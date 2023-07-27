https://ria.ru/20230727/burundi-1886655365.html
Лидер Бурунди поблагодарил Путина за обещание передать удобрения
Лидер Бурунди поблагодарил Путина за обещание передать удобрения - РИА Новости, 27.07.2023
Лидер Бурунди поблагодарил Путина за обещание передать удобрения
Президент Бурунди Эварист Ндайишимие на встрече в среду поблагодарил российского коллегу Владимира Путина за обещание передать африканской стране 100 тысяч тонн РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T16:20
2023-07-27T16:20
2023-07-27T16:21
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C.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Президент Бурунди Эварист Ндайишимие на встрече в среду поблагодарил российского коллегу Владимира Путина за обещание передать африканской стране 100 тысяч тонн удобрений. "Я благодарен вам за обещание передать 100 тысяч тонн удобрений. Мы надеемся, что в ближайшие дни это обещание претворится в реальность", - сказал он, обращаясь к президенту России. Президент Бурунди отметил, что поддержка российской стороны крайне важна для укрепления сельскохозяйственного сектора государства. "95% продовольствия идёт на внутренний рынок и большая часть населения занята как раз в этом секторе", - добавил он.
https://ria.ru/20230727/sotrudnichestvo-1886654795.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бурунди, владимир путин, форум "россия — африка", в мире
Россия, Бурунди, Владимир Путин, Форум "Россия — Африка", В мире
Лидер Бурунди поблагодарил Путина за обещание передать удобрения
Президент Бурунди поблагодарил Путина за обещание передать стране сто тысяч тонн удобрений
C.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Президент Бурунди Эварист Ндайишимие на встрече в среду поблагодарил российского коллегу Владимира Путина за обещание передать африканской стране 100 тысяч тонн удобрений.
"Я благодарен вам за обещание передать 100 тысяч тонн удобрений. Мы надеемся, что в ближайшие дни это обещание претворится в реальность", - сказал он, обращаясь к президенту России.
Президент Бурунди отметил, что поддержка российской стороны крайне важна для укрепления сельскохозяйственного сектора государства. "95% продовольствия идёт на внутренний рынок и большая часть населения занята как раз в этом секторе", - добавил он.
Бурунди надеется на укрепление военного сотрудничества с Россией