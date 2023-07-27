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Путин: у России и Бурунди есть перспективы для наращивания партнерства
Путин: у России и Бурунди есть перспективы для наращивания партнерства - РИА Новости, 27.07.2023
Путин: у России и Бурунди есть перспективы для наращивания партнерства
Перспективы для наращивания партнерства России и Бурунди есть, планируется подписать пакет документов, в том числе в сфере атомной энергии, сообщил президент РФ РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T16:03
2023-07-27T16:03
2023-07-27T16:03
россия
бурунди
санкт-петербург
владимир путин
в мире
форум "россия — африка"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Перспективы для наращивания партнерства России и Бурунди есть, планируется подписать пакет документов, в том числе в сфере атомной энергии, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером государства на полях саммита "Россия-Африка". "Имеются хорошие перспективы для наращивания нашего партнерства. Мы расширяем договорно-правовую базу наших связей, на полях саммита с бурундийской стороной планируется (подписать) документы в сфере атомной энергетики, здравоохранения, юстиции, в сфере труда", - сказал он. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бурунди, санкт-петербург, владимир путин, в мире, форум "россия — африка"
Россия, Бурунди, Санкт-Петербург, Владимир Путин, В мире, Форум "Россия — Африка"
Путин: у России и Бурунди есть перспективы для наращивания партнерства
Путин: Россия и Бурунди планируют подписать документы, в том числе по атомной энергетике
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Перспективы для наращивания партнерства России и Бурунди есть, планируется подписать пакет документов, в том числе в сфере атомной энергии, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером государства на полях саммита "Россия-Африка".
"Имеются хорошие перспективы для наращивания нашего партнерства. Мы расширяем договорно-правовую базу наших связей, на полях саммита с бурундийской стороной планируется (подписать) документы в сфере атомной энергетики, здравоохранения, юстиции, в сфере труда", - сказал он.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге
. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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