https://ria.ru/20230727/dtp-1886619585.html

Под Ярославлем произошло массовое ДТП

Под Ярославлем произошло массовое ДТП - РИА Новости, 27.07.2023

Под Ярославлем произошло массовое ДТП

Четыре человека пострадали при столкновении восьми автомобилей и грузовика на автодороге М-8 "Холмогоры" в Ярославской области, сообщает УМВД по региону в... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T14:32

2023-07-27T14:32

2023-07-27T14:32

происшествия

ярославская область

ярославль

переславский район

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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 июл – РИА Новости. Четыре человека пострадали при столкновении восьми автомобилей и грузовика на автодороге М-8 "Холмогоры" в Ярославской области, сообщает УМВД по региону в Telegram-канале. По данным полиции, ДТП произошло около 11.10 мск. "В Переславском районе на 126-ом километре федеральной автомобильной трассы "Холмогоры" произошло ДТП с участием восьми легковых автомобилей и грузовика. По предварительной информации, в настоящее время в медицинское учреждение доставлены четыре человека, в том числе десятилетний мальчик", - говорится в сообщении. Сообщается, что сотрудники Госавтоинспекции организовали на трассе реверсивное движение. По факту ДТП проводится проверка. По данным прокуратуры Ярославской области, столкнулись 10 машин. Переславский межрайонный прокурор Андрей Озерцовский выехал на место ДТП.

https://ria.ru/20230721/dtp-1885430600.html

ярославская область

ярославль

переславский район

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происшествия, ярославская область, ярославль, переславский район