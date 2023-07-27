https://ria.ru/20230727/dannye-1886628985.html

Хинштейн рассказал о проекте об ответственности за утечку данных

Хинштейн рассказал о проекте об ответственности за утечку данных - РИА Новости, 27.07.2023

Хинштейн рассказал о проекте об ответственности за утечку данных

Проект об установлении дополнительной административной ответственности за утечки персональных данных направлен на отзыв в кабмин, сообщил глава комитета по... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T15:05

2023-07-27T15:05

2023-07-27T15:11

общество

александр хинштейн

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Проект об установлении дополнительной административной ответственности за утечки персональных данных направлен на отзыв в кабмин, сообщил глава комитета по информполитике Александр Хинштейн."Вчера мы направили на отзыв в правительство поправки в КОАП... установление новых штрафов и введение дополнительной административной ответственности за утечки персональных данных", - сказал он журналистам.Как отметил депутат, ответственность именно за утечки персональных данных прописаны в зависимости от масштаба содеянного.Если утечка до 10 тысяч данных россиян - штраф от 3 до 5 млн. рублей, от 10 до 100 тысяч утечка - штраф от 5 до 10 млн. рублей, более 100 тыс данных граждан - штраф от 10 до 15 млн. рублей.Он отметил, что в случае повторности содеянного вводятся оборотные штрафы "от одной десятой до трёх процентов выручки за предшествующий год, при этом сумма штрафа не может быть менее 15 миллионов и не может быть более полумиллиарда", - добавил депутат.Также в проекте отсутствует норма, которая устанавливает возможность компенсации потерпевшим.

https://ria.ru/20230720/rosgvardiya-1885277775.html

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2023

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общество, александр хинштейн