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Лидер Бурунди поблагодарил Путина за обещание передать удобрения - РИА Новости, 27.07.2023
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16:20 27.07.2023 (обновлено: 16:21 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/burundi-1886655365.html
Лидер Бурунди поблагодарил Путина за обещание передать удобрения
Лидер Бурунди поблагодарил Путина за обещание передать удобрения - РИА Новости, 27.07.2023
Лидер Бурунди поблагодарил Путина за обещание передать удобрения
Президент Бурунди Эварист Ндайишимие на встрече в среду поблагодарил российского коллегу Владимира Путина за обещание передать африканской стране 100 тысяч тонн РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T16:20
2023-07-27T16:21
россия
бурунди
владимир путин
форум "россия — африка"
в мире
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C.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Президент Бурунди Эварист Ндайишимие на встрече в среду поблагодарил российского коллегу Владимира Путина за обещание передать африканской стране 100 тысяч тонн удобрений. "Я благодарен вам за обещание передать 100 тысяч тонн удобрений. Мы надеемся, что в ближайшие дни это обещание претворится в реальность", - сказал он, обращаясь к президенту России. Президент Бурунди отметил, что поддержка российской стороны крайне важна для укрепления сельскохозяйственного сектора государства. "95% продовольствия идёт на внутренний рынок и большая часть населения занята как раз в этом секторе", - добавил он.
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россия, бурунди, владимир путин, форум "россия — африка", в мире
Россия, Бурунди, Владимир Путин, Форум "Россия — Африка", В мире
Лидер Бурунди поблагодарил Путина за обещание передать удобрения

Президент Бурунди поблагодарил Путина за обещание передать стране сто тысяч тонн удобрений

© Фотохост-агентство ТАСС | Перейти в медиабанк. Президент РФ Владимир Путин и президент Бурунди Эварист Ндайишимие перед началом пленарного заседания II Cаммита и форума "Россия - Африка"
. Президент РФ Владимир Путин и президент Бурунди Эварист Ндайишимие перед началом пленарного заседания II Cаммита и форума Россия - Африка
© Фотохост-агентство ТАСС
Перейти в медиабанк
. Президент РФ Владимир Путин и президент Бурунди Эварист Ндайишимие перед началом пленарного заседания II Cаммита и форума "Россия - Африка"
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C.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Президент Бурунди Эварист Ндайишимие на встрече в среду поблагодарил российского коллегу Владимира Путина за обещание передать африканской стране 100 тысяч тонн удобрений.
"Я благодарен вам за обещание передать 100 тысяч тонн удобрений. Мы надеемся, что в ближайшие дни это обещание претворится в реальность", - сказал он, обращаясь к президенту России.
Президент Бурунди отметил, что поддержка российской стороны крайне важна для укрепления сельскохозяйственного сектора государства. "95% продовольствия идёт на внутренний рынок и большая часть населения занята как раз в этом секторе", - добавил он.
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РоссияБурундиВладимир ПутинФорум "Россия — Африка"В мире
 
 
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