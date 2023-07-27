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Бойцы ЦВО уничтожили артиллерию ВСУ на Краснолиманском направлении

Бойцы ЦВО уничтожили артиллерию ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 27.07.2023

Бойцы ЦВО уничтожили артиллерию ВСУ на Краснолиманском направлении

Артиллеристы Центрального военного округа (ЦВО) совместно с экипажем комплекса артиллерийской разведки "Зоопарк-1М" выявили, а затем уничтожили артиллерию... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T05:12

2023-07-27T05:12

2023-07-27T05:39

специальная военная операция на украине

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центральный военный округ

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ЛУГАНСК, 27 июл - РИА Новости. Артиллеристы Центрального военного округа (ЦВО) совместно с экипажем комплекса артиллерийской разведки "Зоопарк-1М" выявили, а затем уничтожили артиллерию украинских боевиков в рамках контрбатарейной борьбы на Краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. "Расчет комплекса "Зоопарк-1М" определил координаты нахождения минометных расчетов и огневые позиции танков противника по траектории полета боеприпаса. Слаженная работа 152-мм расчётов "Мста-С" и артиллерийских разведчиков позволило оперативно выявить и подавить националистов в лесных массивах даже при использовании средств маскировки", - сообщили в МО РФ. Как сообщили в ведомстве, командование ЦВО отмечает высокую эффективность работы артиллерийских подразделений, которые выполняют поставленные боевые задачи в любых боевых условиях.

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россия, центральный военный округ, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины