https://ria.ru/20230727/burundi-1886647919.html

Путин: у России и Бурунди есть перспективы для наращивания партнерства

Путин: у России и Бурунди есть перспективы для наращивания партнерства - РИА Новости, 27.07.2023

Путин: у России и Бурунди есть перспективы для наращивания партнерства

Перспективы для наращивания партнерства России и Бурунди есть, планируется подписать пакет документов, в том числе в сфере атомной энергии, сообщил президент РФ РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T16:03

2023-07-27T16:03

2023-07-27T16:03

россия

бурунди

санкт-петербург

владимир путин

в мире

форум "россия — африка"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Перспективы для наращивания партнерства России и Бурунди есть, планируется подписать пакет документов, в том числе в сфере атомной энергии, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером государства на полях саммита "Россия-Африка". "Имеются хорошие перспективы для наращивания нашего партнерства. Мы расширяем договорно-правовую базу наших связей, на полях саммита с бурундийской стороной планируется (подписать) документы в сфере атомной энергетики, здравоохранения, юстиции, в сфере труда", - сказал он. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230727/sdelka-1886637692.html

россия

бурунди

санкт-петербург

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Екатерина Зайцева

россия, бурунди, санкт-петербург, владимир путин, в мире, форум "россия — африка"