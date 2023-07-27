https://ria.ru/20230727/diversii-1886570025.html

Подростки стали чаще совершать диверсии в России

Подростки стали чаще совершать диверсии в России - РИА Новости, 27.07.2023

Подростки стали чаще совершать диверсии в России

МВД России фиксирует рост количества совершаемых подростками диверсий, заявил замначальника главного управления ведомства по обеспечению охраны общественного... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T12:11

2023-07-27T12:11

2023-07-27T12:11

россия

вадим гайдов

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. МВД России фиксирует рост количества совершаемых подростками диверсий, заявил замначальника главного управления ведомства по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ Вадим Гайдов. "В настоящее время на профилактическом учёте в органах внутренних дел состоит свыше 105 тысяч несовершеннолетних правонарушителей. Абсолютное большинство которых, между прочим, являются учащимся образовательных учреждений - 94%... На фоне снижения подростковой преступности более чем в 1,5 раза увеличилось число особо тяжких противоправных деяний, среди которых преобладают правонарушения, связанные со сбытом наркотиков путем закладок, диверсии, насильственные действия", - сказал Гайдов в ходе заседания президиума общественного совета при МВД РФ в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Ещё один представитель ведомства Мария Кольцова уточнила, что в 2019 году на профучете стояли около 127 тысяч несовершеннолетних.

https://ria.ru/20230724/verbovka-1885916664.html

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россия, вадим гайдов, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)