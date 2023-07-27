Рейтинг@Mail.ru
Акция памяти погибших в Донбассе детей в Донецке - РИА Новости, 27.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:29 27.07.2023
https://ria.ru/20230727/donetsk-1886635301.html
Акция памяти погибших в Донбассе детей в Донецке
Акция памяти погибших в Донбассе детей в Донецке - РИА Новости, 27.07.2023
Акция памяти погибших в Донбассе детей в Донецке
Цветы и мягкие игрушки появились на Аллее ангелов в Донецке 27 июля
2023-07-27T15:29
2023-07-27T15:29
донецк
донбасс
донецкая народная республика
дарья морозова
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886632979_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cefb2a362e19b07f9aec887c58e6b041.jpg
В ДНР прошла акция памяти погибших в Донбассе детей. Омбудсмен Дарья Морозова отметила, что надеется на проведение трибунала над украинским руководством, отдававшим преступные приказы с 2014 года.
донецк
донбасс
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Акция памяти погибших в Донбассе детей в Донецке
Цветы и мягкие игрушки появились на Аллее ангелов в Донецке 27 июля. В ДНР прошла акция памяти погибших в Донбассе детей. Омбудсмен Дарья Морозова отметила, что надеется на проведение трибунала над украинским руководством, отдававшим преступные приказы с 2014 года.
2023-07-27T15:29
true
PT2M16S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886632979_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4bc0bc0c0159b1a01515c92953c0a59f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, донбасс, донецкая народная республика, дарья морозова, видео, видео
Донецк, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Дарья Морозова, Видео
Акция памяти погибших в Донбассе детей в Донецке
Цветы и мягкие игрушки появились на Аллее ангелов в Донецке 27 июля
2023-07-27T15:29
true
PT2M16S

Акция памяти погибших в Донбассе детей в Донецке

Читать ria.ru в
Цветы и мягкие игрушки появились на Аллее ангелов в Донецке 27 июля
В ДНР прошла акция памяти погибших в Донбассе детей. Омбудсмен Дарья Морозова отметила, что надеется на проведение трибунала над украинским руководством, отдававшим преступные приказы с 2014 года.
 
ДонецкДонбассДонецкая Народная РеспубликаДарья МорозоваВидео
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала