https://ria.ru/20230727/es-1886659681.html

В ЕС настаивают, что являются главным партнером Африки в торговле

В ЕС настаивают, что являются главным партнером Африки в торговле - РИА Новости, 27.07.2023

В ЕС настаивают, что являются главным партнером Африки в торговле

Представитель Еврокомиссии, комментируя саммит Россия-Африка, заявила, что ЕС остается главным партнером Африки в торговле и безопасности. РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T16:30

2023-07-27T16:30

2023-07-27T16:30

африка

евросоюз

форум "россия — африка"

еврокомиссия

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 27 июл – РИА Новости. Представитель Еврокомиссии, комментируя саммит Россия-Африка, заявила, что ЕС остается главным партнером Африки в торговле и безопасности. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. "ЕС вместе со странами союза является самым крупным партнером Африки в области инвестиций и безопасности. Факты и цифры это подтверждают", - сообщила на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы союза Набиля Массрали, отвечая на вопрос журналистов об ожиданиях ЕС от саммита в Санкт-Петербурге. Массрали также добавила, что в ЕС "сомневаются, что Россия предоставит Африке содержательное сотрудничество". Первый саммит "Россия – Африка" прошел в Сочи в 2019 году, параллельно состоялся экономический форум. В форуме приняли участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также представители интеграционных объединений Африканского континента.

https://ria.ru/20230726/davlenie-1886406968.html

https://ria.ru/20230727/sammit-1886610796.html

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африка, евросоюз, форум "россия — африка", еврокомиссия, в мире