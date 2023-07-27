Рейтинг@Mail.ru
Под Ярославлем произошло массовое ДТП - РИА Новости, 27.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:32 27.07.2023
https://ria.ru/20230727/dtp-1886619585.html
Под Ярославлем произошло массовое ДТП
Под Ярославлем произошло массовое ДТП - РИА Новости, 27.07.2023
Под Ярославлем произошло массовое ДТП
Четыре человека пострадали при столкновении восьми автомобилей и грузовика на автодороге М-8 "Холмогоры" в Ярославской области, сообщает УМВД по региону в... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T14:32
2023-07-27T14:32
происшествия
ярославская область
ярославль
переславский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886609555_0:83:1276:800_1920x0_80_0_0_309c49d4a3c6a1b47b1978b97e749b57.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 27 июл – РИА Новости. Четыре человека пострадали при столкновении восьми автомобилей и грузовика на автодороге М-8 "Холмогоры" в Ярославской области, сообщает УМВД по региону в Telegram-канале. По данным полиции, ДТП произошло около 11.10 мск. "В Переславском районе на 126-ом километре федеральной автомобильной трассы "Холмогоры" произошло ДТП с участием восьми легковых автомобилей и грузовика. По предварительной информации, в настоящее время в медицинское учреждение доставлены четыре человека, в том числе десятилетний мальчик", - говорится в сообщении. Сообщается, что сотрудники Госавтоинспекции организовали на трассе реверсивное движение. По факту ДТП проводится проверка. По данным прокуратуры Ярославской области, столкнулись 10 машин. Переславский межрайонный прокурор Андрей Озерцовский выехал на место ДТП.
https://ria.ru/20230721/dtp-1885430600.html
ярославская область
ярославль
переславский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886609555_74:0:1141:800_1920x0_80_0_0_b80dd1caef0c5561f49b07389ebb0e04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ярославская область, ярославль, переславский район
Происшествия, Ярославская область, Ярославль, Переславский район
Под Ярославлем произошло массовое ДТП

Четыре человека пострадали при столкновении восьми автомобилей и грузовика под Ярославлем

© Фото : УМВД России по Ярославской областиДТП в Ярославской области
ДТП в Ярославской области - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© Фото : УМВД России по Ярославской области
ДТП в Ярославской области
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 27 июл – РИА Новости. Четыре человека пострадали при столкновении восьми автомобилей и грузовика на автодороге М-8 "Холмогоры" в Ярославской области, сообщает УМВД по региону в Telegram-канале.
По данным полиции, ДТП произошло около 11.10 мск.
«
Переславском районе на 126-ом километре федеральной автомобильной трассы "Холмогоры" произошло ДТП с участием восьми легковых автомобилей и грузовика. По предварительной информации, в настоящее время в медицинское учреждение доставлены четыре человека, в том числе десятилетний мальчик", - говорится в сообщении.
Сообщается, что сотрудники Госавтоинспекции организовали на трассе реверсивное движение. По факту ДТП проводится проверка.
По данным прокуратуры Ярославской области, столкнулись 10 машин. Переславский межрайонный прокурор Андрей Озерцовский выехал на место ДТП.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
В Москве пьяный иностранец угнал такси и попал в ДТП
21 июля, 10:36
 
ПроисшествияЯрославская областьЯрославльПереславский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала