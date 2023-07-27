https://ria.ru/20230727/devochka-1886734872.html

В Екатеринбурге пропавшую восьмилетнюю девочку нашли живой

В Екатеринбурге пропавшую восьмилетнюю девочку нашли живой - РИА Новости, 27.07.2023

В Екатеринбурге пропавшую восьмилетнюю девочку нашли живой

Восьмилетнюю девочку, пропавшую больше суток назад в Екатеринбурге, нашли живой, сообщается на сайте СК по Свердловской области. РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T22:20

2023-07-27T22:20

2023-07-27T22:39

происшествия

екатеринбург

россия

свердловская область

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583600_746:422:3463:1950_1920x0_80_0_0_96d1de1aa7f5f99a621260bab01a3d7f.jpg

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Восьмилетнюю девочку, пропавшую больше суток назад в Екатеринбурге, нашли живой, сообщается на сайте СК по Свердловской области. Как сообщили в ведомстве, в четверг в правоохранительные органы Октябрьского района Екатеринбурга поступило сообщение о пропаже ребенка, ушедшего из дома утром накануне. СУ СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетней). Девочку нашли."Следственным комитетом выясняется, были ли совершены в отношении ребёнка какие-либо противоправные действия. Для этого, в частности, будут проводиться допросы и экспертизы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230703/podrostki-1882008119.html

екатеринбург

россия

свердловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, екатеринбург, россия, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф)