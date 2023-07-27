https://ria.ru/20230727/burundi-1886655365.html

Лидер Бурунди поблагодарил Путина за обещание передать удобрения

Лидер Бурунди поблагодарил Путина за обещание передать удобрения - РИА Новости, 27.07.2023

Лидер Бурунди поблагодарил Путина за обещание передать удобрения

Президент Бурунди Эварист Ндайишимие на встрече в среду поблагодарил российского коллегу Владимира Путина за обещание передать африканской стране 100 тысяч тонн РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T16:20

2023-07-27T16:20

2023-07-27T16:21

россия

бурунди

владимир путин

форум "россия — африка"

в мире

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C.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Президент Бурунди Эварист Ндайишимие на встрече в среду поблагодарил российского коллегу Владимира Путина за обещание передать африканской стране 100 тысяч тонн удобрений. "Я благодарен вам за обещание передать 100 тысяч тонн удобрений. Мы надеемся, что в ближайшие дни это обещание претворится в реальность", - сказал он, обращаясь к президенту России. Президент Бурунди отметил, что поддержка российской стороны крайне важна для укрепления сельскохозяйственного сектора государства. "95% продовольствия идёт на внутренний рынок и большая часть населения занята как раз в этом секторе", - добавил он.

https://ria.ru/20230727/sotrudnichestvo-1886654795.html

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бурунди

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, бурунди, владимир путин, форум "россия — африка", в мире