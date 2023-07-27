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Дрон-камикадзе уничтожил танк ВСУ при его попытке контрнаступления - РИА Новости, 27.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:25 27.07.2023 (обновлено: 05:38 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/dron-1886512514.html
Дрон-камикадзе уничтожил танк ВСУ при его попытке контрнаступления
Дрон-камикадзе уничтожил танк ВСУ при его попытке контрнаступления - РИА Новости, 27.07.2023
Дрон-камикадзе уничтожил танк ВСУ при его попытке контрнаступления
110-я отдельная мотострелковая бригада Вооруженных сил России уничтожила танк ВСУ дроном-камикадзе при его попытке наступления на Невельском направлении в ДНР... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T05:25
2023-07-27T05:38
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
сша
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
беспилотники
безопасность
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ДОНЕЦК, 27 июл — РИА Новости. 110-я отдельная мотострелковая бригада Вооруженных сил России уничтожила танк ВСУ дроном-камикадзе при его попытке наступления на Невельском направлении в ДНР. Соответствующие кадры оказались в распоряжении РИА Новости. По словам бойцов подразделения, украинские военные предприняли попытку контрнаступления на Невельском направлении в ДНР. Разведка 110 ОМБР обнаружила передвигающийся вдоль лесополосы танк противника.При слаженной корректировке дрон-камикадзе, несущий кумулятивный заряд, смог точным попаданием поразить цель и вывести наступающую технику из строя. По сообщениям Минобороны, за прошедшие сутки на Донецком направлении удалось успешно отразить восемь атак ВСУ. Потери противника составили свыше 280 украинских военнослужащих, три танка, пять боевых бронированных машин, восемь пикапов, одна самоходная артиллерийская установка Krab, две гаубицы "Мста-Б", три самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.
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донецкая народная республика, россия, сша, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, беспилотники, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, США, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Беспилотники, Безопасность
Дрон-камикадзе уничтожил танк ВСУ при его попытке контрнаступления

Дрон-камикадзе уничтожил танк ВСУ при его попытке наступления на Невельском направлении

© Фото : АО "Концерн "Калашников"БПЛА-камикадзе ZALA - Ланцет-3
БПЛА-камикадзе ZALA - Ланцет-3 - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© Фото : АО "Концерн "Калашников"
БПЛА-камикадзе ZALA - Ланцет-3. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 июл — РИА Новости. 110-я отдельная мотострелковая бригада Вооруженных сил России уничтожила танк ВСУ дроном-камикадзе при его попытке наступления на Невельском направлении в ДНР. Соответствующие кадры оказались в распоряжении РИА Новости.
По словам бойцов подразделения, украинские военные предприняли попытку контрнаступления на Невельском направлении в ДНР. Разведка 110 ОМБР обнаружила передвигающийся вдоль лесополосы танк противника.
При слаженной корректировке дрон-камикадзе, несущий кумулятивный заряд, смог точным попаданием поразить цель и вывести наступающую технику из строя.
По сообщениям Минобороны, за прошедшие сутки на Донецком направлении удалось успешно отразить восемь атак ВСУ. Потери противника составили свыше 280 украинских военнослужащих, три танка, пять боевых бронированных машин, восемь пикапов, одна самоходная артиллерийская установка Krab, две гаубицы "Мста-Б", три самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияСШАВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБеспилотникиБезопасность
 
 
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