https://ria.ru/20230727/dtp-1886619585.html
Под Ярославлем произошло массовое ДТП
Под Ярославлем произошло массовое ДТП - РИА Новости, 27.07.2023
Под Ярославлем произошло массовое ДТП
Четыре человека пострадали при столкновении восьми автомобилей и грузовика на автодороге М-8 "Холмогоры" в Ярославской области, сообщает УМВД по региону в... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T14:32
2023-07-27T14:32
2023-07-27T14:32
происшествия
ярославская область
ярославль
переславский район
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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 июл – РИА Новости. Четыре человека пострадали при столкновении восьми автомобилей и грузовика на автодороге М-8 "Холмогоры" в Ярославской области, сообщает УМВД по региону в Telegram-канале. По данным полиции, ДТП произошло около 11.10 мск. "В Переславском районе на 126-ом километре федеральной автомобильной трассы "Холмогоры" произошло ДТП с участием восьми легковых автомобилей и грузовика. По предварительной информации, в настоящее время в медицинское учреждение доставлены четыре человека, в том числе десятилетний мальчик", - говорится в сообщении. Сообщается, что сотрудники Госавтоинспекции организовали на трассе реверсивное движение. По факту ДТП проводится проверка. По данным прокуратуры Ярославской области, столкнулись 10 машин. Переславский межрайонный прокурор Андрей Озерцовский выехал на место ДТП.
https://ria.ru/20230721/dtp-1885430600.html
ярославская область
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происшествия, ярославская область, ярославль, переславский район
Происшествия, Ярославская область, Ярославль, Переславский район
Под Ярославлем произошло массовое ДТП
Четыре человека пострадали при столкновении восьми автомобилей и грузовика под Ярославлем