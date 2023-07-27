https://ria.ru/20230727/eaes-1886440314.html

Союзники помогут. Россия создает экономическое оружие против Запада

Союзники помогут. Россия создает экономическое оружие против Запада - РИА Новости, 27.07.2023

Союзники помогут. Россия создает экономическое оружие против Запада

В Евразийском экономическом союзе готовят прорыв в промышленной кооперации. В результате Россия решит проблему импортозамещения, а остальные получат новые... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T08:00

2023-07-27T08:00

2023-07-27T10:58

экономика

россия

киргизия

белоруссия

евразийский экономический союз

евразийская экономическая комиссия

евразийский союз

политика

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости, Михаил Катков. В Евразийском экономическом союзе готовят прорыв в промышленной кооперации. В результате Россия решит проблему импортозамещения, а остальные получат новые производства и мощный импульс экономического роста. О перспективах евразийской интеграции — в материале РИА Новости.Поворотный моментМинпромторг России опубликовал законопроект о ратификации поправок к Договору о ЕАЭС. В документе предлагается сформировать механизмы финансирования совместных промышленных проектов с участием минимум трех стран союза в течение пяти лет. По словам министра по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Артака Камаляна, организация готова ежегодно выделять 20 миллионов долларов, что обеспечит реализацию программы общей стоимостью в миллиард.В ЕЭК утверждают: финансовое содействие подстегнет технологическое развитие стран ЕАЭС и ускорит интеграционные процессы. Для России это возможность заместить выпавшие из-за санкций и ухода иностранных компаний поставки, а также снизить издержки импортозамещения.Пока, по данным Евразийского банка развития, Москва — крупнейший инвестор в союзе. С 2016-го и до середины 2022-го она вложила в Казахстан 10,6 миллиарда долларов, в Белоруссию — 5,3 миллиарда, в Армению — 3,1 миллиарда, в Киргизию — 946 миллионов. Следом по активности идет Астана: в Россию она инвестировала три миллиарда долларов, в Киргизию — 618 миллионов, Белоруссию — 14 миллионов.Как сказал казахстанский министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев, сейчас между его страной и Россией действует около 125 совместных инвестиционных проектов, но в 2024-м количество хотят довести до 250, а за пять лет — до 800. Совокупная стоимость составит 75 миллиардов долларов. Деньги планируют вкладывать в обрабатывающую промышленность, переработку железной руды, алюминиевую и медную отрасли, строительство, легкую промышленность. При этом уже сейчас Москва и Астана — самая значимая инвестиционная пара в ЕАЭС. Достижения остальных гораздо скромнее.С 2016-го и до середины 2022-го Минск вложил в развитие России 601 миллион долларов, в Казахстан — 35 миллионов, в Киргизию — два миллиона, в Армению — миллион. Ереван инвестировал лишь в Белоруссию (62 миллиона долларов) и Россию (три миллиона). Киргизия ограничилась вложением двух миллионов в Россию."Слабость взаимных прямых иностранных инвестиций стран ЕАЭС — структурная и отраслевая модели этих капиталовложений. Пока не удается выстроить сложные трансграничные цепочки создания стоимости, которые раньше преподносились бы как межреспубликанская технологическая кооперация", — говорится в докладе ЕАБР по итогам 2022-го.Дело в нюансахОднако страны ЕАЭС должны доработать предложение ЕЭК. Например, в РСПП считают, что обязательное участие в промышленной кооперации представителей трех стран может существенно осложнить реализацию задумки. Как видно по предыдущему опыту, зачастую проблемы возникают с налаживанием даже двустороннего взаимодействия. Впрочем, в Евразийском союзе подчеркивают, что готовы прислушаться к некоторым предложениям, но пункт о трех членах останется неизменным: об этом договорились главы государств.В свою очередь, в ТПП надеются, что ЕЭК внесет корректировки. Во-первых, чтобы специальный фонд, пополняемый из таможенных отчислений, субсидировал 100 процентов ключевой ставки государства-заемщика. Во-вторых, конкурсный отбор следует проводить два раза в год между всеми странами и во всех отраслях. Кроме того, бизнес просит не отклонять проекты из двух государств, которые нашли партнера из третьей страны незадолго до подачи заявки.По словам Камаляна, сейчас разрабатывается положение о порядке отбора кооперационных проектов и механизме финансового содействия при их реализации. Также он подчеркнул, что большинство стран — за стопроцентную компенсацию ключевой ставки. Однако этот вопрос нужно окончательно согласовать.Евразийский бизнесГлава Центра постсоветских исследований Института экономики РАН Леонид Вардомский отмечает: ЕАЭС пока планирует оказывать относительно небольшую финансовую помощь, но если механизм будет востребован, его могут развить. Под давлением международных санкций российские бизнесмены ищут альтернативу торговле с Западом и обратили внимание на Евразийский союз. По мнению эксперта, этим нужно воспользоваться."Польза промышленной кооперации не вызывает сомнений. Как минимум, с ее помощью можно наполнить содержанием соглашение о перемещении товаров внутри ЕАЭС. До сих пор многое покупают за границей, в то время как национальное производство топчется на месте. Когда заработает новый механизм, можно будет говорить о создании евразийских технологий, которые подстегнут интеграционные процессы", — считает экономист.Вместе с тем Вардомский указывает, что идея получила импульс в том числе благодаря российским релокантам. Некоторые из них перерегистрировали компании на новом месте и, таким образом, создали предприятия, которые существуют не в одной, а в двух странах одновременно. В будущем, если такие бизнесмены найдут партнера из третьей страны, они смогут воспользоваться программой льготного кредитования.В свою очередь, генеральный директор Финансово-банковского совета СНГ Павел Нефидов предупреждает: перед тем, как запустить инициативу, нужно разобраться с рисками. "Банк, кредитующий резидента из другой страны, не должен столкнуться с законодательными нюансами из-за сложностей по возврату капитала, — поясняет он. — До сих пор вопрос решался за счет установления определенных лимитов. Но для ускорения евразийской интеграции этого недостаточно".Эксперт предлагает предоставить всем банкам ЕАЭС равные возможности на территориях стран союза. Кроме того, финансовая организация может отказаться кредитовать предприятие в другом государстве из-за нестабильной политической или экономической ситуации в нем. На этот случай местные власти должны предоставить гарантии безопасности. "Это уже делается, правда, обычно, когда речь заходит о крупных проектах, с капиталом от десяти миллионов долларов", — говорит Нефидов.В то же время специалисты отмечают, что новый механизм вовсе не обязательно ляжет на плечи исключительно российской финансовой системы. Например, казахстанские банки могут на более выгодных условиях предоставлять валютные кредиты для закупки импортного оборудования.

https://ria.ru/20230320/kitay-1858630961.html

https://ria.ru/20230102/politika-1839800898.html

https://ria.ru/20220504/ekonomika-1785787537.html

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экономика, россия, киргизия, белоруссия, евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия, евразийский союз, политика