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Омбудсмен ДНР рассказала о преступлениях Киева против детей в Донбассе

Омбудсмен ДНР рассказала о преступлениях Киева против детей в Донбассе - РИА Новости, 27.07.2023

Омбудсмен ДНР рассказала о преступлениях Киева против детей в Донбассе

Тактика "живого щита" - самое циничное и возмутительное преступление против детей Донбасса, заявила омбудсмен ДНР на пресс-конференции, посвященной теме... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T21:10

2023-07-27T21:10

2023-07-27T21:10

специальная военная операция на украине

в мире

донбасс

донецкая народная республика

украина

денис пушилин

дарья морозова

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ХАРЦЫЗСК, 27 июл - РИА Новости. Тактика "живого щита" - самое циничное и возмутительное преступление против детей Донбасса, заявила омбудсмен ДНР на пресс-конференции, посвященной теме ущемления прав детей Донбасса со стороны Украины. "Наиболее циничным и возмутительным преступлением против детей Донбасса со стороны украинских военнослужащих стало применение так называемой тактики живого щита. Этому позорному явлению есть многочисленные подтверждения и свидетельские показания жертв, которых боевики ВФУ насильно удерживали на своих позициях в качестве заложников… украинские террористы с целью защиты своих интересов на протяжении нескольких месяцев удерживали не только взрослое население, но и детей, еще раз подчеркиваю - в качестве живого щита", - заявила омбудсмен ДНР Дарья Морозова. Врио Главы ДНР Денис Пушилин заявил, что с 2014 года от выпущенных украинскими военными снарядов погибли 228 детей. Он отметил, что 27 июля проводятся памятные мероприятия во многих регионах России, в том числе в Москве, у посольств всех стран, которые "помогают преступному киевскому режиму совершать свои преступления".

донбасс

донецкая народная республика

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в мире, донбасс, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, дарья морозова