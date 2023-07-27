https://ria.ru/20230727/delegatsiya-1886626194.html

КНДР может направить военную делегацию в Россию, считает эксперт

КНДР может направить военную делегацию в Россию, считает эксперт - РИА Новости, 27.07.2023

КНДР может направить военную делегацию в Россию, считает эксперт

Визит в Пхеньян высокопоставленной делегации министерства обороны РФ может говорить о том, что жёсткие ограничения в КНДР по COVID уже сняты, и вскоре Россию... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T14:57

2023-07-27T14:57

2023-07-27T14:57

россия

пхеньян

сеул

ким чен ын

сергей шойгу

в мире

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Визит в Пхеньян высокопоставленной делегации министерства обороны РФ может говорить о том, что жёсткие ограничения в КНДР по COVID уже сняты, и вскоре Россию может посетить ответная северокорейская делегация, заявил в интервью РИА Новости ректор Университета северокорейских исследований (Сеул) Ян Му Чжин. "Приглашение зарубежных делегаций на День Победы (70-летие подписания соглашения о перемирии в Корейской войне - ред.) свидетельствует, в первую очередь, о том, что изоляционные меры по COVID-19 (в КНДР - ред.) полностью сняты. По-видимому, вскоре в Россию будет отправлена военная делегация, а председатель Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын может лично принять участие в Азиатских играх в Ханчжоу (КНР - ред.) в этом сентябре", - заявил эксперт. Российская делегация во главе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу находится в Северной Корее 25-27 июля по приглашению министерства обороны КНДР для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию "победы корейского народа в отечественной освободительной войне 1950-1953 годов". В столичном аэропорту Сунан главу российского оборонного ведомства встретили министр обороны КНДР Кан Сун Нам, начальник главного политуправления Корейской народной армии Чон Гён Тхэк, начальник генштаба КНА Пак Су Ир и заместитель министра иностранных дел Им Чхон Ир. Накануне Сергей Шойгу уже провёл переговоры со своим северокорейским коллегой, встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном, осмотрел вместе с ним выставку вооружений, посмотрел концерт и принял участие в праздничном ужине, организованным МО КНДР. Сегодня министр обороны РФ, как ожидается, примет участие в военном параде.

https://ria.ru/20230727/kndr-1886564979.html

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пхеньян

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россия, пхеньян, сеул, ким чен ын, сергей шойгу, в мире