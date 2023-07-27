КНДР может направить военную делегацию в Россию, считает эксперт
Эксперт Ян Му Чжин: КНДР может вскоре направить военную делегацию в Россию
Флаги России и КНДР. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Визит в Пхеньян высокопоставленной делегации министерства обороны РФ может говорить о том, что жёсткие ограничения в КНДР по COVID уже сняты, и вскоре Россию может посетить ответная северокорейская делегация, заявил в интервью РИА Новости ректор Университета северокорейских исследований (Сеул) Ян Му Чжин.
"Приглашение зарубежных делегаций на День Победы (70-летие подписания соглашения о перемирии в Корейской войне - ред.) свидетельствует, в первую очередь, о том, что изоляционные меры по COVID-19 (в КНДР - ред.) полностью сняты. По-видимому, вскоре в Россию будет отправлена военная делегация, а председатель Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын может лично принять участие в Азиатских играх в Ханчжоу (КНР - ред.) в этом сентябре", - заявил эксперт.
Российская делегация во главе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу находится в Северной Корее 25-27 июля по приглашению министерства обороны КНДР для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию "победы корейского народа в отечественной освободительной войне 1950-1953 годов". В столичном аэропорту Сунан главу российского оборонного ведомства встретили министр обороны КНДР Кан Сун Нам, начальник главного политуправления Корейской народной армии Чон Гён Тхэк, начальник генштаба КНА Пак Су Ир и заместитель министра иностранных дел Им Чхон Ир.
Накануне Сергей Шойгу уже провёл переговоры со своим северокорейским коллегой, встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном, осмотрел вместе с ним выставку вооружений, посмотрел концерт и принял участие в праздничном ужине, организованным МО КНДР. Сегодня министр обороны РФ, как ожидается, примет участие в военном параде.