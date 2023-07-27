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Омбудсмен ДНР рассказала о преступлениях Киева против детей в Донбассе - РИА Новости, 27.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:10 27.07.2023
https://ria.ru/20230727/donbass-1886728260.html
Омбудсмен ДНР рассказала о преступлениях Киева против детей в Донбассе
Омбудсмен ДНР рассказала о преступлениях Киева против детей в Донбассе - РИА Новости, 27.07.2023
Омбудсмен ДНР рассказала о преступлениях Киева против детей в Донбассе
Тактика "живого щита" - самое циничное и возмутительное преступление против детей Донбасса, заявила омбудсмен ДНР на пресс-конференции, посвященной теме... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T21:10
2023-07-27T21:10
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
донецкая народная республика
украина
денис пушилин
дарья морозова
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ХАРЦЫЗСК, 27 июл - РИА Новости. Тактика "живого щита" - самое циничное и возмутительное преступление против детей Донбасса, заявила омбудсмен ДНР на пресс-конференции, посвященной теме ущемления прав детей Донбасса со стороны Украины. "Наиболее циничным и возмутительным преступлением против детей Донбасса со стороны украинских военнослужащих стало применение так называемой тактики живого щита. Этому позорному явлению есть многочисленные подтверждения и свидетельские показания жертв, которых боевики ВФУ насильно удерживали на своих позициях в качестве заложников… украинские террористы с целью защиты своих интересов на протяжении нескольких месяцев удерживали не только взрослое население, но и детей, еще раз подчеркиваю - в качестве живого щита", - заявила омбудсмен ДНР Дарья Морозова. Врио Главы ДНР Денис Пушилин заявил, что с 2014 года от выпущенных украинскими военными снарядов погибли 228 детей. Он отметил, что 27 июля проводятся памятные мероприятия во многих регионах России, в том числе в Москве, у посольств всех стран, которые "помогают преступному киевскому режиму совершать свои преступления".
донбасс
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в мире, донбасс, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, дарья морозова
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Украина, Денис Пушилин, Дарья Морозова
Омбудсмен ДНР рассказала о преступлениях Киева против детей в Донбассе

Омбудсмен ДНР Морозова: ВСУ использовали против детей в Донбассе тактику живого щита

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкЦветы и игрушки, возложенные к памятнику "Аллея Ангелов" в парке Победы Калининского района Донецка во время акции в память о детях, погибших в ходе конфликта на юго-востоке Украины
Цветы и игрушки, возложенные к памятнику Аллея Ангелов в парке Победы Калининского района Донецка во время акции в память о детях, погибших в ходе конфликта на юго-востоке Украины - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Цветы и игрушки, возложенные к памятнику "Аллея Ангелов" в парке Победы Калининского района Донецка во время акции в память о детях, погибших в ходе конфликта на юго-востоке Украины
Читать ria.ru в
ХАРЦЫЗСК, 27 июл - РИА Новости. Тактика "живого щита" - самое циничное и возмутительное преступление против детей Донбасса, заявила омбудсмен ДНР на пресс-конференции, посвященной теме ущемления прав детей Донбасса со стороны Украины.
"Наиболее циничным и возмутительным преступлением против детей Донбасса со стороны украинских военнослужащих стало применение так называемой тактики живого щита. Этому позорному явлению есть многочисленные подтверждения и свидетельские показания жертв, которых боевики ВФУ насильно удерживали на своих позициях в качестве заложников… украинские террористы с целью защиты своих интересов на протяжении нескольких месяцев удерживали не только взрослое население, но и детей, еще раз подчеркиваю - в качестве живого щита", - заявила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
Врио Главы ДНР Денис Пушилин заявил, что с 2014 года от выпущенных украинскими военными снарядов погибли 228 детей. Он отметил, что 27 июля проводятся памятные мероприятия во многих регионах России, в том числе в Москве, у посольств всех стран, которые "помогают преступному киевскому режиму совершать свои преступления".
День памяти детей — жертв войны в Донбассе
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

В ДНР сегодня отмечается траурная дата.

Цветы и игрушки у стенда с именами детей, погибших из-за обстрелов Донбасса Вооруженными силами Украины, у посольства США в Москве

В ДНР сегодня отмечается траурная дата.

© РИА Новости
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1 из 11
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

День памяти детей — жертв войны в Донбассе был учрежден 11 июля 2022 года.

Мужчина у мемориала в память о детях, погибших из-за обстрелов Донбасса вооруженными силами Украины, на Аллее ангелов в парке Ленинского Комсомола в Донецке

День памяти детей — жертв войны в Донбассе был учрежден 11 июля 2022 года.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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2 из 11
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

Его цель — увековечить память детей, погибших с 2014 года под огнем украинских военизированных формирований.

