о сбежавших за границу артистах. По его мнению, среди них нет выдающихся талантов. РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T02:19

2023-07-27T02:19

2023-07-27T02:19

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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Продюсер и композитор Максим Фадеев в интервью "Российской газете" высказался о сбежавших за границу артистах. По его мнению, среди них нет выдающихся талантов. "Сегодня ряд музыкантов, блогеров уехали из страны, хлопнув дверью и возомнив себя новой большой волной русской эмиграции. Не заметил среди них ни Тарковского, ни Бродского, ни Барышникова. Разница в том, что уехавшие персонажи ненавидят Россию и русских. Барышников же танцевал под Высоцкого, Тарковский тосковал по России и от этой тоски и умер", – поделился Фадеев. Он отметил, что на концерты уехавших из страны музыкантов ходят эмигранты. По его словам, местным жителям они неинтересны. "Теперь эти уехавшие артисты анонсируют так называемые мировые туры. Залы на 300-400 человек, куда приходят в основном эмигранты. Думаю, эйфория скоро пройдет и придет бесславие. Потому что на них интересно посмотреть раз, максимум два. Местным коренным жителям они, конечно же, неинтересны, так как они с их творчеством не знакомы. У них другой менталитет", – уточнил продюсер. Он добавил, что проживал в Германии около 15 лет и все это время скучал по родине. "Когда я не жил в России, скучал по ней каждый день. И когда окончательно вернулся – бросился обнимать в аэропорту первого встреченного мной человека", – заключил композитор. До начала спецоперации Максим Фадеев часто проводил время на своей вилле на Бали. Однако в прошлом году он заявил, что остается в России. Музыкант уточнил, что на Западе его исключили из каталога "Мировые композиторы", лишили всех регалий и арестовали счета. Он признался, что пересмотрел свои убеждения и признание за границей теперь для него ничего не значит.

https://ria.ru/20230407/leps-1863757057.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

максим фадеев, россия, германия, бали, знаменитости, иноагент, иноагенты