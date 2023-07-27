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СК в Тольятти завел новое дело на мать, бросившую детей дома на два дня
СК в Тольятти завел новое дело на мать, бросившую детей дома на два дня - РИА Новости, 27.07.2023
СК в Тольятти завел новое дело на мать, бросившую детей дома на два дня
Следователи в городе Тольятти Самарской области возбудили в отношении местной жительницы, которая на два дня оставила одних в квартире трехлетнего и... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T22:29
2023-07-27T22:29
2023-07-27T22:29
происшествия
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самарская область
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САМАРА, 27 июл - РИА Новости. Следователи в городе Тольятти Самарской области возбудили в отношении местной жительницы, которая на два дня оставила одних в квартире трехлетнего и двухмесячного сыновей, новое уголовное дело, сообщили в региональном управлении СК РФ. Ранее в МВД РФ сообщили, что полицейские задержали мать, которая на два дня оставила своих маленьких детей одних в квартире в доме на улице Фрунзе в Тольятти. Детей поместили в приют, а в отношении женщины полиция возбудила дело по статье 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних". "По версии следствия, в период с 20 апреля 2023 года по 6 июля 2023 года подозреваемая причинила своим малолетним детям в возрасте трех лет и двух месяцев физические и психические страданий путем систематического длительного лишения малолетних воды и пищи, содержания жилища детей в антисанитарных условиях, непроведения необходимых гигиенических процедур с сыновьями", - говорится в сообщении. Следователи возбудили в отношении 27-летней местной жительницы дело по пунктам "а", "г" части 2 статьи 117 УК РФ "Истязание заведомо несовершеннолетних". Санкции статьи предусматривают до семи лет лишения свободы. Уточняется, что руководитель СУСК Марат Галиханов в четверг в Тольятти встретился с волонтерами, которые привлекли внимание к ситуации в данной семье и выслушал информацию об образе жизни подозреваемой, эти сведения следователи проверят в ходе расследования дела. Также следствие даст правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за работу в области опеки и попечительства. В ведомстве добавили, что материалы проверки по факту оставления детей в опасности по постановлению прокурора для решения вопроса о возбуждении уголовного дела переданы в полицию. "Надзорными мероприятиями прокуратуры охвачена деятельность органов системы профилактики при проведении работы с состоящей на учете семьей. По итогам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, приняты меры прокурорского реагирования", - уточнили в прокуратуре региона.
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происшествия, тольятти, россия, самарская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Тольятти, Россия, Самарская область, Следственный комитет России (СК РФ)
СК в Тольятти завел новое дело на мать, бросившую детей дома на два дня
СК в Тольятти завел новое дело на мать, бросившую маленьких детей одних дома на два дня
САМАРА, 27 июл - РИА Новости.
Следователи в городе Тольятти Самарской области возбудили в отношении местной жительницы, которая на два дня оставила одних в квартире трехлетнего и двухмесячного сыновей, новое уголовное дело, сообщили в региональном управлении
СК РФ.
Ранее в МВД РФ сообщили, что полицейские задержали мать, которая на два дня оставила своих маленьких детей одних в квартире в доме на улице Фрунзе
в Тольятти. Детей поместили в приют, а в отношении женщины полиция возбудила дело по статье 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних".
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"По версии следствия, в период с 20 апреля 2023 года по 6 июля 2023 года подозреваемая причинила своим малолетним детям в возрасте трех лет и двух месяцев физические и психические страданий путем систематического длительного лишения малолетних воды и пищи, содержания жилища детей в антисанитарных условиях, непроведения необходимых гигиенических процедур с сыновьями", - говорится в сообщении.
Следователи возбудили в отношении 27-летней местной жительницы дело по пунктам "а", "г" части 2 статьи 117 УК РФ "Истязание заведомо несовершеннолетних". Санкции статьи предусматривают до семи лет лишения свободы.
Уточняется, что руководитель СУСК Марат Галиханов в четверг в Тольятти встретился с волонтерами, которые привлекли внимание к ситуации в данной семье и выслушал информацию об образе жизни подозреваемой, эти сведения следователи проверят в ходе расследования дела. Также следствие даст правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за работу в области опеки и попечительства.
В ведомстве добавили, что материалы проверки по факту оставления детей в опасности по постановлению прокурора для решения вопроса о возбуждении уголовного дела переданы в полицию.
"Надзорными мероприятиями прокуратуры охвачена деятельность органов системы профилактики при проведении работы с состоящей на учете семьей. По итогам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, приняты меры прокурорского реагирования", - уточнили в прокуратуре региона.
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