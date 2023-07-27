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В ЕС настаивают, что являются главным партнером Африки в торговле - РИА Новости, 27.07.2023
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16:30 27.07.2023
https://ria.ru/20230727/es-1886659681.html
В ЕС настаивают, что являются главным партнером Африки в торговле
В ЕС настаивают, что являются главным партнером Африки в торговле - РИА Новости, 27.07.2023
В ЕС настаивают, что являются главным партнером Африки в торговле
Представитель Еврокомиссии, комментируя саммит Россия-Африка, заявила, что ЕС остается главным партнером Африки в торговле и безопасности. РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T16:30
2023-07-27T16:30
африка
евросоюз
форум "россия — африка"
еврокомиссия
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 27 июл – РИА Новости. Представитель Еврокомиссии, комментируя саммит Россия-Африка, заявила, что ЕС остается главным партнером Африки в торговле и безопасности. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. "ЕС вместе со странами союза является самым крупным партнером Африки в области инвестиций и безопасности. Факты и цифры это подтверждают", - сообщила на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы союза Набиля Массрали, отвечая на вопрос журналистов об ожиданиях ЕС от саммита в Санкт-Петербурге. Массрали также добавила, что в ЕС "сомневаются, что Россия предоставит Африке содержательное сотрудничество". Первый саммит "Россия – Африка" прошел в Сочи в 2019 году, параллельно состоялся экономический форум. В форуме приняли участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также представители интеграционных объединений Африканского континента.
https://ria.ru/20230726/davlenie-1886406968.html
https://ria.ru/20230727/sammit-1886610796.html
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африка, евросоюз, форум "россия — африка", еврокомиссия, в мире
Африка, Евросоюз, Форум "Россия — Африка", Еврокомиссия, В мире
В ЕС настаивают, что являются главным партнером Африки в торговле

Представитель ЕК Массрали заявила, что ЕС остается главным партнером Африки в торговле

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 27 июл – РИА Новости. Представитель Еврокомиссии, комментируя саммит Россия-Африка, заявила, что ЕС остается главным партнером Африки в торговле и безопасности.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
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"ЕС вместе со странами союза является самым крупным партнером Африки в области инвестиций и безопасности. Факты и цифры это подтверждают", - сообщила на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы союза Набиля Массрали, отвечая на вопрос журналистов об ожиданиях ЕС от саммита в Санкт-Петербурге.
Массрали также добавила, что в ЕС "сомневаются, что Россия предоставит Африке содержательное сотрудничество".
Первый саммит "Россия – Африка" прошел в Сочи в 2019 году, параллельно состоялся экономический форум. В форуме приняли участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также представители интеграционных объединений Африканского континента.
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