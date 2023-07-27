https://ria.ru/20230727/donetsk-1886735787.html

В Донецке установили билборды ко Дню памяти детей-жертв украинской агрессии

В Донецке установили билборды ко Дню памяти детей-жертв украинской агрессии - РИА Новости, 27.07.2023

В Донецке установили билборды ко Дню памяти детей-жертв украинской агрессии

В Донецке на центральных улицах установили билборды ко Дню памяти детей-жертв украинской агрессии начиная с 2014 года, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T22:26

2023-07-27T22:26

2023-07-27T22:26

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

артем

донецкая народная республика

богдан хмельницкий

денис пушилин

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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. В Донецке на центральных улицах установили билборды ко Дню памяти детей-жертв украинской агрессии начиная с 2014 года, передает корреспондент РИА Новости. Билборды, посвященные дню, когда вспоминают детей, ставших жертвами украинской агрессии начиная с 2014 года, стали появляться на главных дорогах города. На них написано напоминание о печальной дате "27 июля - День памяти детей-жертв войны в Донбассе". Такие щиты установили на пересечении проспекта Панфилова и улицы Артема, также около перекрестка улицы Розы Люксембург и проспекта Богдана Хмельницкого. Врио Главы ДНР Денис Пушилин заявил, что с 2014 года от выпущенных украинскими военными снарядов погибли 228 детей. Он отметил, что 27 июля проводятся памятные мероприятия во многих регионах России, в том числе в Москве, у посольств всех стран, которые "помогают преступному киевскому режиму совершать свои преступления".

https://ria.ru/20230727/donbass-1886728260.html

донецк

артем

донецкая народная республика

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в мире, донецк, артем, донецкая народная республика, богдан хмельницкий, денис пушилин