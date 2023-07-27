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В Донецке установили билборды ко Дню памяти детей-жертв украинской агрессии - РИА Новости, 27.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:26 27.07.2023
https://ria.ru/20230727/donetsk-1886735787.html
В Донецке установили билборды ко Дню памяти детей-жертв украинской агрессии
В Донецке установили билборды ко Дню памяти детей-жертв украинской агрессии - РИА Новости, 27.07.2023
В Донецке установили билборды ко Дню памяти детей-жертв украинской агрессии
В Донецке на центральных улицах установили билборды ко Дню памяти детей-жертв украинской агрессии начиная с 2014 года, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T22:26
2023-07-27T22:26
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
артем
донецкая народная республика
богдан хмельницкий
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. В Донецке на центральных улицах установили билборды ко Дню памяти детей-жертв украинской агрессии начиная с 2014 года, передает корреспондент РИА Новости. Билборды, посвященные дню, когда вспоминают детей, ставших жертвами украинской агрессии начиная с 2014 года, стали появляться на главных дорогах города. На них написано напоминание о печальной дате "27 июля - День памяти детей-жертв войны в Донбассе". Такие щиты установили на пересечении проспекта Панфилова и улицы Артема, также около перекрестка улицы Розы Люксембург и проспекта Богдана Хмельницкого. Врио Главы ДНР Денис Пушилин заявил, что с 2014 года от выпущенных украинскими военными снарядов погибли 228 детей. Он отметил, что 27 июля проводятся памятные мероприятия во многих регионах России, в том числе в Москве, у посольств всех стран, которые "помогают преступному киевскому режиму совершать свои преступления".
https://ria.ru/20230727/donbass-1886728260.html
донецк
артем
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в мире, донецк, артем, донецкая народная республика, богдан хмельницкий, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Артем, Донецкая Народная Республика, Богдан Хмельницкий, Денис Пушилин
В Донецке установили билборды ко Дню памяти детей-жертв украинской агрессии

В Донецке установили билборды ко Дню памяти детей-жертв украинской агрессии с 2014 года

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкЦветы и мягкие игрушки у мемориала в память о детях, погибших из-за обстрелов Донбасса вооруженными силами Украины, на Аллее ангелов в Донецке
Цветы и мягкие игрушки у мемориала в память о детях, погибших из-за обстрелов Донбасса вооруженными силами Украины, на Аллее ангелов в Донецке - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Цветы и мягкие игрушки у мемориала в память о детях, погибших из-за обстрелов Донбасса вооруженными силами Украины, на Аллее ангелов в Донецке
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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. В Донецке на центральных улицах установили билборды ко Дню памяти детей-жертв украинской агрессии начиная с 2014 года, передает корреспондент РИА Новости.
Билборды, посвященные дню, когда вспоминают детей, ставших жертвами украинской агрессии начиная с 2014 года, стали появляться на главных дорогах города. На них написано напоминание о печальной дате "27 июля - День памяти детей-жертв войны в Донбассе". Такие щиты установили на пересечении проспекта Панфилова и улицы Артема, также около перекрестка улицы Розы Люксембург и проспекта Богдана Хмельницкого.
Врио Главы ДНР Денис Пушилин заявил, что с 2014 года от выпущенных украинскими военными снарядов погибли 228 детей. Он отметил, что 27 июля проводятся памятные мероприятия во многих регионах России, в том числе в Москве, у посольств всех стран, которые "помогают преступному киевскому режиму совершать свои преступления".
Цветы и игрушки, возложенные к памятнику Аллея Ангелов в парке Победы Калининского района Донецка во время акции в память о детях, погибших в ходе конфликта на юго-востоке Украины - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
Омбудсмен ДНР рассказала о преступлениях Киева против детей в Донбассе
Вчера, 21:10
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкАртемДонецкая Народная РеспубликаБогдан ХмельницкийДенис Пушилин
 
 
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