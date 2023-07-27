Рейтинг@Mail.ru
Подростки стали чаще совершать диверсии в России - РИА Новости, 27.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:11 27.07.2023
https://ria.ru/20230727/diversii-1886570025.html
Подростки стали чаще совершать диверсии в России
Подростки стали чаще совершать диверсии в России - РИА Новости, 27.07.2023
Подростки стали чаще совершать диверсии в России
МВД России фиксирует рост количества совершаемых подростками диверсий, заявил замначальника главного управления ведомства по обеспечению охраны общественного... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T12:11
2023-07-27T12:11
россия
вадим гайдов
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_6a29fc6418c6b71dc499ff468e09fb39.jpg
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. МВД России фиксирует рост количества совершаемых подростками диверсий, заявил замначальника главного управления ведомства по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ Вадим Гайдов. "В настоящее время на профилактическом учёте в органах внутренних дел состоит свыше 105 тысяч несовершеннолетних правонарушителей. Абсолютное большинство которых, между прочим, являются учащимся образовательных учреждений - 94%... На фоне снижения подростковой преступности более чем в 1,5 раза увеличилось число особо тяжких противоправных деяний, среди которых преобладают правонарушения, связанные со сбытом наркотиков путем закладок, диверсии, насильственные действия", - сказал Гайдов в ходе заседания президиума общественного совета при МВД РФ в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Ещё один представитель ведомства Мария Кольцова уточнила, что в 2019 году на профучете стояли около 127 тысяч несовершеннолетних.
https://ria.ru/20230724/verbovka-1885916664.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a3cb31c139c0a867528bfc1600cf80c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вадим гайдов, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Вадим Гайдов, Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Подростки стали чаще совершать диверсии в России

Замначальника ГУ МВД Гайдов заявил о росте количества совершаемых подростками диверсий

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Полицейский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. МВД России фиксирует рост количества совершаемых подростками диверсий, заявил замначальника главного управления ведомства по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ Вадим Гайдов.
«
"В настоящее время на профилактическом учёте в органах внутренних дел состоит свыше 105 тысяч несовершеннолетних правонарушителей. Абсолютное большинство которых, между прочим, являются учащимся образовательных учреждений - 94%... На фоне снижения подростковой преступности более чем в 1,5 раза увеличилось число особо тяжких противоправных деяний, среди которых преобладают правонарушения, связанные со сбытом наркотиков путем закладок, диверсии, насильственные действия", - сказал Гайдов в ходе заседания президиума общественного совета при МВД РФ в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Ещё один представитель ведомства Мария Кольцова уточнила, что в 2019 году на профучете стояли около 127 тысяч несовершеннолетних.
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
В Совфеде напомнили о вербовке Киевом детей для совершения диверсий
24 июля, 11:36
 
РоссияВадим ГайдовПроисшествияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала