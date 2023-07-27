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Бойцы ЦВО уничтожили артиллерию ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 27.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:12 27.07.2023 (обновлено: 05:39 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/boytsy-1886511984.html
Бойцы ЦВО уничтожили артиллерию ВСУ на Краснолиманском направлении
Бойцы ЦВО уничтожили артиллерию ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 27.07.2023
Бойцы ЦВО уничтожили артиллерию ВСУ на Краснолиманском направлении
Артиллеристы Центрального военного округа (ЦВО) совместно с экипажем комплекса артиллерийской разведки "Зоопарк-1М" выявили, а затем уничтожили артиллерию... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T05:12
2023-07-27T05:39
специальная военная операция на украине
россия
центральный военный округ
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 27 июл - РИА Новости. Артиллеристы Центрального военного округа (ЦВО) совместно с экипажем комплекса артиллерийской разведки "Зоопарк-1М" выявили, а затем уничтожили артиллерию украинских боевиков в рамках контрбатарейной борьбы на Краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. "Расчет комплекса "Зоопарк-1М" определил координаты нахождения минометных расчетов и огневые позиции танков противника по траектории полета боеприпаса. Слаженная работа 152-мм расчётов "Мста-С" и артиллерийских разведчиков позволило оперативно выявить и подавить националистов в лесных массивах даже при использовании средств маскировки", - сообщили в МО РФ. Как сообщили в ведомстве, командование ЦВО отмечает высокую эффективность работы артиллерийских подразделений, которые выполняют поставленные боевые задачи в любых боевых условиях.
https://ria.ru/20230727/spetsoperatsiya-1886511446.html
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россия, центральный военный округ, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Центральный военный округ, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Бойцы ЦВО уничтожили артиллерию ВСУ на Краснолиманском направлении

Минобороны: бойцы ЦВО выявили и уничтожили артиллерию ВСУ в зоне спецоперации

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСамоходная гаубица 2С19 "Мста-С" российских вооруженных сил
Самоходная гаубица 2С19 Мста-С российских вооруженных сил - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
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Самоходная гаубица 2С19 "Мста-С" российских вооруженных сил. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 27 июл - РИА Новости. Артиллеристы Центрального военного округа (ЦВО) совместно с экипажем комплекса артиллерийской разведки "Зоопарк-1М" выявили, а затем уничтожили артиллерию украинских боевиков в рамках контрбатарейной борьбы на Краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.
"Расчет комплекса "Зоопарк-1М" определил координаты нахождения минометных расчетов и огневые позиции танков противника по траектории полета боеприпаса. Слаженная работа 152-мм расчётов "Мста-С" и артиллерийских разведчиков позволило оперативно выявить и подавить националистов в лесных массивах даже при использовании средств маскировки", - сообщили в МО РФ.
Как сообщили в ведомстве, командование ЦВО отмечает высокую эффективность работы артиллерийских подразделений, которые выполняют поставленные боевые задачи в любых боевых условиях.
Военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
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05:02
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЦентральный военный округБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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