https://ria.ru/20230727/donetsk-1886635301.html
Акция памяти погибших в Донбассе детей в Донецке
Акция памяти погибших в Донбассе детей в Донецке - РИА Новости, 27.07.2023
Акция памяти погибших в Донбассе детей в Донецке
Цветы и мягкие игрушки появились на Аллее ангелов в Донецке 27 июля
2023-07-27T15:29
2023-07-27T15:29
2023-07-27T15:29
донецк
донбасс
донецкая народная республика
дарья морозова
видео
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В ДНР прошла акция памяти погибших в Донбассе детей. Омбудсмен Дарья Морозова отметила, что надеется на проведение трибунала над украинским руководством, отдававшим преступные приказы с 2014 года.
донецк
донбасс
донецкая народная республика
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Акция памяти погибших в Донбассе детей в Донецке
Цветы и мягкие игрушки появились на Аллее ангелов в Донецке 27 июля. В ДНР прошла акция памяти погибших в Донбассе детей. Омбудсмен Дарья Морозова отметила, что надеется на проведение трибунала над украинским руководством, отдававшим преступные приказы с 2014 года.
2023-07-27T15:29
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PT2M16S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, донбасс, донецкая народная республика, дарья морозова, видео, видео
Донецк, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Дарья Морозова, Видео
Акция памяти погибших в Донбассе детей в Донецке
Цветы и мягкие игрушки появились на Аллее ангелов в Донецке 27 июля
2023-07-27T15:29
true
PT2M16S
Акция памяти погибших в Донбассе детей в Донецке
Цветы и мягкие игрушки появились на Аллее ангелов в Донецке 27 июля
В ДНР прошла акция памяти погибших в Донбассе детей. Омбудсмен Дарья Морозова отметила, что надеется на проведение трибунала над украинским руководством, отдававшим преступные приказы с 2014 года.