Цветы и мягкие игрушки у мемориала в память о детях, погибших из-за обстрелов Донбасса Вооруженными силами Украины, на Аллее ангелов в парке Ленинского Комсомола в Донецке

Его цель — увековечить память детей, погибших с 2014 года под огнем украинских военизированных формирований.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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3 из 11
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

Число погибших детей на территории ДНР за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины составляет 228 человек, раненых — 792.

Люди несут цветы к мемориалу в память о детях, погибших из-за обстрелов Донбасса вооруженными силами Украины, на Аллее ангелов в парке Ленинского Комсомола в Донецке

Число погибших детей на территории ДНР за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины составляет 228 человек, раненых — 792.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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4 из 11
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

В мае 2015 года в Донецке открыли мемориальный комплекс, получивший название Аллея ангелов.

Цветы у мемориала в память о детях, погибших из-за обстрелов Донбасса вооруженными силами Украины, на Аллее ангелов в парке Ленинского Комсомола в Донецке

В мае 2015 года в Донецке открыли мемориальный комплекс, получивший название Аллея ангелов.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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5 из 11
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

В настоящее время его планируют расширить.

Мальчик возлагает цветы к мемориалу в память о детях, погибших из-за обстрелов Донбасса вооруженными силами Украины, на Аллее ангелов в парке Ленинского Комсомола в Донецке

В настоящее время его планируют расширить.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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6 из 11
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

Возле памятной плиты и арки в ближайшие месяцы должна появиться статуя ангела.

Люди у мемориала в память о детях, погибших из-за обстрелов Донбасса вооруженными силами Украины, на Аллее ангелов в парке Ленинского Комсомола в Донецке

Возле памятной плиты и арки в ближайшие месяцы должна появиться статуя ангела.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
7 из 11
CC BY-SA 4.0 / Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации /

Ежегодно мероприятия в память о погибших детях Донбасса проходят не только на территории ДНР, но и в других российских городах.

Активисты всероссийской общественной организации Молодая гвардия Единой России у посольства США в Москве

Ежегодно мероприятия в память о погибших детях Донбасса проходят не только на территории ДНР, но и в других российских городах.

CC BY-SA 4.0 / Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации /
8 из 11
© Фото : Уполномоченный по правам человека в городе Москве

В акции у посольства США в Москве приняли участие более сотни человек.

Митинг-реквием, приуроченный ко Дню памяти детей-жертв войны в Донбассе на площади Донецкой Народной Республики в Москве

В акции у посольства США в Москве приняли участие более сотни человек.

© Фото : Уполномоченный по правам человека в городе Москве
9 из 11
CC BY 4.0 / Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации /

Они принесли портреты детей, погибших в Донбассе, а затем возложили цветы к стенду со списком детей — жертв войны.

Митинг-реквием, приуроченный ко Дню памяти детей-жертв войны в Донбассе на площади Донецкой Народной Республики в Москве

Они принесли портреты детей, погибших в Донбассе, а затем возложили цветы к стенду со списком детей — жертв войны.

CC BY 4.0 / Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации /
10 из 11
© Фото : VK/Музей Победы

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина предложила распространить эту памятную дату на всю страну.

Мемориальное мероприятие, посвященное Дню памяти детей-жертв войны в Донбассе м Музее Победы

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина предложила распространить эту памятную дату на всю страну.

© Фото : VK/Музей Победы
11 из 11

В ДНР сегодня отмечается траурная дата.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 11

День памяти детей — жертв войны в Донбассе был учрежден 11 июля 2022 года.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
2 из 11

Его цель — увековечить память детей, погибших с 2014 года под огнем украинских военизированных формирований.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
3 из 11

Число погибших детей на территории ДНР за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины составляет 228 человек, раненых — 792.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
4 из 11

В мае 2015 года в Донецке открыли мемориальный комплекс, получивший название Аллея ангелов.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
5 из 11

В настоящее время его планируют расширить.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
6 из 11

Возле памятной плиты и арки в ближайшие месяцы должна появиться статуя ангела.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
7 из 11

Ежегодно мероприятия в память о погибших детях Донбасса проходят не только на территории ДНР, но и в других российских городах.

CC BY-SA 4.0 / Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации /
8 из 11

В акции у посольства США в Москве приняли участие более сотни человек.

© Фото : Уполномоченный по правам человека в городе Москве
9 из 11

Они принесли портреты детей, погибших в Донбассе, а затем возложили цветы к стенду со списком детей — жертв войны.

CC BY 4.0 / Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации /
10 из 11

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина предложила распространить эту памятную дату на всю страну.

© Фото : VK/Музей Победы
11 из 11
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДенис ПушилинДарья Морозова
 
 
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