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КНДР может направить военную делегацию в Россию, считает эксперт - РИА Новости, 27.07.2023
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14:57 27.07.2023
https://ria.ru/20230727/delegatsiya-1886626194.html
КНДР может направить военную делегацию в Россию, считает эксперт
КНДР может направить военную делегацию в Россию, считает эксперт - РИА Новости, 27.07.2023
КНДР может направить военную делегацию в Россию, считает эксперт
Визит в Пхеньян высокопоставленной делегации министерства обороны РФ может говорить о том, что жёсткие ограничения в КНДР по COVID уже сняты, и вскоре Россию... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T14:57
2023-07-27T14:57
россия
пхеньян
сеул
ким чен ын
сергей шойгу
в мире
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Визит в Пхеньян высокопоставленной делегации министерства обороны РФ может говорить о том, что жёсткие ограничения в КНДР по COVID уже сняты, и вскоре Россию может посетить ответная северокорейская делегация, заявил в интервью РИА Новости ректор Университета северокорейских исследований (Сеул) Ян Му Чжин. "Приглашение зарубежных делегаций на День Победы (70-летие подписания соглашения о перемирии в Корейской войне - ред.) свидетельствует, в первую очередь, о том, что изоляционные меры по COVID-19 (в КНДР - ред.) полностью сняты. По-видимому, вскоре в Россию будет отправлена военная делегация, а председатель Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын может лично принять участие в Азиатских играх в Ханчжоу (КНР - ред.) в этом сентябре", - заявил эксперт. Российская делегация во главе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу находится в Северной Корее 25-27 июля по приглашению министерства обороны КНДР для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию "победы корейского народа в отечественной освободительной войне 1950-1953 годов". В столичном аэропорту Сунан главу российского оборонного ведомства встретили министр обороны КНДР Кан Сун Нам, начальник главного политуправления Корейской народной армии Чон Гён Тхэк, начальник генштаба КНА Пак Су Ир и заместитель министра иностранных дел Им Чхон Ир. Накануне Сергей Шойгу уже провёл переговоры со своим северокорейским коллегой, встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном, осмотрел вместе с ним выставку вооружений, посмотрел концерт и принял участие в праздничном ужине, организованным МО КНДР. Сегодня министр обороны РФ, как ожидается, примет участие в военном параде.
https://ria.ru/20230727/kndr-1886564979.html
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россия, пхеньян, сеул, ким чен ын, сергей шойгу, в мире
Россия, Пхеньян, Сеул, Ким Чен Ын, Сергей Шойгу, В мире
КНДР может направить военную делегацию в Россию, считает эксперт

Эксперт Ян Му Чжин: КНДР может вскоре направить военную делегацию в Россию

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкФлаги России и КНДР
Флаги России и КНДР - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Флаги России и КНДР. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Визит в Пхеньян высокопоставленной делегации министерства обороны РФ может говорить о том, что жёсткие ограничения в КНДР по COVID уже сняты, и вскоре Россию может посетить ответная северокорейская делегация, заявил в интервью РИА Новости ректор Университета северокорейских исследований (Сеул) Ян Му Чжин.
"Приглашение зарубежных делегаций на День Победы (70-летие подписания соглашения о перемирии в Корейской войне - ред.) свидетельствует, в первую очередь, о том, что изоляционные меры по COVID-19 (в КНДР - ред.) полностью сняты. По-видимому, вскоре в Россию будет отправлена военная делегация, а председатель Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын может лично принять участие в Азиатских играх в Ханчжоу (КНР - ред.) в этом сентябре", - заявил эксперт.
Российская делегация во главе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу находится в Северной Корее 25-27 июля по приглашению министерства обороны КНДР для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию "победы корейского народа в отечественной освободительной войне 1950-1953 годов". В столичном аэропорту Сунан главу российского оборонного ведомства встретили министр обороны КНДР Кан Сун Нам, начальник главного политуправления Корейской народной армии Чон Гён Тхэк, начальник генштаба КНА Пак Су Ир и заместитель министра иностранных дел Им Чхон Ир.
Накануне Сергей Шойгу уже провёл переговоры со своим северокорейским коллегой, встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном, осмотрел вместе с ним выставку вооружений, посмотрел концерт и принял участие в праздничном ужине, организованным МО КНДР. Сегодня министр обороны РФ, как ожидается, примет участие в военном параде.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
Шойгу заявил о намерении России укреплять сотрудничество с КНДР
11:52
 
РоссияПхеньянСеулКим Чен ЫнСергей ШойгуВ мире
 
 
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