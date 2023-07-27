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Движение по первому участку Мытищинской хорды запустят в 2024 году - РИА Новости, 27.07.2023
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Новости Подмосковья
 
17:05 27.07.2023
https://ria.ru/20230727/dvizhenie-1886671491.html
Движение по первому участку Мытищинской хорды запустят в 2024 году
Движение по первому участку Мытищинской хорды запустят в 2024 году - РИА Новости, 27.07.2023
Движение по первому участку Мытищинской хорды запустят в 2024 году
Первый участок Мытищинской хорды - десятикилометровый отрезок от Афанасовского до Пироговского шоссе, откроется уже в январе 2024 года, сообщили в управлении... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T17:05
2023-07-27T17:05
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
мытищи
андрей воробьев
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Первый участок Мытищинской хорды - десятикилометровый отрезок от Афанасовского до Пироговского шоссе, откроется уже в январе 2024 года, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Московской области. "Первый участок Мытищинской хорды будет готов к открытию в начале следующего года. Это десятикилометровый отрезок от Афанасовского до Пироговского шоссе. Движение здесь запустят досрочно – в январе. Это позволит почти в два раза сократить путь из Пушкино в Долгопрудный или из Мытищ в Лобню - сейчас на это требуется около одного часа. В целом Мытищинская хорда построена уже практически наполовину. А полностью будет - к концу 2024 года", - отметили в ведомстве. По данным пресс-службы, хорда станет дублером одного из наиболее интенсивных участков МКАД на севере. Четырехполосная дорога пройдет по маршруту Виноградово — Болтино — Тарасовка. Она разгрузит на 20-30% Ярославское, Дмитровское и Осташковское шоссе, выведет часть транзитного транспорта из Мытищ и Пушкино. Транспортная ситуация улучшится для 850 тысяч жителей Подмосковья. Также губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил другие проекты и дорожно-строительные работы, которые проводятся сейчас на территории региона. "Параллельно мы реконструируем Пироговское шоссе. Сделать скоростную трассу - это только половина истории. Не менее важны подъездные пути. В 2021 году мы приступили к реконструкции Пироговского шоссе на участке от Волковского шоссе до Мытищинской хорды. Поэтому здесь тоже стараемся держать темп, чтобы закончить работы в то же время, как будет сдана Мытищинская хорда", - рассказал Воробьев, слова которого приводятся в пресс-релизе.
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), мытищи, андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Мытищи, Андрей Воробьев

Движение по первому участку Мытищинской хорды запустят в 2024 году

© Фото : Правительство Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев осматривает участок строительства Мытищинской хорды
Губернатор Московской области Андрей Воробьев осматривает участок строительства Мытищинской хорды - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© Фото : Правительство Московской области
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Первый участок Мытищинской хорды - десятикилометровый отрезок от Афанасовского до Пироговского шоссе, откроется уже в январе 2024 года, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
"Первый участок Мытищинской хорды будет готов к открытию в начале следующего года. Это десятикилометровый отрезок от Афанасовского до Пироговского шоссе. Движение здесь запустят досрочно – в январе. Это позволит почти в два раза сократить путь из Пушкино в Долгопрудный или из Мытищ в Лобню - сейчас на это требуется около одного часа. В целом Мытищинская хорда построена уже практически наполовину. А полностью будет - к концу 2024 года", - отметили в ведомстве.
По данным пресс-службы, хорда станет дублером одного из наиболее интенсивных участков МКАД на севере. Четырехполосная дорога пройдет по маршруту Виноградово — Болтино — Тарасовка. Она разгрузит на 20-30% Ярославское, Дмитровское и Осташковское шоссе, выведет часть транзитного транспорта из Мытищ и Пушкино. Транспортная ситуация улучшится для 850 тысяч жителей Подмосковья.
Также губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил другие проекты и дорожно-строительные работы, которые проводятся сейчас на территории региона.
"Параллельно мы реконструируем Пироговское шоссе. Сделать скоростную трассу - это только половина истории. Не менее важны подъездные пути. В 2021 году мы приступили к реконструкции Пироговского шоссе на участке от Волковского шоссе до Мытищинской хорды. Поэтому здесь тоже стараемся держать темп, чтобы закончить работы в то же время, как будет сдана Мытищинская хорда", - рассказал Воробьев, слова которого приводятся в пресс-релизе.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время осмотра хода строительства Мытищинской хорды - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
Губернатор Подмосковья осмотрел ход строительства "Мытищинской хорды"
12 июля 2022, 16:15
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)МытищиАндрей Воробьев
 
 
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