https://ria.ru/20230727/devochka-1886734872.html
В Екатеринбурге пропавшую восьмилетнюю девочку нашли живой
В Екатеринбурге пропавшую восьмилетнюю девочку нашли живой - РИА Новости, 27.07.2023
В Екатеринбурге пропавшую восьмилетнюю девочку нашли живой
Восьмилетнюю девочку, пропавшую больше суток назад в Екатеринбурге, нашли живой, сообщается на сайте СК по Свердловской области. РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T22:20
2023-07-27T22:20
2023-07-27T22:39
происшествия
екатеринбург
россия
свердловская область
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Восьмилетнюю девочку, пропавшую больше суток назад в Екатеринбурге, нашли живой, сообщается на сайте СК по Свердловской области. Как сообщили в ведомстве, в четверг в правоохранительные органы Октябрьского района Екатеринбурга поступило сообщение о пропаже ребенка, ушедшего из дома утром накануне. СУ СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетней). Девочку нашли."Следственным комитетом выясняется, были ли совершены в отношении ребёнка какие-либо противоправные действия. Для этого, в частности, будут проводиться допросы и экспертизы", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230703/podrostki-1882008119.html
екатеринбург
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происшествия, екатеринбург, россия, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Свердловская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Екатеринбурге пропавшую восьмилетнюю девочку нашли живой
В Екатеринбурге пропавшую более суток назад восьмилетнюю девочку нашли живой