https://ria.ru/20230727/boytsy-1886511984.html
Бойцы ЦВО уничтожили артиллерию ВСУ на Краснолиманском направлении
Бойцы ЦВО уничтожили артиллерию ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 27.07.2023
Бойцы ЦВО уничтожили артиллерию ВСУ на Краснолиманском направлении
Артиллеристы Центрального военного округа (ЦВО) совместно с экипажем комплекса артиллерийской разведки "Зоопарк-1М" выявили, а затем уничтожили артиллерию... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T05:12
2023-07-27T05:12
2023-07-27T05:39
специальная военная операция на украине
россия
центральный военный округ
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/03/1881942051_0:257:3183:2047_1920x0_80_0_0_c6822c1afc2c76ae0c6e5b135e043edf.jpg
ЛУГАНСК, 27 июл - РИА Новости. Артиллеристы Центрального военного округа (ЦВО) совместно с экипажем комплекса артиллерийской разведки "Зоопарк-1М" выявили, а затем уничтожили артиллерию украинских боевиков в рамках контрбатарейной борьбы на Краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. "Расчет комплекса "Зоопарк-1М" определил координаты нахождения минометных расчетов и огневые позиции танков противника по траектории полета боеприпаса. Слаженная работа 152-мм расчётов "Мста-С" и артиллерийских разведчиков позволило оперативно выявить и подавить националистов в лесных массивах даже при использовании средств маскировки", - сообщили в МО РФ. Как сообщили в ведомстве, командование ЦВО отмечает высокую эффективность работы артиллерийских подразделений, которые выполняют поставленные боевые задачи в любых боевых условиях.
https://ria.ru/20230727/spetsoperatsiya-1886511446.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/03/1881942051_627:272:2993:2047_1920x0_80_0_0_5bf9998eb48609c21f09ce884db42bfe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, центральный военный округ, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Центральный военный округ, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Бойцы ЦВО уничтожили артиллерию ВСУ на Краснолиманском направлении
Минобороны: бойцы ЦВО выявили и уничтожили артиллерию ВСУ в зоне спецоперации
ЛУГАНСК, 27 июл - РИА Новости. Артиллеристы Центрального военного округа (ЦВО) совместно с экипажем комплекса артиллерийской разведки "Зоопарк-1М" выявили, а затем уничтожили артиллерию украинских боевиков в рамках контрбатарейной борьбы на Краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.
"Расчет комплекса "Зоопарк-1М" определил координаты нахождения минометных расчетов и огневые позиции танков противника по траектории полета боеприпаса. Слаженная работа 152-мм расчётов "Мста-С" и артиллерийских разведчиков позволило оперативно выявить и подавить националистов в лесных массивах даже при использовании средств маскировки", - сообщили в МО РФ.
Как сообщили в ведомстве, командование ЦВО отмечает высокую эффективность работы артиллерийских подразделений, которые выполняют поставленные боевые задачи в любых боевых условиях.
Российские войска отразили девять атак противника на двух направлениях