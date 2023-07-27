https://ria.ru/20230727/diversii-1886570025.html
Подростки стали чаще совершать диверсии в России
Подростки стали чаще совершать диверсии в России - РИА Новости, 27.07.2023
Подростки стали чаще совершать диверсии в России
МВД России фиксирует рост количества совершаемых подростками диверсий, заявил замначальника главного управления ведомства по обеспечению охраны общественного... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T12:11
2023-07-27T12:11
2023-07-27T12:11
россия
вадим гайдов
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_6a29fc6418c6b71dc499ff468e09fb39.jpg
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. МВД России фиксирует рост количества совершаемых подростками диверсий, заявил замначальника главного управления ведомства по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ Вадим Гайдов. "В настоящее время на профилактическом учёте в органах внутренних дел состоит свыше 105 тысяч несовершеннолетних правонарушителей. Абсолютное большинство которых, между прочим, являются учащимся образовательных учреждений - 94%... На фоне снижения подростковой преступности более чем в 1,5 раза увеличилось число особо тяжких противоправных деяний, среди которых преобладают правонарушения, связанные со сбытом наркотиков путем закладок, диверсии, насильственные действия", - сказал Гайдов в ходе заседания президиума общественного совета при МВД РФ в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Ещё один представитель ведомства Мария Кольцова уточнила, что в 2019 году на профучете стояли около 127 тысяч несовершеннолетних.
https://ria.ru/20230724/verbovka-1885916664.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a3cb31c139c0a867528bfc1600cf80c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вадим гайдов, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Вадим Гайдов, Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Подростки стали чаще совершать диверсии в России
Замначальника ГУ МВД Гайдов заявил о росте количества совершаемых подростками диверсий