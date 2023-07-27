Максим Фадеев высказался о сбежавших за границу артистах
Композитор и продюсер Максим Фадеев предсказал забвение сбежавшим за границу артистам
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Продюсер и композитор Максим Фадеев в интервью "Российской газете" высказался о сбежавших за границу артистах. По его мнению, среди них нет выдающихся талантов.
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"Сегодня ряд музыкантов, блогеров уехали из страны, хлопнув дверью и возомнив себя новой большой волной русской эмиграции. Не заметил среди них ни Тарковского, ни Бродского, ни Барышникова. Разница в том, что уехавшие персонажи ненавидят Россию и русских. Барышников же танцевал под Высоцкого, Тарковский тосковал по России и от этой тоски и умер", – поделился Фадеев.
Он отметил, что на концерты уехавших из страны музыкантов ходят эмигранты. По его словам, местным жителям они неинтересны.
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"Теперь эти уехавшие артисты анонсируют так называемые мировые туры. Залы на 300-400 человек, куда приходят в основном эмигранты. Думаю, эйфория скоро пройдет и придет бесславие. Потому что на них интересно посмотреть раз, максимум два. Местным коренным жителям они, конечно же, неинтересны, так как они с их творчеством не знакомы. У них другой менталитет", – уточнил продюсер.
Он добавил, что проживал в Германии около 15 лет и все это время скучал по родине.
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"Когда я не жил в России, скучал по ней каждый день. И когда окончательно вернулся – бросился обнимать в аэропорту первого встреченного мной человека", – заключил композитор.
До начала спецоперации Максим Фадеев часто проводил время на своей вилле на Бали. Однако в прошлом году он заявил, что остается в России. Музыкант уточнил, что на Западе его исключили из каталога "Мировые композиторы", лишили всех регалий и арестовали счета. Он признался, что пересмотрел свои убеждения и признание за границей теперь для него ничего не значит.