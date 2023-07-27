https://ria.ru/20230727/donetsk-1886635301.html

Акция памяти погибших в Донбассе детей в Донецке

Акция памяти погибших в Донбассе детей в Донецке - РИА Новости, 27.07.2023

Акция памяти погибших в Донбассе детей в Донецке

Цветы и мягкие игрушки появились на Аллее ангелов в Донецке 27 июля

2023-07-27T15:29

2023-07-27T15:29

2023-07-27T15:29

донецк

донбасс

донецкая народная республика

дарья морозова

видео

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В ДНР прошла акция памяти погибших в Донбассе детей. Омбудсмен Дарья Морозова отметила, что надеется на проведение трибунала над украинским руководством, отдававшим преступные приказы с 2014 года.

донецк

донбасс

донецкая народная республика

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Акция памяти погибших в Донбассе детей в Донецке Цветы и мягкие игрушки появились на Аллее ангелов в Донецке 27 июля. В ДНР прошла акция памяти погибших в Донбассе детей. Омбудсмен Дарья Морозова отметила, что надеется на проведение трибунала над украинским руководством, отдававшим преступные приказы с 2014 года. 2023-07-27T15:29 true PT2M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

донецк, донбасс, донецкая народная республика, дарья морозова, видео, видео